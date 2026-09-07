Τι δεν είπε ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ: Χωρίς 13η σύνταξη και μισθό, μικρό «ψαλίδι» στους φόρους και παροχές μετά τις εκλογές

Takeaways by to pontiki AI Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε οικονομικά μέτρα στη ΔΕΘ, αυξάνοντας το επίδομα των συνταξιούχων στα 400 ευρώ χωρίς όμως να επαναφέρει τη 13η σύνταξη.

Για τους δημοσίους υπαλλήλους θεσπίστηκε επίδομα 500 ευρώ, η καταβολή του οποίου μετατίθεται για το τέλος του 2027, μετά τις εθνικές εκλογές.

Το τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών παραμένει σε ισχύ, ενώ η μείωση της προκαταβολής φόρου κρίθηκε περιορισμένη από τους εκπροσώπους της αγοράς.

Ο κατώτατος μισθός αναμένεται να φτάσει τα 1.000 ευρώ τον Ιανουάριο του 2028, αφήνοντας ακάλυπτες τις άμεσες ανάγκες λόγω του κόστους ζωής.

Το συνολικό κυβερνητικό πακέτο ύψους 3,5 δισεκατομμυρίων ευρώ εκτείνεται σε βάθος τετραετίας, παραπέμποντας πολλές από τις υποσχέσεις στην επόμενη κυβερνητική θητεία.

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Για εβδομάδες πριν από την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, το οικονομικό ρεπορτάζ ήταν γεμάτο από σενάρια για μερική ή σταδιακή επαναφορά του 13ου μισθού και της 13ης σύνταξης, γενναία μείωση της προκαταβολής φόρου και ουσιαστική υποχώρηση του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών.

Για τους συνταξιούχους είχαν κυκλοφορήσει ακόμη και σενάρια για ετήσια ενίσχυση έως 600 ευρώ ή για ποσό ίσο με την εθνική σύνταξη. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, η συζήτηση αφορούσε μείωση της προκαταβολής φόρου από το 55% ακόμη και στο 40%, ενώ για τις μικρότερες επιχειρήσεις εξεταζόταν ποσοστό 50%-60%.

Η κυβέρνηση δεν είχε δεσμευτεί επισήμως για όλα αυτά. Ωστόσο, όταν επί εβδομάδες αφήνονται να κυκλοφορούν τέτοια σενάρια, το τελικό αποτέλεσμα κρίνεται αναπόφευκτα όχι μόνο σε σχέση με όσα υπήρχαν πριν, αλλά και σε σχέση με όσα προσδοκούσαν ότι θα ακούσουν οι ενδιαφερόμενοι.

Συνταξιούχοι: Επίδομα 400 ευρώ, αλλά όχι 13η σύνταξη

Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι η μόνιμη ετήσια ενίσχυση του Νοεμβρίου αυξάνεται από τα 300 στα 400 ευρώ και επεκτείνεται σε όλους τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών. Πρόκειται για μία πραγματική ενίσχυση, αλλά δεν αποτελεί επαναφορά της 13ης σύνταξης, ούτε καν για τους χαμηλοσυνταξιούχους.

Στην πράξη, η επιπλέον παραχώρηση σε σχέση με όσα είχαν ήδη προαναγγελθεί είναι 100 ευρώ τον χρόνο, ενώ τα 400 ευρώ αντιστοιχούν σε περίπου 1,09 ευρώ την ημέρα. Το ποσό είναι ίδιο για όλους, ανεξάρτητα από το ύψος της σύνταξης, και δεν καλύπτει όσους είναι κάτω των 65 ετών.

Δεν υπήρξε, επίσης, εξαγγελία για επαναφορά της 14ης σύνταξης, κατάργηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων ή μείωση της εισφοράς 6% για την υγειονομική περίθαλψη. Ούτε προβλέφθηκε αναδρομική αποκατάσταση των αυξήσεων που έχασαν τα προηγούμενα χρόνια οι συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά.

Το ΕΝΔΙΣΥ αντέδρασε έντονα, επισημαίνοντας ότι οι συνταξιούχοι δεν ζητούν επιδόματα που βαφτίζονται «σχεδόν μία εθνική σύνταξη», αλλά αυξήσεις πάνω από τον πληθωρισμό και ουσιαστική επαναφορά των απωλειών τους.

Δημόσιοι υπάλληλοι: Τα 500 ευρώ θα έρθουν μετά τις εκλογές

Ανάλογη είναι η εικόνα και στο Δημόσιο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε μόνιμο επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ μικτά για περίπου 720.000 δημοσίους υπαλλήλους. Ωστόσο, το επίδομα δεν θα καταβληθεί φέτος, ούτε πριν από τις εθνικές εκλογές της άνοιξης του 2027.

Σύμφωνα με το επίσημο χρονοδιάγραμμα, η πρώτη καταβολή θα γίνει στα τέλη Δεκεμβρίου του 2027. Δηλαδή, περισσότερο από έναν χρόνο μετά την εξαγγελία και αρκετούς μήνες μετά τις κάλπες. Η ίδια η ομιλία του πρωθυπουργού τοποθετεί ρητά την πληρωμή στο τέλος του επόμενου έτους.

Το ποσό, επιπλέον, δεν συνιστά επαναφορά του 13ου μισθού, πολύ περισσότερο του 13ου και του 14ου μισθού που περικόπηκαν στα χρόνια των μνημονίων. Είναι ένα σταθερό επίδομα 500 ευρώ μικτά, ανεξάρτητα από τις αποδοχές κάθε εργαζομένου.

Οι δημόσιοι υπάλληλοι θα λάβουν και αυξήσεις, μέσω της σύνδεσης του εισαγωγικού μισθού με τον κατώτατο μισθό του ιδιωτικού τομέα. Όμως, η συνολική αύξηση που περιγράφηκε φτάνει έως τα 80 ευρώ μικτά τον μήνα μέχρι τον Ιανουάριο του 2028. Και εδώ, επομένως, το μεγαλύτερο μέρος της υπόσχεσης μεταφέρεται στην επόμενη κυβερνητική περίοδο.

Επαγγελματίες: Τα τεκμήρια μένουν, η προκαταβολή πέφτει μόλις πέντε μονάδες

Στους ελεύθερους επαγγελματίες ανακοινώθηκε η κατάργηση των δύο βασικών προσαυξήσεων του τεκμαρτού εισοδήματος, οι οποίες συνδέονται με τον κύκλο εργασιών και τη μισθοδοσία του προσωπικού. Η κυβέρνηση υπολογίζει ότι θα ωφεληθούν περισσότεροι από 155.000 επαγγελματίες.

Ωστόσο, ο πυρήνας του τεκμαρτού συστήματος φορολόγησης παραμένει άθικτος. Δεν καταργείται το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα, ενώ η αύξηση του κατώτατου μισθού εξακολουθεί να συμπαρασύρει προς τα πάνω τη βάση υπολογισμού του. Αυτό ακριβώς επισήμανε μετά τις εξαγγελίες ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, Γιώργος Καββαθάς, εκφράζοντας την απογοήτευση των μικρομεσαίων. Σύμφωνα με την αντίδραση της ΓΣΕΒΕΕ, η ελάφρυνση δεν αντιμετωπίζει το βασικό πρόβλημα του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης.

Ακόμη πιο περιορισμένη αποδείχθηκε η παρέμβαση στην προκαταβολή φόρου. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες μειώνεται από το 55% στο 50% και μάλιστα από το φορολογικό έτος 2027. Πρόκειται για μείωση μόλις πέντε ποσοστιαίων μονάδων, πολύ μακριά από τη δραστική υποχώρηση προς το 40% που είχε συζητηθεί.

Ακόμα και ο πρόεδρος του ΕΔΒΕΑ, άλλοτε στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού,. Γιάννης Μπρατάκος, εξέφρασ ετη δυσφορία του.

Για τα νομικά πρόσωπα, η προκαταβολή φόρου θα αρχίσει να μειώνεται από το 80% κατά πέντε μονάδες τον χρόνο, αλλά η αποκλιμάκωση ξεκινά μόλις από το 2028. Με άλλα λόγια, ένα από τα σημαντικότερα αιτήματα της αγοράς απαντήθηκε με μία αργή και πολυετή προσαρμογή.

Ιδιωτικοί υπάλληλοι: Τα 1.000 ευρώ μετατέθηκαν για το 2028

Ο πρωθυπουργός δεσμεύτηκε ότι ο κατώτατος μισθός θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ το 2027 και θα φτάσει τα 1.000 ευρώ τον Ιανουάριο του 2028. Δεν ανακοίνωσε, όμως, το ακριβές ποσό που θα ισχύσει από την 1η Απριλίου 2027, ούτε κάποια άμεση αύξηση για το υπόλοιπο του 2026.

Η χρονική απόσταση έχει σημασία, καθώς η βασική πίεση που καταγράφουν οι εργαζόμενοι δεν αφορά το 2028 αλλά το σημερινό κόστος ζωής. Λίγο πριν από τη ΔΕΘ, η ΓΣΕΕ υπογράμμιζε ότι ο πραγματικός μέσος μισθός αυξήθηκε μόλις κατά 0,3% την τελευταία πενταετία, ενώ η αγοραστική δύναμη παραμένει σε δυσανάλογα χαμηλά επίπεδα εξαιτίας της ακρίβειας. Τα στοιχεία και οι θέσεις της ΓΣΕΕ εξηγούν γιατί ένας μισθολογικός στόχος για το 2028 δύσκολα απαντά στη σημερινή πίεση.

Το μεγάλο ποσό και το μακρινό ημερολόγιο

Το πακέτο δεν είναι αμελητέο. Περιλαμβάνει σημαντικές παρεμβάσεις για αγρότες, τρίτεκνους, πολύτεκνους, άτομα με αναπηρία και κατοίκους μικρών οικισμών. Όμως, το συνολικό ύψος των 3,5 δισ. ευρώ αφορά ορίζοντα έως το 2030, ενώ τα 2,2 δισ. αφορούν το 2027. Δεν πρόκειται, συνεπώς, για χρήματα που θα πέσουν άμεσα και ταυτόχρονα στην αγορά.

Αυτό είναι και το πολιτικό κλειδί των εξαγγελιών: ένα μέρος των μέτρων εφαρμόζεται άμεσα, αλλά πολλές από τις πιο ελκυστικές υποσχέσεις τοποθετούνται μετά τις εκλογές και μέσα στην επόμενη κυβερνητική θητεία. Το Reuters σημειώνει ότι το πακέτο αναπτύσσεται σε βάθος τετραετίας, ενώ οι εκλογές προγραμματίζονται για την άνοιξη του 2027.

Έτσι, το ερώτημα μετά τη ΔΕΘ δεν είναι μόνο τι ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Είναι και τι δεν ανακοίνωσε, πόσο περιορισμένες ήταν ορισμένες παρεμβάσεις και πόσα από όσα παρουσίασε ως “κοινωνική ανταπόδοση” παραπέμπονται τελικά στο πολιτικό μέλλον.

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