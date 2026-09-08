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08.09.2026 12:34

Τραγωδία στη Τανάγρα: Αναβλήθηκε η κηδεία και του δεύτερου πιλότου – Συνεχίζεται η διαδικασία ταυτοποίησης των δύο σορών

08.09.2026 12:34
Tanagra

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Μετά την κηδεία του Δημήτρη Πέτρου, αναβλήθηκε και η κηδεία του δεύτερου πιλότου του μοιραίου Phantom στη Τανάγρα, του Ιωάννη Μπλέσια.

Οι διαδικασίες ταυτοποίησης των σορών τους δεν έχουν ολοκληρωθεί, όπως αναφέρει το dikastiko.gr. 

Οπως προσθέτει, έχει ληφθεί δείγμα DNA από συγγενικά τους πρόσωπα, ενώ οι αρμόδιες Αρχές συνεχίζουν τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Σήμερα είχε προγραμματιστεί στις 12 το μεσημέρι στα Ιωάννινα η κηδεία του Δημήτρη Πέτρου, με την αναβολή της να γίνεται γνωστή από τον δήμαρχο Βορείων Τζουμέρκων, Νίκο Βαΐτση.

«Μετά από επικοινωνία της οικογένειας του 37χρονου σμηναγού Δημήτρη Πέτρου, που έχασε τη ζωή του στη συντριβή του Phantom στην Τανάγρα, ενημερώνω ότι η κηδεία του δεν θα πραγματοποιηθεί αύριο, Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου, όπως είχε αρχικά ανακοινωθεί. Οι απαραίτητες διαδικασίες δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί και, για τον λόγο αυτό, η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί σε νέα ημέρα και ώρα, που θα γνωστοποιηθούν μόλις οριστικοποιηθούν. Σε αυτές τις τόσο δύσκολες ώρες, η σκέψη μας είναι στην οικογένεια και στους δικούς του ανθρώπους, που βιώνουν τον αβάσταχτο πόνο της απώλειας» ανέφερε.

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