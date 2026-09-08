Ο Μερτς σε πολιτικό αδιέξοδο μετά την εκλογική συντριβή από την AfD – Η ακροδεξιά κέρδισε ψηφοφόρους της CDU και διευρύνει την εκλογική της βάση

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Η εκλογική συντριβή της CDU στη Σαξονία-Άνχαλτ δεν αποτελεί απλώς μια ακόμη περιφερειακή ήττα για τον Φρίντριχ Μερτς. Το αποτέλεσμα εξελίσσεται σε σοβαρή κρίση ηγεσίας για τον Γερμανό καγκελάριο, την ώρα που η AfD επιχειρεί να αξιοποιήσει τη δυναμική της και να μετατρέψει μια εντυπωσιακή εκλογική νίκη σε στρατηγικό πλήγμα για τους συντηρητικούς.

Η AfD κατέγραψε το καλύτερο αποτέλεσμα στην ιστορία της σε κρατιδιακές εκλογές, ενώ η CDU υπέστη μία από τις χειρότερες ήττες της ιστορίας της. Το ιδιαίτερα ανησυχητικό για τον Merz είναι ότι η αποδοκιμασία δεν αφορά μόνο την τοπική οργάνωση του κόμματος. Σύμφωνα με την ανάλυση της ARD, μόλις το 9% των ψηφοφόρων στη Σαξονία-Άνhalt αξιολόγησε θετικά τον καγκελάριο.

Ο ίδιος ο Μερτς αναγνώρισε τη σοβαρότητα της κατάστασης και παραδέχθηκε ότι η προσωπική του εικόνα αποτελεί μέρος του προβλήματος. Ωστόσο, η πρώτη του απάντηση δεν ήταν μια αλλαγή πολιτικής στρατηγικής, αλλά μια υπόσχεση για καλύτερη επικοινωνία και μεγαλύτερη επαφή με τους πολίτες. Το αν αυτό αρκεί για να ανακοπεί η πολιτική φθορά του είναι πλέον το βασικό ερώτημα.

Στο εσωτερικό της CDU η συζήτηση για το μέλλον του καγκελαρίου έχει αρχίσει να βγαίνει από το παρασκήνιο. Η γερμανική δημόσια τηλεόραση σημειώνει ότι ήδη από το βράδυ των εκλογών εμφανίστηκαν φωνές που ζητούν «προσωπική και πολιτική νέα αρχή», ενώ η Süddeutsche Zeitung περιγράφει το αποτέλεσμα ως πλήγμα που κλονίζει τα θεμέλια της CDU.

Φουλ επίθεση της AfD για να ρίξει τον Μερτς

Την ίδια στιγμή, η AfD επιχειρεί να μετατρέψει την αδυναμία της CDU σε δικό της πλεονέκτημα. Δεν περιορίζεται στην επίθεση κατά του Μερτς για τη μετανάστευση, την οικονομία ή την ενέργεια. Προσπαθεί να δημιουργήσει ρήγματα μέσα στο ίδιο το συντηρητικό στρατόπεδο, προσεγγίζοντας στελέχη της CDU και αμφισβητώντας ανοιχτά την πολιτική του Brandmauer, δηλαδή την άρνηση συνεργασίας των παραδοσιακών κομμάτων με την AfD.

Η στρατηγική αυτή δημιουργεί ένα δύσκολο δίλημμα για τη CDU. Εάν επιμείνει στην απομόνωση της AfD, κινδυνεύει να χρειάζεται περίπλοκους συνασπισμούς με κόμματα από ολόκληρο το υπόλοιπο πολιτικό φάσμα. Εάν όμως χαλαρώσει το Brandmauer, κινδυνεύει να νομιμοποιήσει την AfD και να προκαλέσει ακόμη μεγαλύτερη εσωτερική σύγκρουση.

Η AfD, σύμφωνα με τις γερμανικές αναλύσεις, βρίσκεται έτσι σε μια ιδιότυπη θέση: είναι μεν η ισχυρότερη πολιτική δύναμη στη Σαξονία-Ανχαλτ, αλλά δεν διαθέτει απόλυτη πλειοψηφία. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να βρει τρόπο να μετατρέψει την εκλογική της υπεροχή σε πολιτική εξουσία. Το BSW αποτελεί κρίσιμο παράγοντα, ενώ η ίδια η AfD εξετάζει τις διαθέσιμες επιλογές για να σχηματίσει σταθερή πλειοψηφία.

Το πρόβλημα για τον Μερτς είναι ότι η επόμενη πολιτική δοκιμασία δεν θα αργήσει. Οι εκλογές σε άλλα κρατίδια, ιδίως στην ανατολική Γερμανία, μπορούν να ενισχύσουν ακόμη περισσότερο την αμφισβήτηση της ηγεσίας του. Η ARD εκτιμά ήδη ότι το αποτέλεσμα της Σαξονίας-Ανχαλτ θέτει ευθέως το ερώτημα πόσο ακόμη μπορεί η CDU να συνεχίσει με τον Μερτς ως αρχηγό και καγκελάριο.

Η ουσία, επομένως, δεν είναι μόνο αν η AfD θα κερδίσει την επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Είναι αν θα καταφέρει να επιβάλει τη δική της ατζέντα στη γερμανική πολιτική και να μετατρέψει την κρίση των παραδοσιακών κομμάτων σε μόνιμη αλλαγή των πολιτικών ισορροπιών. Για τον Μερτς, ο χρόνος πλέον λειτουργεί εις βάρος του.

Επιχείρηση «αρπαγή» ψηφοφόρων του CDU

Παράλληλα, η AfD επιδιώκει να μεταφέρει τη σύγκρουση από το κρατιδιακό στο ομοσπονδιακό επίπεδο. Η στόχευση του Μερτς είναι κεντρική: η αδυναμία του να περιορίσει την άνοδο της AfD παρουσιάζεται ως απόδειξη αποτυχίας της CDU, ενώ κάθε συνεργασία της CDU με κόμματα της Αριστεράς μπορεί να χρησιμοποιηθεί από την AfD ως επιχείρημα ότι οι συντηρητικοί έχουν απομακρυνθεί από τους παραδοσιακούς ψηφοφόρους τους.

Οι αναλύσεις της ARD υπογραμμίζουν ότι η AfD κέρδισε όχι μόνο από τη δυσαρέσκεια απέναντι στην κυβέρνηση, αλλά και επειδή κατόρθωσε να προσελκύσει μεγάλο αριθμό προηγουμένως μη ψηφοφόρων. Σχεδόν 160.000 πρώην μη ψηφοφόροι στράφηκαν προς την AfD, σύμφωνα με τις πρώτες αναλύσεις.

Αυτό είναι ίσως το πιο ανησυχητικό στοιχείο για τον Μερτς: η AfD δεν φαίνεται πλέον να εξαρτάται αποκλειστικά από τη μετακίνηση ψηφοφόρων από τη CDU. Μπορεί να διευρύνει τη δική της εκλογική βάση, εξηγούν τα γερμανικά ΜΜΕ.

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