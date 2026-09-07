ΟΜΑΔΑ ΟΝΕΙΡΟΔΡΑΜΑ – ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΣΕΖΟΝ 2026-27

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Τρεις παραστάσεις για παιδιά στο Θέατρο Σταθμός ή τον χώρο του Σχολείου – «Στον Πλανήτη του Καντίνσκι!» | «Το Κουτί» | «Μια τελεία… είναι μόνο η αρχή!»

Η ομάδα ΟΝΕΙΡΟΔΡΑΜΑ παρουσιάζει τη θεατρική σεζόν 2026–27 τρεις διαφορετικές προτάσεις για παιδιά και οικογένειες στο Θέατρο Σταθμός: δύο νέες παραγωγές και μία αγαπημένη παράσταση που επιστρέφει για 5η χρονιά. Θέατρο, μουσική, εικαστικά και βιωματικές δράσεις συναντιούνται σε τρεις ιστορίες που κάνουν τα παιδιά ενεργό μέρος της θεατρικής εμπειρίας.

Από τα πρώτα θεατρικά βήματα των παιδιών προσχολικής ηλικίας μέχρι ιστορίες για τη φιλία, την αποδοχή, την αυτοπεποίθηση και τη δημιουργικότητα, το φετινό πρόγραμμα της ομάδας απευθύνεται σε παιδιά 2 έως 10 ετών και στις οικογένειές τους.

ΣΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΤΟΥ ΚΑΝΤΊΝΣΚΙ! | 2 – 6 ΕΤΏΝ

Κάθε Σάββατο στις 11:30, από 26 Σεπτεμβρίου. Μια νέα αισθητηριακή και διαδραστική θεατρική εμπειρία, όπου η Λούνα ταξιδεύει σ’ έναν γκρίζο πλανήτη και γνωρίζει ένα αλλόκοτο πλάσμα. Με τη βοήθεια των παιδιών, τα χρώματα, τα σχήματα και η μουσική γίνονται ένας κοινός κώδικας επικοινωνίας. Εμπνευσμένη από τον κόσμο του Βασίλι Καντίνσκι και με αποσπάσματα κλασικής μουσικής, η παράσταση μιλά για τη φιλία, την αποδοχή, τη συνεργασία και τη χαρά της δημιουργίας.

Η Λούνα είναι αποφασισμένη να μας διηγηθεί την πιο απίστευτη και συναρπαστική περιπέτεια, που έζησε μια μέρα που απλά… βαριόταν! Πώς κατέληξε από την αποθήκη του σπιτιού της να περιπλανιέται στο σύμπαν, να προσγειώνεται σε έναν άγνωστο γκρίζο πλανήτη και να συναντά ένα πλάσμα αλλόκοτο; Στην αρχή φοβούνται ο ένας τον άλλον και διστάζουν να έρθουν κοντά. Στην πορεία όμως δημιουργούν μια μοναδική φιλία! Αν και είναι τόσο διαφορετικοί, μέσα από σχήματα, χρώματα και μουσικές, ανακαλύπτουν το παιχνίδι, το γέλιο και τη χαρά που προσφέρει η συνεργασία. Τα παιδιά με μικρές συμμετοχικές δράσεις, γίνονται μέρος της ιστορίας και βοηθούν την Λούνα να γεμίσει τον γκρίζο πλανήτη του Καντίνσκι με χρώματα και συναισθήματα ομορφαίνοντας τον κόσμο του!

Η παράσταση μιλά για τη χαρά της δημιουργικότητας, την αξία της φιλίας και βοηθά τα παιδιά να αποδεχτούν το «διαφορετικό» και να συνεργαστούν, βρίσκοντας κοινά σημεία αναφοράς μέσα από το παιχνίδι! Καλλιεργεί τη δύναμη της φαντασίας και αναπτύσσει την κοινωνική νοημοσύνη των μικρών παιδιών αναγνωρίζοντας το συναίσθημα.

Η αναφορά στον Καντίνσκι λειτουργεί ως αφορμή για να συνδεθεί η μουσική με τη ζωγραφική και η φαντασία με την εικαστική έκφραση και το συναίσθημα! Οι νότες γίνονται χρώματα, τα σχήματα που δημιουργούνται γίνονται συναισθήματα και τα παιδιά ανακαλύπτουν πως η τέχνη μπορεί να γεννηθεί μέσα από τη συνεργασία. Στον πλανήτη του Καντίνσκι θα απολαύσουμε την ομορφιά των χρωμάτων με ελεύθερα σχήματα εμπνευσμένα από τους πίνακες του διάσημου ζωγράφου, συνδυάζοντας μαζί αποσπάσματα απο υπέροχες μελωδίες κλασσικής μουσικής (Μπετόβεν, Μπαχ, Βάγκνερ, Ραχμάνινοφ κ.α)

Η παράσταση απευθύνεται κυρίως σε παιδιά προσχολικής ηλικίας και έχει σχεδιαστεί ώστε να λειτουργεί ως μια ήπια εισαγωγή στον κόσμο του θεάτρου. Με αισθητηριακά στοιχεία και οικείες εικόνες από την καθημερινότητα των παιδιών, δημιουργεί ένα ασφαλές περιβάλλον παρακολούθησης, συμμετοχής και δημιουργικής έκφρασης.

Μετά την παράσταση ακολουθεί βιωματική δράση, όπου τα παιδιά επεξεργάζονται τα μηνύματα της ιστορίας και δημιουργούν, το δικό τους μουσικό και χρωματικό αποτύπωμα.

Η παράσταση παρουσιάζεται κάθε Σάββατο στις 11:30 στο Θέατρο Σταθμός, καθώς και καθημερινές οργανωμένες παραστάσεις για σχολεία, είτε στο θέατρο είτε στον χώρο του σχολείου.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΈΣ

Κείμενο – Σκηνοθεσία: Σταυρούλα Μελισσάνθη Μάκρα

Σταυρούλα Μελισσάνθη Μάκρα Σκηνικά – Κοστούμια: Κωνσταντίνος Γκουγκούνης

Κωνσταντίνος Γκουγκούνης Επιμέλεια Εργαστηρίου: Ομάδα ΟΝΕΙΡΟΔΡΑΜΑ

Ομάδα ΟΝΕΙΡΟΔΡΑΜΑ Μουσική επιμέλεια: Γιώργος Μενεδιάτης

Γιώργος Μενεδιάτης Φωτογραφίες / Γραφιστικά: Πένυ Καφύρα

Πένυ Καφύρα Παραγωγή: ΑΜΚΕ ΜΗ ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΟΙ

ΑΜΚΕ ΜΗ ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΟΙ Υπεύθυνη επικοινωνίας: Ειρήνη Λαγουρού

Ειρήνη Λαγουρού Λούνα: Βάσια Χρήστου

Βάσια Χρήστου Φωνή εξωγήινου: Γιώργος Μενεδιάτης

Πληροφορίες:

Παραστάσεις: από 26 Σεπτεμβρίου, κάθε Σάββατο στις 11:30

από 26 Σεπτεμβρίου, κάθε Σάββατο στις 11:30 Θέατρο: Θέατρο Σταθμός, Βίκτωρος Ουγκώ 55 – Μετρό Μεταξουργείο

Θέατρο Σταθμός, Βίκτωρος Ουγκώ 55 – Μετρό Μεταξουργείο Ηλικίες: 2–6 ετών

2–6 ετών Διάρκεια: 70 λεπτά μαζί με το εργαστήριο, χωρίς διάλειμμα

70 λεπτά μαζί με το εργαστήριο, χωρίς διάλειμμα Εισιτήρια: από 8€

από 8€ Οργανωμένες παραστάσεις για σχολεία: στο θέατρο ή στον χώρο του σχολείου

ΤΟ ΚΟΥΤΊ | 4 – 10 ΕΤΏΝ

Κάθε Σάββατο στις 14:30, από 19 Σεπτεμβρίου. Η νέα παράσταση με εργαστήρι της ομάδας, εμπνευσμένη από το βραβευμένο βιβλίο «Το Κουτί» του Κωνσταντίνου Πατσαρού (Εκδόσεις Πατάκη), ακολουθεί τον Ίγκι σε ένα παράξενο ταξίδι στο Κουτί των Χαμένων Αντικειμένων. Με χιούμορ και τρυφερότητα, η ιστορία προσεγγίζει τη μοναξιά, τον σχολικό εκφοβισμό, την ενσυναίσθηση, την επικοινωνία, την αποδοχή και τη δύναμη της φιλίας.

Ο Ίγκι είναι ένα παιδί που αγαπά τα διαστημόπλοια, τους πλανήτες και τις μεγάλες εξερευνήσεις. Συχνά, όμως, αισθάνεται πως είναι διαφορετικός, σαν ένας μικρός εξωγήινος που προσπαθεί να βρει τη θέση του στη Γη. Σ΄ ένα αλλόκοτο όνειρο θα βρεθεί στο κουτί των χαμένων αντικειμένων της τάξης του! Μέσα στον φανταστικό κόσμο του κουτιού θα έρθει αντιμέτωπος με τους φόβους, τις ανασφάλειες και τα συναισθήματα του, ωσπου να βρει το θάρρος να πλησιάσει τους συμμαθητές του και να αποκτήσει φίλους που θα τον αποδεκτούν γι΄αυτό που πραγματικά είναι. Ένα μεταβατικό ταξίδι από τη μοναξιά και τον φόβο της απόρριψης, στον σεβασμό του διαφορετικού, στη δύναμη της επικοινωνίας και της φιλίας.

Η ιστορία γεμάτη αστείρευτη δημιουργική φαντασία μιλάει στα παιδιά για τον σχολικό εκφοβισμό και το συναίσθημα της μοναξιάς. αναδεικνύοντας παράλληλα τη δύναμη της επικοινωνίας, της ενσυναίσθησης, της αποδοχής και της αλληλεγγυης Φανερώνει ακόμα τη δύναμη και την αξία της φιλίας. Μια παράσταση γεμάτη χιούμορ και συγκίνηση προσκαλεί μικρούς και μεγάλους θεατές να ανοίξουν το δικό τους κουτί αναμνήσεων..

Μετά την παράσταση ακολουθεί βιωματικό εργαστήριο, σχεδιασμένο ώστε τα παιδιά να επεξεργαστούν δημιουργικά τα θέματα της ιστορίας μέσα από συμμετοχικές δράσεις.

Η παράσταση καθημερινά παρουσιάζεται στο θέατρο για σχολεία, καθώς επισκέπτεται και το χώρο του σχολείου.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΈΣ

Κείμενο: Βασίλης Παπαλαζάρου, Γιάννης Παναγόπουλος

Βασίλης Παπαλαζάρου, Γιάννης Παναγόπουλος Εμπνευσμένο από: το βιβλίο «Το Κουτί» του Κωνσταντίνου Πατσαρού

το βιβλίο «Το Κουτί» του Κωνσταντίνου Πατσαρού Σκηνοθεσία: Γιάννης Παναγόπουλος

Γιάννης Παναγόπουλος Υπεύθυνος Εργαστηρίου: Γιώργος Μενεδιάτης

Γιώργος Μενεδιάτης Σκηνικά – Κοστούμια: Δήμος Κλιμενώφ

Δήμος Κλιμενώφ Μουσική επιμέλεια: Ομάδα ΟΝΕΙΡΟΔΡΑΜΑ

Ομάδα ΟΝΕΙΡΟΔΡΑΜΑ Φ ωτογραφίες / Γραφιστικά: Πένυ Καφύρα

Πένυ Καφύρα Παραγωγή: ΑΜΚΕ ΜΗ ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΟΙ

ΑΜΚΕ ΜΗ ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΟΙ Υπεύθυνη επικοινωνίας: Ειρήνη Λαγουρού

Παίζουν: Βασίλης Παπαλαζάρου, Νίκος Στεργιώτης

ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ

Παραστάσεις: από 19 Σεπτεμβρίου, κάθε Σάββατο στις 14:30

από 19 Σεπτεμβρίου, κάθε Σάββατο στις 14:30 Θέατρο: Θέατρο Σταθμός, Βίκτωρος Ουγκώ 55 – Μετρό Μεταξουργείο

Θέατρο Σταθμός, Βίκτωρος Ουγκώ 55 – Μετρό Μεταξουργείο Ηλικίες: 4–10 ετών

4–10 ετών Εισιτήρια: από 8€

από 8€ Οργανωμένες παραστάσεις για σχολεία: στο θέατρο ή στον χώρο του σχολείου

ΜΙΑ ΤΕΛΕΊΑ… ΕΊΝΑΙ ΜΌΝΟ Η ΑΡΧΗ! | 3 – 8 ΕΤΏΝ

Κάθε Κυριακή στις 14:30, από 4 Οκτωβρίου. Η επιτυχημένη διαδραστική παράσταση επιστρέφει για 5η χρονιά. Εμπνευσμένη από το βιβλίο «Η Τελεία» του Peter H. Reynolds, ακολουθεί τον Πέρυ, ένα παιδί που φοβάται να ζωγραφίσει και να κάνει λάθος, μέχρι να ανακαλύψει ότι η δημιουργία αρχίζει από την τόλμη της πρώτης προσπάθειας. Μουσική, τραγούδι, ζωγραφική και ενεργή συμμετοχή οδηγούν σε ένα βιωματικό εργαστήριο δημιουργικής έκφρασης.

Ο Πέρυ φοβάται να ζωγραφίσει, φοβάται να κάνει λάθος, φοβάται πως δεν μπορεί. Με τη βοήθεια της τέχνης, των φίλων του και των ίδιων των παιδιών, θα ανακαλύψει πως η δημιουργία ξεκινά από την τόλμη να κάνεις την πρώτη σου τελεία.

Η ιστορία εξελίσσεται με τα παιδιά ενεργά μέσα στη δράση και δημιουργεί έναν θεατρικό κόσμο όπου το «δεν μπορώ» μπορεί να μεταμορφωθεί σε δοκιμή, παιχνίδι και προσωπική έκφραση.

Μετά την παράσταση ακολουθεί βιωματικό εργαστήριο. Τα παιδιά συζητούν τα μηνύματα της ιστορίας και δημιουργούν μια ομαδική ζωγραφιά, η οποία γίνεται αφορμή για να πλάσουν τη δική τους ιστορία.

Μια παράσταση για τη χαρά της δημιουργίας και τη δύναμη της πρώτης προσπάθειας – γιατί μερικές φορές μια τελεία είναι μόνο η αρχή.

Η παράσταση παρουσιάζεται καθημερινά στο θέατρο για σχολεία καθώς επισκέπτεται και το χώρο του σχολείου.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΈΣ

Κείμενο: Βασίλης Παπαλαζάρου

Βασίλης Παπαλαζάρου Σκηνοθεσία: Γιώργος Μενεδιάτης

Γιώργος Μενεδιάτης Στίχοι – Μουσική: Στέλλα Μουδάτσου

Στέλλα Μουδάτσου Ενορχήστρωση: Πάνος Δουκουμόπουλος

Πάνος Δουκουμόπουλος Σκηνικά – Κοστούμια: Κωνσταντίνος Γκουγκούνης

Κωνσταντίνος Γκουγκούνης Επιμέλεια Εργαστηρίου: Χριστίνα Μουδάτσου

Χριστίνα Μουδάτσου Καλλιτεχνική επιμέλεια: Εύα Στυλάντερ

Εύα Στυλάντερ Φωτογραφίες: Πένυ Καφύρα

Πένυ Καφύρα Γραφιστικά: Δάφνη Γιαννακού / Πένυ Καφύρα

Δάφνη Γιαννακού / Πένυ Καφύρα Παραγωγή: ΑΜΚΕ ΜΗ ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΟΙ

ΑΜΚΕ ΜΗ ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΟΙ Υπεύθυνη επικοινωνίας: Ειρήνη Λαγουρού

Παίζουν: Σταυρούλα Μελισσάνθη Μάκρα, Νίκος Μαρνάς

ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ

Παραστάσεις: από 4 Οκτωβρίου, κάθε Κυριακή στις 14:30

από 4 Οκτωβρίου, κάθε Κυριακή στις 14:30 Θέατρο: Θέατρο Σταθμός, Βίκτωρος Ουγκώ 55 – Μετρό Μεταξουργείο

Θέατρο Σταθμός, Βίκτωρος Ουγκώ 55 – Μετρό Μεταξουργείο Ηλικίες: 3–8 ετών

3–8 ετών Διάρκεια: 70 λεπτά μαζί με το εργαστήριο, χωρίς διάλειμμα

70 λεπτά μαζί με το εργαστήριο, χωρίς διάλειμμα Εισιτήρια: από 8€

από 8€ Οργανωμένες παραστάσεις για σχολεία: στο θέατρο ή στον χώρο του σχολείου

ΤΟ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΑΘΜΌΣ

Σάββατο 11:30: «Στον Πλανήτη του Καντίνσκι!» – 2–6 ετών

«Στον Πλανήτη του Καντίνσκι!» – 2–6 ετών Σάββατο 14:30: «Το Κουτί» – 4–10 ετών

«Το Κουτί» – 4–10 ετών Κυριακή 14:30: «Μια τελεία… είναι μόνο η αρχή!» – 3–8 ετών

Θέατρο: Θέατρο Σταθμός, Βίκτωρος Ουγκώ 55 – Μετρό Μεταξουργείο

Λίγα λόγια για τη θεατρική ομάδα Ονειρόδραμα

Η θεατρική ομάδα Ονειρόδραμα έγινε ευρύτερα γνωστή και αγαπήθηκε από το κοινό για τον τρόπο που προσεγγίζει κοινωνικά θέματα όπως ο σχολικός εκφοβισμός, η ενσυναίσθηση και η ενίσχυση της αυτοπεποίθηση.

Μέσα από τις επιτυχημένες, διαδραστικές παραστάσεις – βιωματικά εργαστήρια οι παραστάσεις «Μπες στα παπούτσια μου» και «Μια τελεία…είναι μόνο η αρχή!», όπου τα παιδιά συμμετέχουν ενεργά, αναγνωρίστηκαν για την εκπαιδευτική τους αξία και τη θερμή ανταπόκριση που έλαβαν από το κοινό.

Αποτέλεσαν εργαλείο για τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς και είχαν συνεχή sold-out τις περασμένες χρονιές, ενώ πραγματοποίησαν και μια επιτυχημένη περιοδεία σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Η Ομάδα Ονειρόδραμα, καλύπτοντας ένα ευρύ ηλικιακό φάσμα, προσφέρει διαδραστικές παραστάσεις – βιωματικά εργαστήρια που προάγουν την ψυχαγωγία των παιδιών και των συνοδών τους.

Οι παραστάσεις έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάζονται τόσο στο Θέατρο Σταθμός όσο και στον χώρο του σχολείου, δίνοντας τη ευκαιρία σε περισσότερα παιδιά να συμμετέχουν στις δράσεις μας.

Για τη θεατρική περίοδο 2026 – 2027, οι παραστάσεις αυτές που έχουν ήδη κατακτήσει τις καρδιές μικρών και μεγάλων συνεχίζονται, ενώ παρουσιάζονται και νέες πρωτότυπες παραγωγές.