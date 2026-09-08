search
ΤΡΙΤΗ 08.09.2026 12:44
search
MENU CLOSE
ADVERTORIAL

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.09.2026 12:04

Ο Mika Häkkinen ξανά πίσω από το τιμόνι στο “Allwyn x McLaren Racing: Live in Athens” στο ΟΑΚΑ

08.09.2026 12:04
allwyn_mclaren_adv

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

H Αθήνα φιλοξενεί στις 3 Οκτωβρίου ένα μοναδικό event με το showcar της McLaren και τη θρυλική McLaren MP4/6 του Ayrton Senna να τρέχουν μπροστά στο ελληνικό κοινό – Πώς θα εξασφαλίσετε τη θέση σας

Για τους φίλους της McLaren, ο Mika Häkkinen δεν είναι απλώς ένας θρύλος της Formula 1. Είναι ένας  από τους πιο εμβληματικούς οδηγούς στην ιστορία της ομάδας, ο οποίος σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή με το ταλέντο, την ταχύτητα και τις αξέχαστες μονομαχίες του στις πίστες.

Η παρουσία του στο “Allwyn x McLaren Racing: Live in Athens” προσδίδει ξεχωριστή λάμψη στο μεγάλο event που  θα πραγματοποιηθεί στις 3 Οκτωβρίου στο ΟΑΚΑ, μετατρέποντάς το σε μια εμπειρία που κανένας φίλος του motorsport δεν θα θέλει να χάσει.

Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να ζήσει από κοντά τον παλμό της McLaren και να απολαύσει ένα μοναδικό θέαμα που θα μεταφέρει την ατμόσφαιρα ενός διεθνούς motorsport show στην καρδιά της Αθήνας. Το εντυπωσιακό showrun με το showcar MCL60 της McLaren και την εμβληματική McLaren MP4/6 του Ayrton Senna, που θα τρέξουν σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα στο ΟΑΚΑ, θα προφέρουν δυνατές συγκινήσεις. Οδηγοί-θρύλοι της βρετανικής ομάδας, μοναδικά showcars, ένα fan zone γεμάτο δράση και πολλές ακόμη εκπλήξεις θα συνθέσουν ένα ανεπανάληπτο σκηνικό.

Παράλληλα, ορισμένοι τυχεροί θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν εμπειρίες που συνήθως συναντά κανείς μόνο στη διάρκεια των επίσημων αγώνων: Από hot laps στη θέση του συνοδηγού με το Allwyn McLaren Supercar και αποκλειστική πρόσβαση στο γκαράζ της McLaren Racing, μέχρι συναντήσεις με μερικά από τα σημαντικότερα ονόματα του παγκόσμιου motorsport.

Πώς θα ζήσετε αυτή την ανεπανάληπτη εμπειρία

Όσοι επιθυμούν να γίνουν μέρος αυτής της μοναδικής εμπειρίας και να ζήσουν VIP στιγμές, μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στον διαγωνισμό μέσω των καταστημάτων Allwyn ή του allwyn.gr, διεκδικώντας μια θέση σε ένα από τα πιο συναρπαστικά motorsport events της χρονιάς.

Η αντίστροφη μέτρηση για το “Allwyn x McLaren Racing: Live in Athens” έχει ξεκινήσει. Στις 3 Οκτωβρίου, το ΟΑΚΑ θα φιλοξενήσει ένα μοναδικό θέαμα υψηλών ταχυτήτων, με θρυλικά showcars, κορυφαίους οδηγούς και χιλιάδες φίλους τoυ μηχανοκίνητου αθλητισμού να μοιράζονται μια εμπειρία που δεν συμβαίνει κάθε μέρα. Εσύ θα είσαι εκεί;

18+ επίγειο, 21+ ψηφιακό |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΕΟΠΑΕ – ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
DETH_Mitsotakis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Χαμηλές πτήσεις» στη ΝΔ – και όχι μόνο – για τα μέτρα της ΔΕΘ

ekab new
ΥΓΕΙΑ

Απάντηση Γεωργιάδη για το παλιό ασθενοφόρο του Κ.Υ Μάνης

Tanagra
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Τανάγρα: Αναβλήθηκε η κηδεία και του δεύτερου πιλότου – Συνεχίζεται η διαδικασία ταυτοποίησης των δύο σορών

mitsotakis androulakiss
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης δείχνει μόνο το ΠΑΣΟΚ ως πιθανό συνομιλητή για κυβέρνηση συνεργασίας

nosokomeio trikala new
ΕΛΛΑΔΑ

Τρίκαλα: 65χρονος πνίγηκε ενώ έτρωγε σε ταχυφαγείο – Νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
elas_1506_1920-1080_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Έφυγε στέλεχος από την ΕΛΑΣ λόγω 13ης σύνταξης και μισθού

imdb
ΣΙΝΕΜΑ

Εκνευρισμός στο Τελ Αβίβ: Το IMDb αντικαθιστά το «Ισραήλ» με «Κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη»

akrodexia israil
ΚΟΣΜΟΣ

Μπεν-Γκβιρ και Σμότριτς εναντίον της Βρετανίας: «Απελάστε τον Πρέσβη, αναγνωρίστε την κυριαρχία της Αργεντινής στα Φώκλαντ»

iro-moukiou-new
LIFESTYLE

Ηρώ Μουκίου: «Όταν ο άνθρωπος δεν έχει χρήματα για να ζήσει, του κλέβουν την αξιοπρέπεια»

kyveli-marda
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Κυβέλη Μάρδα: Η γνωριμία με τον Αλέξη Τσίπρα στην Κωνσταντινούπολη και το ματς Φενερμπαχτσέ – Τσαντζούμπορ (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 08.09.2026 12:42
DETH_Mitsotakis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Χαμηλές πτήσεις» στη ΝΔ – και όχι μόνο – για τα μέτρα της ΔΕΘ

ekab new
ΥΓΕΙΑ

Απάντηση Γεωργιάδη για το παλιό ασθενοφόρο του Κ.Υ Μάνης

Tanagra
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Τανάγρα: Αναβλήθηκε η κηδεία και του δεύτερου πιλότου – Συνεχίζεται η διαδικασία ταυτοποίησης των δύο σορών

1 / 3