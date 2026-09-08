Σε ισχύ οι δασμοί 20 δισ. του Καναδά σε αμερικανικά προϊόντα: Ποιες Πολιτείες θα «πληρώσουν το μάρμαρο»

Takeaways by to pontiki AI Ο Καναδάς επέβαλε δασμούς από 15% έως 50% σε αμερικανικά προϊόντα αξίας 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων ως αντίποινα για τους αντίστοιχους αμερικανικούς δασμούς.

Τα μέτρα επηρεάζουν περισσότερα από 700 προϊόντα, ενώ η καναδική κυβέρνηση ανακοίνωσε πακέτο στήριξης 5,42 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τις επιχειρήσεις που πλήττονται.

Οι εμπορικές διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο χωρών απέτυχαν να καταλήξουν σε συμφωνία πριν από την προθεσμία που έθεσε η αμερικανική πλευρά.

Οι νέοι δασμοί στοχεύουν πολιτικά κρίσιμες αμερικανικές πολιτείες ενόψει των επερχόμενων εκλογών, προκαλώντας περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης στις διμερείς σχέσεις.

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Οι δασμοί του Καναδά στις εισαγωγές από τις Ηνωμένες Πολιτείες τέθηκαν σε ισχύ, οδηγώντας σε κλιμάκωση της εμπορικής διαμάχης μεταξύ των δύο χωρών.

Δασμοί που κυμαίνονται από 15% έως 50% θα επιβληθούν σε εισαγωγές από τις ΗΠΑ αξίας σχεδόν 20 δισ. δολαρίων, από τις 12:01 π.μ. (τοπική ώρα) της Τρίτης, ως αντίποινα στους δασμούς που επέβαλαν οι ΗΠΑ σε καναδικά προϊόντα, όπως μηχανήματα, κλωστοϋφαντουργικά και καταναλωτικά αγαθά. Οι νέοι δασμοί ισχύουν για προϊόντα όπως ο χάλυβας, οι οικιακές συσκευές, ο γεωργικός εξοπλισμός και τα γαλακτοκομικά προϊόντα.

«Ο Καναδάς θα ανταποκριθεί στους νέους δασμούς της Ουάσιγκτον δολάριο προς δολάριο, προκειμένου να προστατεύσει τους Καναδούς εργαζόμενους, τους αγρότες, τις οικογένειες και τις επιχειρήσεις», είχε δηλώσει ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνι στους δημοσιογράφους στα τέλη Αυγούστου.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τον Ιούλιο δασμούς 50% κατά του Καναδά, επικαλούμενος «διακριτική μεταχείριση» των αμερικανικών προϊόντων. Η ανακοίνωση οδήγησε τις δύο χώρες να ξεκινήσουν εμπορικές διαπραγματεύσεις τον Αύγουστο, αλλά δεν κατέστη δυνατό να επιτευχθεί τελική συμφωνία πριν από την προθεσμία που είχε θέσει ο Τραμπ. «Ο Καναδάς θέλει τα οφέλη του να είναι Πολιτεία, χωρίς να είναι Πολιτεία!!!» έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social σε απάντηση στην ανακοίνωση του Καναδά τον Αύγουστο.

Η καναδική κυβέρνηση ανέφερε σε δήλωσή της ότι οι αντιδασμοί θα επηρεάσουν περισσότερα από 700 προϊόντα, προσθέτοντας ότι θα δρομολογήσει ένα πακέτο στήριξης ύψους 5,42 δισ. δολαρίων για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους που θα πλήξουν οι δασμοί.

Την παραμονή της επιβολής των δασμών από την Οτάβα, ο Τραμπ απείλησε να εμποδίσει τον καναδικό κατασκευαστή αεροσκαφών Bombardier να πουλά τα αεροσκάφη του στις ΗΠΑ, εκτός αν αρχίσει να τα κατασκευάζει στη χώρα. Η διαμάχη έχει επεκταθεί και πέρα από τους δασμούς, καθώς ο Τραμπ υπέγραψε τον περασμένο μήνα διάταγμα με το οποίο μετονόμασε τη Λίμνη Οντάριο σε «Λίμνη Αμερική» για ομοσπονδιακή χρήση στις ΗΠΑ.

Οι δασμοί αντιποίνων ενδέχεται να επιβαρύνουν οικονομικά τις αμερικανικές αυτοκινητοβιομηχανίες, καθώς ο Καναδάς είναι ο μεγαλύτερος αγοραστής αυτοκινήτων αμερικανικής κατασκευής. Οι Αμερικανοί ενδέχεται σύντομα να αντιμετωπίσουν αύξηση των τιμών σε 550 καταναλωτικά αγαθά από τον Καναδά. Σύμφωνα με έκθεση του Ινστιτούτου Παγκόσμιας Οικονομίας του Κιέλου, οι εισαγωγείς και οι καταναλωτές των ΗΠΑ απορροφούν το 96% του δασμολογικού βάρους.

To ενδιαφέρον είναι ότι οι καναδικοί δασμοί σε αμερικανικά προϊόντα είναι… πολιτικά στοχευμένοι, καθώς πλήττουν Πολιτείες που θεωρούνται κρίσιμες για τις επερχόμενες ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, όπως το Μίσιγκαν, το Ουισκόνσιν και το Οχάιο, αλλά και Πολιτείες όπως η Αϊόβα, το Κεντάκι και το Τέξας, που θεωρούνται «προπύργια» του Τραμπ, με στόχο, όχι μόνο να απαντήσουν στους αμερικανικούς δασμούς, αλλά να προκαλέσουν επιπλέον φθορά στον ένοικο του Λευκού Οίκου.

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