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ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

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07.09.2026 12:07

Το ανταλλακτικό της VW που έχει πουλήσει εκατομμύρια μονάδες και… τρώγεται!

07.09.2026 12:07
Volkswagen_currywurst_packaging (1)

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Κι όμως, ένα από τα πιο επιτυχημένα προϊόντα της VW δεν έχει τροχούς ούτε κινητήρα, καταχωρείται ως ανταλλακτικό και ταιριάζει τέλεια με κέτσαπ και μουστάρδα

Η Volkswagen είναι -προφανώς- συνώνυμη με την αυτοκίνηση. Για δεκαετίες έχει κατασκευάσει ορισμένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και εμπορικά επιτυχημένα αυτοκίνητα στον κόσμο. Υπάρχει όμως ένα παράξενο προϊόν της που έχει αποκτήσει σχεδόν μυθική φήμη στη Γερμανία: το λουκάνικο Currywurst της Volkswagen.

Η παραγωγή του ξεκίνησε το 1973 στο Wolfsburg, αρχικά για να καλύψει τις ανάγκες σίτισης  των εργαζομένων στα εργοστάσια της εταιρείας. Μιλάμε για 1973 και Γερμανία, τι περιμένατε; Vegan και gluten – free επιλογές; Αυτό που ξεκίνησε λοιπόν ως ένα απλό γεύμα στις εργοστασιακές καντίνες εξελίχθηκε σταδιακά σε προϊόν με τεράστια ζήτηση και δική του ξεχωριστή ιστορία.

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ΔΕΥΤΕΡΑ 07.09.2026 13:12
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ADVERTORIAL

ΝΟΥΜΕΡΟ 21 – Πόση βία αντέχει ένας άνθρωπος για να πάψει να είναι το θύμα; | Της Χριστίνας Λαμπούση, σε σκηνοθεσία Ερμίνας Κυριαζή, από 17/10 στο Μικρό Γκλόρια

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Μοναδική στιγμή στη Ρόδο: 79 χελωνάκια Caretta caretta ξεπρόβαλαν κάτω από… ξαπλώστρα

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