Γυναικοκτονία Κυριακής Γρίβα: Στο εδώλιο για κακούργημα οι τέσσερις αστυνομικοί – Το βούλευμα

Takeaways by to pontiki AI Τέσσερις αστυνομικοί παραπέμπονται σε δίκη ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης από υπόχρεο πρόσωπο, σχετικά με τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα.

Σύμφωνα με το βούλευμα, οι κατηγορούμενοι δεν ενήργησαν για την αποτροπή του εγκλήματος, παρά το γεγονός ότι η 28χρονη είχε ζητήσει βοήθεια από το αστυνομικό τμήμα.

Η αξιωματικός υπηρεσίας, η επόπτρια, ο φρουρός και ο τηλεφωνητής της Άμεσης Δράσης κατηγορούνται ότι παρέλειψαν τις νόμιμες υποχρεώσεις τους για την προστασία της κοπέλας.

Η οικογένεια της 28χρονης παρίσταται στην υποστήριξη της κατηγορίας, ενώ ο πρώην σύντροφός της έχει ήδη καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη για τη δολοφονία.

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Αντιμέτωποι με το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης από υπόχρεο πρόσωπο δια παραλείψεως παραπέμπονται να δικαστούν ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου οι τέσσερις αστυνομικοί στους οποίους καταλογίζεται ότι άφησαν αβοήθητη την Κυριακή Γρίβα που δέχθηκε θανατηφόρες μαχαιριές από τον πρώην σύντροφό της, έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων την 1η Απριλίου 2024.

Με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών καλούνται να λογοδοτήσουν για την στάση που κράτησαν όταν η 28χρονη Κυριακή ζήτησε βοήθεια, η αξιωματικός υπηρεσίας, η επόπτρια και ο φρουρός στο Αστυνομικό Τμήμα καθώς και ο τηλεφωνητής στο κέντρο της Άμεσης Δράσης που είχε απαντήσει στην Γρίβα ότι «το περιπολικό δεν είναι ταξί».

Σύμφωνα με το βούλευμα, στους κατηγορούμενους αστυνομικούς φαίνεται να αποδίδεται ότι ενώ είχαν εκ του νόμου «ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να προβούν σε ενέργεια για την αποτροπή του αποτελέσματος, άφησαν αβοήθητο ένα πρόσωπο που το έχουν στην προστασία τους». Τονίζεται δε ότι ενήργησαν από πρόθεση διά παραλείψεως και ότι «από την πράξη τους αυτή, προκλήθηκε ο θάνατος της παθούσης».

Σχετικά με τον φρουρό του Αστυνομικού Τμήματος, στο βούλευμα αναφέρεται ότι δεν ήταν σε ετοιμότητα και έτσι και δεν αντιλήφθηκε εγκαίρως ότι σε απόσταση 30 μέτρα από το φυλάκιο, ο πρώην σύντροφος της καταγγέλλουσας κινήθηκε πεζός φέροντας μαχαίρι. Όταν ο δράστης προσέγγισε την καταγγέλλουσα, η οποία βρισκόταν έξω από αστυνομικό τμήμα και σε απόσταση 1,5 μέτρου από το φυλάκιο, και της επιτέθηκε με σφοδρότητα με μαχαίρι, ο φρουρός δεν αντέδρασε ώστε να αποτρέψει το έγκλημα.

Στην επόπτρια χρεώνεται ότι παρά το γεγονός ότι η Κυριακή Γρίβα κατήγγειλε ότι ο πρώην σύντροφός της είναι έξω από το σπίτι της και ζήτησε περιπολικό γιατί φοβόταν για τη σωματική της ακεραιότητα, δεν την βοήθησε και δεν καθοδήγησε την αξιωματικό υπηρεσίας για τις κινήσεις που έπρεπε να κάνει για την προστασία της κοπέλας. Στην κατηγορία περιλαμβάνεται ότι θα έπρεπε να διαπιστώσει και το επίπεδο κινδύνου που διέτρεχε η Κυριακή.

Η αξιωματικός υπηρεσίας, κατά την δικογραφία, θα έπρεπε να επικοινωνήσει με το Κέντρο Άμεσης Δράσης ώστε να κινηθεί προς εντοπισμό του δράστη, ενώ θα έπρεπε να μεριμνήσει για τη διάθεση περιπολικού προκειμένου να μεταφερθεί η Κυριακή στο σπίτι της με ασφάλεια. Τονίζεται δε στο βούλευμα ότι στο Τμήμα υπήρχε περιπολικό το οποίο ήταν διαθέσιμο.

Όσον αφορά τον τηλεφωνητή, στην κατηγορία επισημαίνεται ότι έπρεπε να εκτιμήσει τη βαρύτητα των όσων του έλεγε η άτυχη κοπέλα, να εντάξει το περιστατικό ως επείγον συμβάν ενδοοικογενειακής βίας και να προωθήσει την υπόθεση ως «κάρτα υψηλής προτεραιότητας» ώστε να αρχίσουν οι έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη και την ασφαλή μεταφορά της κοπέλας στο σπίτι της.

Για την δολοφονία της Κυριακής έχει καταδικαστεί σε πρώτο βαθμό σε ισόβια κάθειρξη ο πρώην σύντροφός της, η δίκη του οποίου σε δεύτερο βαθμό έχει προσδιοριστεί στις 24 Σεπτεμβρίου.

Η οικογένεια της 28χρονης παρίσταται στην Υποστήριξη της Κατηγορίας τόσο στην δίκη για την δολοφονία, όσο και σε αυτήν που αφορά τους τέσσερις αστυνομικούς.

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