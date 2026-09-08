search
ΤΡΙΤΗ 08.09.2026 12:43
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.09.2026 11:22

Επίσκεψη έκπληξη της Αντζελίνα Τζολί σε σύλλογο πυγμαχίας στην… Ουκρανία

08.09.2026 11:22
jolie-box-ukrania

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Επίσκεψη έκπληξη σε λέσχη πυγμαχίας στο Χάρκοβο της Ουκρανίας, πραγματοποίησε η Αντζελίνα Τζολί.

Η Αμερικανίδα ηθοποιός συνοδευόταν από τον 18χρονο γιο της, Νοξ, ο οποίος συμμετείχε σε προπόνηση muay thai μαζί με Ουκρανούς στρατιώτες στη λέσχη Spadkoyemets, σύμφωνα με την Εθνική Ομοσπονδία Πυγμαχίας της χώρας.

Σε φωτογραφία που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μητέρα και γιος εμφανίζονται να ποζάρουν στην αίθουσα του γυμναστηρίου μαζί με αθλητές και μέλη της λέσχης.

Το φοβερό είναι πώς ο ιδιοκτήτης της λέσχης, Πάβλο Τσίσκο, αποκάλυψε ότι δεν γνώριζε ποιος είχε κλείσει την αίθουσα και ότι η άφιξη της σταρ του Χόλιγουντ αποτέλεσε έκπληξη για όλους.

«Δεν είναι φάρσα ούτε Τεχνητή Νοημοσύνη», ανέφερε σε βίντεο που δημοσίευσε στο Telegram, προκειμένου να πείσει ότι η επίσκεψη ήταν πραγματική. Όπως πρόσθεσε, η ηθοποιός συνομίλησε με τους παρευρισκομένους και ρώτησε τον γιο του πόσο καιρό ασχολείται με την πυγμαχία.

Η Τζολί έχει επισκεφθεί τουλάχιστον άλλες δύο φορές την Ουκρανία μετά τη ρωσική εισβολή του 2022.

Διαβάστε επίσης

Τζάστιν και Χέιλι Μπίμπερ: «Ασυγκράτητοι» σε φωτογράφιση – Φιλιούνται παθιασμένα και δηλώνουν πιο ερωτευμένοι από ποτέ (Photos)

Salma Hayek: Ποζάρει γυμνή στα 60 της και οι followers την αποθεώνουν (Photos)

Μπάμπης Στόκας: «Σαν λαός είμαστε πιο εύκολοι στην κακία – Tο έχουμε λίγο παραπάνω» (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
DETH_Mitsotakis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Χαμηλές πτήσεις» στη ΝΔ – και όχι μόνο – για τα μέτρα της ΔΕΘ

ekab new
ΥΓΕΙΑ

Απάντηση Γεωργιάδη για το παλιό ασθενοφόρο του Κ.Υ Μάνης

Tanagra
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Τανάγρα: Αναβλήθηκε η κηδεία και του δεύτερου πιλότου – Συνεχίζεται η διαδικασία ταυτοποίησης των δύο σορών

mitsotakis androulakiss
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης δείχνει μόνο το ΠΑΣΟΚ ως πιθανό συνομιλητή για κυβέρνηση συνεργασίας

nosokomeio trikala new
ΕΛΛΑΔΑ

Τρίκαλα: 65χρονος πνίγηκε ενώ έτρωγε σε ταχυφαγείο – Νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
elas_1506_1920-1080_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Έφυγε στέλεχος από την ΕΛΑΣ λόγω 13ης σύνταξης και μισθού

imdb
ΣΙΝΕΜΑ

Εκνευρισμός στο Τελ Αβίβ: Το IMDb αντικαθιστά το «Ισραήλ» με «Κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη»

akrodexia israil
ΚΟΣΜΟΣ

Μπεν-Γκβιρ και Σμότριτς εναντίον της Βρετανίας: «Απελάστε τον Πρέσβη, αναγνωρίστε την κυριαρχία της Αργεντινής στα Φώκλαντ»

iro-moukiou-new
LIFESTYLE

Ηρώ Μουκίου: «Όταν ο άνθρωπος δεν έχει χρήματα για να ζήσει, του κλέβουν την αξιοπρέπεια»

kyveli-marda
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Κυβέλη Μάρδα: Η γνωριμία με τον Αλέξη Τσίπρα στην Κωνσταντινούπολη και το ματς Φενερμπαχτσέ – Τσαντζούμπορ (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 08.09.2026 12:42
DETH_Mitsotakis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Χαμηλές πτήσεις» στη ΝΔ – και όχι μόνο – για τα μέτρα της ΔΕΘ

ekab new
ΥΓΕΙΑ

Απάντηση Γεωργιάδη για το παλιό ασθενοφόρο του Κ.Υ Μάνης

Tanagra
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Τανάγρα: Αναβλήθηκε η κηδεία και του δεύτερου πιλότου – Συνεχίζεται η διαδικασία ταυτοποίησης των δύο σορών

1 / 3