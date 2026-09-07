Η Jaguar Land Rover επιβεβαιώνει τις προγραμματισμένες περικοπές θέσεων εργασίας

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Η Jaguar Land Rover καταργεί 4.000 θέσεις εργασίας εν μέσω δασμών και πτώσης των πωλήσεων. Σχεδιάζει να μειώσει το 12% του εργατικού δυναμικού της στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς η βρετανική αυτοκινητοβιομηχανία αντιμετωπίζει δασμούς των ΗΠΑ και μείωση εσόδων, σύμφωνα με δημοσίευμα των Times του Λονδίνου.

Οι περικοπές θέσεων εργασίας στην Jaguar Land Rover (JLR) έρχονται εν μέσω της κυκλοφορίας του Range Rover Electric, ενός από τα πιο ακριβά αμιγώς ηλεκτρικά SUV στην αγορά, αναφέρει το BBC.

Η αυτοκινητοβιομηχανία επιβεβαίωσε ότι ξεκινά ένα πρόγραμμα εθελούσιας απόλυσης, ένα χρόνο μετά την κυβερνοεπίθεση που σταμάτησε την παραγωγή για περισσότερο από ένα μήνα.

Η εταιρεία δήλωσε ότι χρειάζεται να εξοικονομήσει περίπου 1,98 δισεκατομμύρια ευρώ τα επόμενα δύο χρόνια, καθώς επιδιώκει να προσαρμοστεί στις «εξελισσόμενες συνθήκες της παγκόσμιας αγοράς».

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Times το Σάββατο, έως και 4.000 θέσεις εργασίας ενδέχεται να χαθούν λόγω των επιπτώσεων των δασμών και της πτώσης των πωλήσεων.

Η εταιρεία δήλωσε στο BBC ότι δεν είχε επιβεβαιώσει τους αριθμούς. Ανέφερε ότι η απόφαση για την περικοπή θέσεων εργασίας έγινε για να βοηθήσει στην «απλοποίηση» του οργανισμού, καθώς και στη «βελτίωση της αποτελεσματικότητας και στην οικοδόμηση μεγαλύτερης ανθεκτικότητας».

«Σήμερα, ενημερώσαμε τους συναδέλφους μας και τους εταίρους μας στα συνδικάτα ότι η JLR ξεκινά ένα πρόγραμμα εθελούσιας αποχώρησης που προσφέρει στους μισθωτούς και στα μέλη της διοικητικής ομάδας την ευκαιρία να αποχωρήσουν από την επιχείρηση», δήλωσε εκπρόσωπος. «Θα κοινοποιήσουμε περαιτέρω πληροφορίες πρώτα στους συναδέλφους μας» πρόσθεσε.

Η γενική γραμματέας της Unite, Sharon Graham, δήλωσε ότι το συνδικάτο προειδοποιούσε για μια «καταιγίδα» που πλανάται πάνω από την αυτοκινητοβιομηχανία εδώ και αρκετό καιρό. Και πρόσθεσε ότι υπήρξαν «εντατικές» συζητήσεις κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου για τις περικοπές των θέσεων εργασίας, σημειώνοντας ότι αυτή και ο υπουργός Επιχειρήσεων, Τζόναθαν Ρέινολντς, θα συναντηθούν με τον διευθύνοντα σύμβουλο της JLR, Π.Μ. Μπαλάτζι, την επόμενη εβδομάδα.

«Αυτή είναι μια απίστευτα ανησυχητική και αγχωτική περίοδος για τους εργαζόμενους της JLR», δήλωσε ο εθνικός υπεύθυνος της Unite, Des Quinn και τόνισε ότι «η Unite εργάζεται όλο το εικοσιτετράωρο για να επιτύχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα».

Εν τω μεταξύ, ένας εκπρόσωπος της κυβέρνησης δήλωσε ότι έχουν ληφθεί σημαντικά μέτρα για την υποστήριξη της βρετανικής αυτοκινητοβιομηχανίας μειώνοντας τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος για τους κατασκευαστές, καθώς και με οικονομική υποστήριξη για την κατασκευή και πώληση οχημάτων μηδενικών εκπομπών.

Φημολογείται επίσης ότι ο υπουργός Επιχειρήσεων, Τζόναθαν Ρέινολντς, μίλησε με τον δήμαρχο των Δυτικών Μίντλαντς, Ρίτσαρντ Πάρκερ, σχετικά με την υποστήριξη της επιχείρησης και του προσωπικού της, αναφέρει το BBC.

Η JLR δήλωσε ότι τα τελευταία τρία χρόνια έχει ενισχύσει τις μάρκες της και έχει προετοιμαστεί για την παραγωγή της επόμενης γενιάς οχημάτων της.

Τον Ιούλιο, η εταιρεία δήλωσε ότι αναμένει ότι λιγότεροι από 300 άνθρωποι θα αποχωρήσουν από την εταιρεία στο πλαίσιο των σχεδίων εξοικονόμησης κόστους που ανακοινώθηκαν τότε.

Η εταιρεία έχει τα κεντρικά της γραφεία στο Whitley του Coventry και μονάδες παραγωγής στο Solihull και το Wolverhampton, καθώς και στο Halewood στο Merseyside. Απασχολεί περίπου 30.000 άτομα στις εγκαταστάσεις της στο Ηνωμένο Βασίλειο, με περίπου 10.000 άτομα να απασχολούνται σε εργοστάσια στο εξωτερικό.

Η κυβερνοεπίθεση τον Σεπτέμβριο του 2025 οδήγησε στο κλείσιμο όλων των παραγωγικών μονάδων της JLR για αρκετές εβδομάδες. Αυτό οδήγησε σε μείωση κατά 27% της συνολικής παραγωγής στην εταιρεία, η οποία είναι ένας από τους μεγαλύτερους εργοδότες των Δυτικών Μίντλαντς. Το συνολικό κόστος της κυβερνοεπίθεσης και η επακόλουθη απώλεια στην παραγωγή εκτιμήθηκε σε 2,21 δισεκατομμύρια ευρώ.

Τον Ιούνιο, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι σχεδίαζε να μειώσει το κόστος κατά περίπου 1,98 δισεκατομμύρια ευρώ τα επόμενα χρόνια για να βοηθήσει στην ανάκαμψή της από την επίθεση. Η JLR είχε δηλώσει τότε ότι θα έκανε τις εξοικονομήσεις μέσω περικοπών σε τομείς όπως τα υλικά, η εγγύηση και τα πάγια έξοδα.

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