Bρετανία: Οι Σάσεξ «αιφνιδιάστηκαν» από την επιστολή του Καρόλου που ξεκαθαρίζει ότι παραμένουν ιδιώτες

Takeaways by to pontiki AI Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ δήλωσαν αιφνιδιασμένοι από επίσημη επιστολή του Παλατιού που επαναλαμβάνει ότι δεν αποτελούν πλέον ενεργά μέλη της βασιλικής οικογένειας.

Το ζευγάρι υποστηρίζει ότι δεν είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων για την κίνηση αυτή, αν και πηγές του Παλατιού διαψεύδουν τον σχετικό ισχυρισμό.

Ο βασιλιάς Κάρολος αποσαφήνισε ότι το ζευγάρι αντιμετωπίζεται ως ιδιώτες, απαγορεύοντας τη χρήση βασιλικών τίτλων και την εκπροσώπηση του Στέμματος σε επίσημες εκδηλώσεις.

Η επιστολή επιβεβαιώνει τους όρους της συμφωνίας του 2020, αποκλείοντας τη δυνατότητα παράλληλης εκτέλεσης επίσημων καθηκόντων και άσκησης ανεξάρτητων εμπορικών δραστηριοτήτων.

Το μήνυμα στάλθηκε σε κυβερνητικές υπηρεσίες και αξιωματούχους, τονίζοντας ότι οι φιλανθρωπικές δράσεις του ζευγαριού αποτελούν πλέον αποκλειστικά προσωπική τους υπόθεση.

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Αιφνιδιασμένοι δηλώνουν ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ από την απόφαση του βρετανικού βασιλικού οίκου να αποστείλει επίσημη επιστολή με την οποία ξεκαθαρίζεται ότι, παρά την επιστροφή τους στο Ηνωμένο Βασίλειο, εξακολουθούν να μην αποτελούν ενεργά μέλη της βασιλικής οικογένειας και αντιμετωπίζονται ουσιαστικά ως ιδιώτες.

Σύμφωνα με το BBC, εκπρόσωπος του δούκα και της δούκισσας του Σάσεξ ανέφερε ότι το ζευγάρι εξεπλάγη επειδή, όπως υποστηρίζει, δεν είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων για την κίνηση του Παλατιού.

Πηγές του Παλατιού, ωστόσο, παρουσιάζουν διαφορετική εικόνα, επιμένοντας ότι ο Χάρι και η Μέγκαν είχαν ενημερωθεί για την επιστολή προτού αυτή δημοσιοποιηθεί.

Υπενθυμίζεται ότι η επιστολή εστάλη με εντολή του βασιλιά Καρόλου από ανώτατο αξιωματούχο του Παλατιού, με στόχο να αποσαφηνιστεί το καθεστώς του ζευγαριού μετά την επιστροφή του από την Καλιφόρνια στο Ηνωμένο Βασίλειο μαζί με τα δύο παιδιά του, Άρτσι και Λίλιμπετ.

Το μήνυμά της είναι σαφές: Η επιστροφή των Σάσεξ στη Βρετανία δεν σημαίνει επιστροφή στη βασιλική ζωή με την επίσημη έννοια.

Ο Χάρι και η Μέγκαν δεν θα παρευρίσκονται σε εκδηλώσεις εκπροσωπώντας τον μονάρχη, ενώ παραμένει σε ισχύ η απόφαση να μη χρησιμοποιούν τους τίτλους «His Royal Highness» και «Her Royal Highness».

Η επιστολή περιγράφει τη θέση τους ως αντίστοιχη εκείνης «ιδιωτών με εμπορικά και φιλανθρωπικά ενδιαφέροντα», υπογραμμίζοντας ότι οποιαδήποτε φιλανθρωπική δραστηριότητα αναπτύσσουν αποτελεί προσωπική τους υπόθεση και πραγματοποιείται με ιδιωτική ιδιότητα.

Με την κίνηση αυτή ο Κάρολος ουσιαστικά επαναβεβαιώνει τους όρους που συμφωνήθηκαν το 2020, όταν ο Χάρι και η Μέγκαν αποφάσισαν να αποχωρήσουν από την πρώτη γραμμή της βασιλικής οικογένειας και να εγκατασταθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η λεγόμενη «Συμφωνία του Σάντρινγκχαμ» απέκλειε εξαρχής ένα μοντέλο «half-in, half-out»: το ζευγάρι δεν θα μπορούσε δηλαδή να αναπτύσσει ανεξάρτητες εμπορικές δραστηριότητες και ταυτόχρονα να εκτελεί επίσημα καθήκοντα για λογαριασμό του Στέμματος.

Η επιστολή διανεμήθηκε, μεταξύ άλλων, στην ομάδα του πρίγκιπα Χάρι, σε κυβερνητικές υπηρεσίες, στρατιωτικούς αξιωματούχους και στους τοπικούς εκπροσώπους του μονάρχη στη Βρετανία.

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