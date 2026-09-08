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08.09.2026 12:13

Μπορεί παιδί κάτω των 12 ετών να καθίσει στη θέση του συνοδηγού;

08.09.2026 12:13
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credit: pixabay

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Παιδί κάτω των 12 ετών μπορεί να καθίσει στη θέση του συνοδηγού υπό προϋποθέσεις. Τι προβλέπει ο ΚΟΚ και τι πρέπει να προσέξουμε με το κάθισμα και τον αερόσακο.

«Μέχρι τα 12 απαγορεύεται να κάθεται μπροστά». Είναι μία από τις πιο συνηθισμένες απαντήσεις όταν συζητάμε για τη μεταφορά παιδιών με αυτοκίνητο.

Η πραγματικότητα, όμως, είναι πιο συγκεκριμένη: ο ΚΟΚ δεν προβλέπει απόλυτη απαγόρευση με μοναδικό κριτήριο την ηλικία. Η νομιμότητα εξαρτάται από το σύστημα συγκράτησης που χρησιμοποιείται. Η ασφάλεια απαιτεί επιπλέον σωστή εγκατάσταση, συμβατότητα με το αυτοκίνητο και ιδιαίτερη προσοχή στον αερόσακο του συνοδηγού.

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ΤΡΙΤΗ 08.09.2026 12:40
DETH_Mitsotakis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Χαμηλές πτήσεις» στη ΝΔ – και όχι μόνο – για τα μέτρα της ΔΕΘ

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Απάντηση Γεωργιάδη για το παλιό ασθενοφόρο του Κ.Υ Μάνης

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Τραγωδία στη Τανάγρα: Αναβλήθηκε η κηδεία και του δεύτερου πιλότου – Συνεχίζεται η διαδικασία ταυτοποίησης των δύο σορών

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