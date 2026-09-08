Επίσκεψη έκπληξη της Αντζελίνα Τζολί σε σύλλογο πυγμαχίας στην… Ουκρανία

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Επίσκεψη έκπληξη σε λέσχη πυγμαχίας στο Χάρκοβο της Ουκρανίας, πραγματοποίησε η Αντζελίνα Τζολί.

Η Αμερικανίδα ηθοποιός συνοδευόταν από τον 18χρονο γιο της, Νοξ, ο οποίος συμμετείχε σε προπόνηση muay thai μαζί με Ουκρανούς στρατιώτες στη λέσχη Spadkoyemets, σύμφωνα με την Εθνική Ομοσπονδία Πυγμαχίας της χώρας.

Σε φωτογραφία που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μητέρα και γιος εμφανίζονται να ποζάρουν στην αίθουσα του γυμναστηρίου μαζί με αθλητές και μέλη της λέσχης.

Το φοβερό είναι πώς ο ιδιοκτήτης της λέσχης, Πάβλο Τσίσκο, αποκάλυψε ότι δεν γνώριζε ποιος είχε κλείσει την αίθουσα και ότι η άφιξη της σταρ του Χόλιγουντ αποτέλεσε έκπληξη για όλους.

«Δεν είναι φάρσα ούτε Τεχνητή Νοημοσύνη», ανέφερε σε βίντεο που δημοσίευσε στο Telegram, προκειμένου να πείσει ότι η επίσκεψη ήταν πραγματική. Όπως πρόσθεσε, η ηθοποιός συνομίλησε με τους παρευρισκομένους και ρώτησε τον γιο του πόσο καιρό ασχολείται με την πυγμαχία.

Η Τζολί έχει επισκεφθεί τουλάχιστον άλλες δύο φορές την Ουκρανία μετά τη ρωσική εισβολή του 2022.

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