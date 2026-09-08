Πιερρακάκης: Τα μέτρα που ανακοινώσαμε ακούνε τις ανάγκες των πολιτών

Takeaways by to pontiki AI Ο Κυριάκος Πιερρακάκης δήλωσε ότι τα κυβερνητικά μέτρα καλύπτουν τις ανάγκες της κοινωνίας και στηρίζουν τους πολίτες εντός των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας.

Ο υπουργός επισήμανε τη μείωση του κόστους ρεύματος, την ενίσχυση συνταξιούχων και την παροχή βοήθειας σε δημοσίους λειτουργούς ως κεντρικούς άξονες της πολιτικής.

Το μέτρο του κουμπαρά για τα νεογέννητα στοχεύει στην ενίσχυση της αποταμίευσης, με το κράτος να διπλασιάζει την κατάθεση των οικογενειών.

Πιερρακάκης απέκλεισε το ενδεχόμενο νέων παροχών, τονίζοντας ότι ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος έχει ήδη εξαντληθεί με τις πρόσφατες εξαγγελίες.

Η κυβέρνηση επιχειρεί να συνθέσει ένα πλέγμα μεταρρυθμίσεων που στηρίζουν τις οικογένειες, συνδυάζοντας επιδόματα με μια ευρύτερη φορολογική πολιτική βάσει του αριθμού των τέκνων.

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Τα μέτρα που εξήγγειλε η κυβέρνηση απαντούν στις ανάγκες της κοινωνίας, σύμφωνα με τον Κυριάκο Πιερρακάκη.

Σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, αναφέρθηκε στα μέτρα που εξειδικεύθηκαν χθες δίνοντας έμφαση σε ορισμένα εξ αυτών όπως ο «κουμπαράς», η μείωση του κόστους ρεύματος κατά 30%, η ενίσχυση των συνταξιούχων με 400 ευρώ και η αρωγή στους δημοσίους λειτουργούς, δασκάλους, ενστόλους και υγειονομικούς.

«Κάθε φορά που υπάρχει έστω και ένας πολίτης ο οποίος αντιμετωπίζει προβλήματα. Έστω και μία επιχείρηση που αντιμετωπίζει προβλήματα. Η δουλειά μας, η δουλειά της κυβέρνησης του Πρωθυπουργού, η δική μου, είναι με βάση τις δυνατότητές μας να βοηθάμε. Να έχεις μια χώρα που δίνει το χέρι, όχι που κουνάει το δάχτυλο», ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Πιερρακάκης, ο οποίος πάντως απέκλεισε το ενδεχόμενο ανακοινώσεων νέων μέτρων καθώς όπως τόνισε «ο δημοσιονομικός χώρος είναι αυτός».

Σχολιάζει ότι όλοι οι πολίτες με τον ένα ή τον άλλο τρόπο έχουν δει τον εαυτό τους στα μέτρα.

Το πλεονέκτημα της Ελλάδας

Σύμφωνα με τον κ. Πιερρακάκη η Ελλάδα είναι σε θέση να κάνει κινήσεις που αυτή τη στιγμή οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες δεν είναι σε θέση. «Αν δείτε τι συζητάμε στο τραπέζι με τους Ευρωπαίους συναδέλφους μου, συζητάνε οι περισσότεροι τι μέτρα θα πάρουν σε σχέση με αυξήσεις φόρων ή μειώσεις δαπανών. Είναι η Ελλάδα 10 και 15 χρόνια πριν…».

Σχολίασε ειδικότερα το μέτρο για την δημιουργία κουμπαρά για τα νεογέννητα. Σχολίασε ότι υπήρχε μία κουλτούρα αποταμίευσης στη χώρα μας τα προηγούμενα χρόνια που κάπως χάθηκε. Με το μέτρο για κάθε ένα ευρώ που βάζει η οικογένεια, μέχρι τα 1.200 ευρώ τον χρόνο, το κράτος βάζει άλλο ένα. Διπλασιάζει, δηλαδή, την αποταμίευση της οικογένειας, δίνοντας ένα ισχυρό κίνητρο να αρχίσει από νωρίς να χτίζει ένα πρώτο κεφάλαιο για το παιδί.

«Επίσης, έχουμε μία σειρά από μέτρα εν παραλλήλω. Έχουμε το επίδομα Α21, έχουμε το επίδομα γέννησης και έχουμε και μία μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση την οποία κάναμε πέρυσι, η οποία αλλάζει τον τρόπο που φορολογούμε στην Ελλάδα με βάση όχι μόνο το εισόδημα, αλλά με βάση και το πόσα παιδιά έχει η κάθε οικογένεια. Δεν είναι το κάθε μέτρο για να τα κάνει όλα, όλα τα μέτρα συνθέτουν ένα παζλ.

Αυτό είναι ένα μέτρο, λοιπόν, το οποίο το συζητούσαμε…είναι μεταρρύθμιση, δεν είναι καν μέτρο. Συζητούσαμε χρόνια. Και είναι πολύ σπουδαίο», πρόσθεσε μεταξύ άλλων.

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