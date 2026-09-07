Οριοθετήθηκε η φωτιά στη Μαγνησία

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε το πρωί της Δευτέρας (7/9) σε δασική έκταση στην περιοχή Κωφοί Μαγνησίας, με επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής να κινητοποιούνται άμεσα.

Στο σημείο επιχείρησαν 35 πυροσβέστες, με δύο ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα. Από αέρος στην επιχείρηση συμμετείχαν τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Παράλληλα, στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων βοήθησαν και υδροφόρες των ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στη περιοχή Κωφοί Μαγνησίας. Κινητοποιήθηκαν 35 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, 3 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 7, 2026

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Μαγνησίας.

Σημειώνεται ότι η Μαγνησία βρίσκεται σήμερα (7/9) σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Διαβάστε επίσης:

Μεσολόγγι: 15χρονος φέρεται να μαχαίρωσε συνομήλικό του στο χέρι

Ηλεία: Συνελήφθη για 10 κλοπές με λεία άνω των 50.000 ευρώ – Χτύπησε αστυνομικούς για να διαφύγει

Ωνάσεια Σχολεία: Μέχρι αύριο Τρίτη η υποβολή αιτήσεων στη συμπληρωματική διαδικασία για εισαγωγή