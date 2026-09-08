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08.09.2026 10:12

Οι ΗΠΑ επέβαλαν κυρώσεις σε τουρκική τράπεζα για συναλλαγές με τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν – Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής επιτέθηκε στην Άγκυρα

08.09.2026 10:12
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Ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής της Φλόριντα Ρικ Σκοτ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά της Τουρκίας, αμφισβητώντας ευθέως τον ρόλο της ως συμμάχου των Ηνωμένων Πολιτειών, με αφορμή τις πρόσφατες αμερικανικές κυρώσεις σε τουρκική τράπεζα για φερόμενη διευκόλυνση οικονομικών συναλλαγών υπέρ της Δύναμης Κουντς των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν.

«Η Τουρκία ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΦΙΛΗ ΜΑΣ. Μόλις την περασμένη εβδομάδα, ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ χρειάστηκε να λάβει μέτρα εναντίον της, επειδή χρηματοδοτούσε ενεργά Ιρανούς τρομοκράτες που σκοτώνουν Αμερικανούς στρατιωτικούς. Αυτό αφορά την προστασία της χώρας και των οικογενειών μας. Δεν μπορούμε να εφησυχάσουμε έως ότου οποιοσδήποτε συνδέεται με το διαβολικό ιρανικό καθεστώς λογοδοτήσει — ανεξάρτητα από το ποιος είναι» έγραψε στο Χ κάνοντας ευθεία επίθεση στην Άγκυρα.

Την περασμένη εβδομάδα, το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών επέβαλε κυρώσεις στην τουρκική επενδυτική τράπεζα Golden Global Yatırım Bankası και σε δύο θυγατρικές της, κατηγορώντας τις ότι διευκόλυναν εμπορικές και χρηματοπιστωτικές συναλλαγές μεταξύ της Κίνας και της Δύναμης Κουντς.

Σύμφωνα με την Ουάσινγκτον, η τράπεζα διευκόλυνε τη μεταφορά ιρανικών εσόδων από πετρέλαιο από την Κίνα προς την Τουρκία, όπου μπορούσαν να μετατραπούν σε μετρητά και χρυσό. Οι κυρώσεις αποκλείουν τις συγκεκριμένες οντότητες από το χρηματοπιστωτικό σύστημα που βασίζεται στο δολάριο και εντάσσονται στην ευρύτερη αμερικανική προσπάθεια να περιοριστούν τα έσοδα της Τεχεράνης και να ασκηθεί πίεση για επιστροφή στις διαπραγματεύσεις.

Ο Μπέσεντ προειδοποίησε ότι η Ουάσινγκτον γνωρίζει ποιοι διευκολύνουν τις συναλλαγές του Ιράν και προανήγγειλε τη λήψη νέων μέτρων. Η Golden Global, πάντως, απορρίπτει τις κατηγορίες, δηλώνοντας ότι τηρεί όλους τους διεθνείς και τουρκικούς κανόνες συμμόρφωσης.

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ΤΡΙΤΗ 08.09.2026 12:40
DETH_Mitsotakis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

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