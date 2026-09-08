Κυψέλη: Εντοπίστηκαν ανθρώπινα οστά κοντά σε γήπεδο στην Αλεπότρυπα

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Την κινητοποίηση των Αρχών προκάλεσε ο εντοπισμός ανθρώπινων οστών στην περιοχή της Κυψέλης.

Το εύρημα βρέθηκε στην περιοχή Αλεπότρυπα και συγκεκριμένα σε σημείο που βρίσκεται κοντά σε γήπεδο της περιοχής.

Για την υπόθεση ειδοποιήθηκε άμεσα η Αστυνομία, η οποία κινητοποιήθηκε προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες τα οστά βρέθηκαν στο συγκεκριμένο σημείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα παιδί εντόπισε τυχαία τα οστά και ενημέρωσε την ΕΛΑΣ.

Οι Αρχές διεξάγουν πλέον τις απαραίτητες έρευνες, προκειμένου να συγκεντρωθούν περισσότερα στοιχεία γύρω από την υπόθεση.

Διαβάστε επίσης:

Τραγωδία στη Τανάγρα: Αναβλήθηκε η κηδεία και του δεύτερου πιλότου – Συνεχίζεται η διαδικασία ταυτοποίησης των δύο σορών

Γραμμή 4 του μετρό: Δεν εκκενώνεται κανένα κτίριο στην Κυψέλη, δεν ξεκινά ξανά ο μετροπόντικας – Σύσκεψη σήμερα στο υπ. Μεταφορών

Γυναικοκτονία Κυριακής Γρίβα: Στο εδώλιο για κακούργημα οι τέσσερις αστυνομικοί – Το βούλευμα