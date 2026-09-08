search
ΤΡΙΤΗ 08.09.2026 15:34
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.09.2026 13:06

Κυψέλη: Εντοπίστηκαν ανθρώπινα οστά κοντά σε γήπεδο στην Αλεπότρυπα

08.09.2026 13:06
kypseli_alepotripa_new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Την κινητοποίηση των Αρχών προκάλεσε ο εντοπισμός ανθρώπινων οστών στην περιοχή της Κυψέλης.

Το εύρημα βρέθηκε στην περιοχή Αλεπότρυπα και συγκεκριμένα σε σημείο που βρίσκεται κοντά σε γήπεδο της περιοχής.

Για την υπόθεση ειδοποιήθηκε άμεσα η Αστυνομία, η οποία κινητοποιήθηκε προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες τα οστά βρέθηκαν στο συγκεκριμένο σημείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα παιδί εντόπισε τυχαία τα οστά και ενημέρωσε την ΕΛΑΣ.

Οι Αρχές διεξάγουν πλέον τις απαραίτητες έρευνες, προκειμένου να συγκεντρωθούν περισσότερα στοιχεία γύρω από την υπόθεση.

Διαβάστε επίσης:

Τραγωδία στη Τανάγρα: Αναβλήθηκε η κηδεία και του δεύτερου πιλότου – Συνεχίζεται η διαδικασία ταυτοποίησης των δύο σορών

Γραμμή 4 του μετρό: Δεν εκκενώνεται κανένα κτίριο στην Κυψέλη, δεν ξεκινά ξανά ο μετροπόντικας – Σύσκεψη σήμερα στο υπ. Μεταφορών 

Γυναικοκτονία Κυριακής Γρίβα: Στο εδώλιο για κακούργημα οι τέσσερις αστυνομικοί – Το βούλευμα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ellen-burstyn_0809_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

Biennale Cinema 2026: Η Ellen Burstyn τιμήθηκε με Χρυσό Λέοντα για το σύνολο της προσφοράς της στον κινηματογράφο (photos)

sxoleio new
ΕΛΛΑΔΑ

Κατρακύλα για τα σχολεία: Κάτω από τον μ.ο. του ΟΟΣΑ οι επιδόσεις των Ελλήνων,  1 στους 2 κάτω από το βασικό επίπεδο στα Μαθηματικά – Τι δείχνουν τα στοιχεία της PISA

papastavrou
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΥΠΕΝ: Μέτρα…. βραδείας καύσεως για τη μείωση του κόστους ρεύματος – Ούτε 1 ευρώ το μήνα το άμεσο κέρδος των καταναλωτών

astynomia agioi anargyroi – new
ΕΛΛΑΔΑ

Γυναικοκτονία Κυριακής Γρίβα: «Βήματα αλήθειας και απόδοσης ευθυνών», βλέπει η οικογένεια της 28χρονης για την παραπομπή των αστυνομικών για κακούργημα

fotoniata_0809_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φωτονιάτα: Απαντά στον Σκέρτσο με επίσημα στοιχεία για το αν ζούσαν καλύτερα οι Έλληνες το 2019 – «Μεγέθυνση στους αριθμούς, υποχώρηση στην πραγματική ζωή» 

Δείτε όλες τις ειδήσεις
elas_1506_1920-1080_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Έφυγε στέλεχος από την ΕΛΑΣ λόγω 13ης σύνταξης και μισθού

PHANTOM F 4
ΕΛΛΑΔΑ

Τανάγρα: Η επιστολή του πατέρα του επισμηναγού στο ΓΕΑ - Τα επτά σενάρια για την πτώση του Phantom

danai-barka-new
LIFESTYLE

Δανάη Μπάρκα: «Η γελοιότητα έχει και όρια, θα κινηθώ νομικά» - Τα ψευδή δημοσιεύματα που την εξόργισαν

imdb
ΣΙΝΕΜΑ

Εκνευρισμός στο Τελ Αβίβ: Το IMDb αντικαθιστά το «Ισραήλ» με «Κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη»

akrodexia israil
ΚΟΣΜΟΣ

Μπεν-Γκβιρ και Σμότριτς εναντίον της Βρετανίας: «Απελάστε τον Πρέσβη, αναγνωρίστε την κυριαρχία της Αργεντινής στα Φώκλαντ»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 08.09.2026 15:34
ellen-burstyn_0809_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

Biennale Cinema 2026: Η Ellen Burstyn τιμήθηκε με Χρυσό Λέοντα για το σύνολο της προσφοράς της στον κινηματογράφο (photos)

sxoleio new
ΕΛΛΑΔΑ

Κατρακύλα για τα σχολεία: Κάτω από τον μ.ο. του ΟΟΣΑ οι επιδόσεις των Ελλήνων,  1 στους 2 κάτω από το βασικό επίπεδο στα Μαθηματικά – Τι δείχνουν τα στοιχεία της PISA

papastavrou
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΥΠΕΝ: Μέτρα…. βραδείας καύσεως για τη μείωση του κόστους ρεύματος – Ούτε 1 ευρώ το μήνα το άμεσο κέρδος των καταναλωτών

1 / 3