Μπορεί παιδί κάτω των 12 ετών να καθίσει στη θέση του συνοδηγού;

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Παιδί κάτω των 12 ετών μπορεί να καθίσει στη θέση του συνοδηγού υπό προϋποθέσεις. Τι προβλέπει ο ΚΟΚ και τι πρέπει να προσέξουμε με το κάθισμα και τον αερόσακο.

«Μέχρι τα 12 απαγορεύεται να κάθεται μπροστά». Είναι μία από τις πιο συνηθισμένες απαντήσεις όταν συζητάμε για τη μεταφορά παιδιών με αυτοκίνητο.

Η πραγματικότητα, όμως, είναι πιο συγκεκριμένη: ο ΚΟΚ δεν προβλέπει απόλυτη απαγόρευση με μοναδικό κριτήριο την ηλικία. Η νομιμότητα εξαρτάται από το σύστημα συγκράτησης που χρησιμοποιείται. Η ασφάλεια απαιτεί επιπλέον σωστή εγκατάσταση, συμβατότητα με το αυτοκίνητο και ιδιαίτερη προσοχή στον αερόσακο του συνοδηγού.

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