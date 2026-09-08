Wyndham: Επένδυση άνω των 25 εκατ. ευρώ φέρνει νέο μοντέλο τουριστικής διαμονής στη Μαρίνα Ζέας

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Μία ακόμη μεγάλη ξενοδοχειακή επένδυση προστίθεται στον Πειραιά, με το Wyndham Residences Piraeus Marina Zeas να ανοίγει τις πόρτες του στη Μαρίνα Ζέας, έπειτα από επένδυση της DKG Development που ξεπερνά τα 25 εκατ. ευρώ.

Το νέο συγκρότημα αναπτύσσεται σε συνεργασία με τη Wyndham Hotels & Resorts και αποτελεί το δεύτερο project branded residences του διεθνούς ξενοδοχειακού ομίλου στην Ελλάδα. Παράλληλα, εισάγει στον Πειραιά το μοντέλο των serviced apartments υπό διεθνές ξενοδοχειακό brand.

Η ανάπτυξη αποτελείται από δύο όμορα οκταώροφα κτίρια και περιλαμβάνει συνολικά 72 σουίτες και κατοικίες, εκ των οποίων οι 28 διαθέτουν θέα προς τη θάλασσα και τη Μαρίνα Ζέας.

Το νέο project εντάσσεται στην ευρύτερη κινητικότητα που καταγράφεται τα τελευταία χρόνια στην ξενοδοχειακή αγορά του Πειραιά. Η ενίσχυση της κρουαζιέρας, η αναβάθμιση της παραλιακής ζώνης και οι επενδύσεις σε νέα ξενοδοχεία και τουριστικές κατοικίες έχουν αυξήσει το ενδιαφέρον ελληνικών και διεθνών ομίλων.

Για τη Wyndham, η επένδυση στη Ζέα αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδιασμού ανάπτυξης στην ελληνική αγορά. Η εταιρεία επιδιώκει να διευρύνει το χαρτοφυλάκιό της στη χώρα, αξιοποιώντας τόσο τους παραδοσιακούς τουριστικούς προορισμούς όσο και περιοχές που αποκτούν αυξανόμενη ζήτηση για υψηλότερων προδιαγραφών καταλύματα.

Η λειτουργία του Wyndham Residences ενισχύει παράλληλα την παρουσία των branded residences στην ελληνική αγορά ακινήτων και φιλοξενίας, έναν τομέα στον οποίο αναπτύσσονται νέα projects σε Αθήνα, Πειραιά και μεγάλους τουριστικούς προορισμούς.

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