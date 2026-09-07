search
ΔΕΥΤΕΡΑ 07.09.2026 13:10
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

07.09.2026 12:45

Οριοθετήθηκε η φωτιά στη Μαγνησία

07.09.2026 12:45
canadair-new
Φωτογραφία αρχείου

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε το πρωί της Δευτέρας (7/9) σε δασική έκταση στην περιοχή Κωφοί Μαγνησίας, με επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής να κινητοποιούνται άμεσα.

Στο σημείο επιχείρησαν 35 πυροσβέστες, με δύο ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα. Από αέρος στην επιχείρηση συμμετείχαν τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Παράλληλα, στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων βοήθησαν και υδροφόρες των ΟΤΑ.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Μαγνησίας.

Σημειώνεται ότι η Μαγνησία βρίσκεται σήμερα (7/9) σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Διαβάστε επίσης:

Μεσολόγγι: 15χρονος φέρεται να μαχαίρωσε συνομήλικό του στο χέρι

Ηλεία: Συνελήφθη για 10 κλοπές με λεία άνω των 50.000 ευρώ – Χτύπησε αστυνομικούς για να διαφύγει

Ωνάσεια Σχολεία: Μέχρι αύριο Τρίτη η υποβολή αιτήσεων στη συμπληρωματική διαδικασία για εισαγωγή

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
adv-new
ADVERTORIAL

ΝΟΥΜΕΡΟ 21 – Πόση βία αντέχει ένας άνθρωπος για να πάψει να είναι το θύμα; | Της Χριστίνας Λαμπούση, σε σκηνοθεσία Ερμίνας Κυριαζή, από 17/10 στο Μικρό Γκλόρια

peripoliko
ΕΛΛΑΔΑ

Κορινθία: Συνελήφθη 40χρονος καταζητούμενος για απόπειρα βιασμού ανήλικης

rodos-xelwnakia-xaplwstra
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Μοναδική στιγμή στη Ρόδο: 79 χελωνάκια Caretta caretta ξεπρόβαλαν κάτω από… ξαπλώστρα

germania-astynomikoi
ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Εντοπίστηκαν 21 εκρηκτικοί μηχανισμοί σε καλώδια υψηλής τάσης στο Βερολίνο – Αναζητούν «εξτρεμιστή ακτιβιστή» οι αρχές

canadair-new
ΕΛΛΑΔΑ

Οριοθετήθηκε η φωτιά στη Μαγνησία

Δείτε όλες τις ειδήσεις
marinakis el kaabi
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ελ Καμπί: Η επέμβαση, η στήριξη Μαρινάκη και το μήνυμα «θα γυρίσω δυνατότερος»

kairos thalassa 55- new
ΕΛΛΑΔΑ

Αλλάζει το σκηνικό του καιρού: Πότε θα πέσει η θερμοκρασία κάτω από 30 °C - Πρόγνωση Αρναούτογλου

tsipras-marda
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Τσίπρας στο Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ μαζί με την σύζυγο του Πέλκα, Κυβέλη Μάρδα

Tanagra
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τανάγρα: Ποιος θα πληρώσει το τίμημα όταν η Πολεμική Αεροπορία γίνεται σκηνή μιας ιδιωτικής γιορτής που εξελίχθηκε σε τραγωδία;

liouta
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Ούτε 30 ευρώ καθαρά για τους δημοσίους υπαλλήλους και αυτά από το τέλος του 2027

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 07.09.2026 13:08
adv-new
ADVERTORIAL

ΝΟΥΜΕΡΟ 21 – Πόση βία αντέχει ένας άνθρωπος για να πάψει να είναι το θύμα; | Της Χριστίνας Λαμπούση, σε σκηνοθεσία Ερμίνας Κυριαζή, από 17/10 στο Μικρό Γκλόρια

peripoliko
ΕΛΛΑΔΑ

Κορινθία: Συνελήφθη 40χρονος καταζητούμενος για απόπειρα βιασμού ανήλικης

rodos-xelwnakia-xaplwstra
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Μοναδική στιγμή στη Ρόδο: 79 χελωνάκια Caretta caretta ξεπρόβαλαν κάτω από… ξαπλώστρα

1 / 3