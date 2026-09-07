Ο Πολάκης καταθέτει αίτηση ανάσυρσης από το αρχείο της υπόθεσης των «αδιευκρίνιστων» ποσών του Άδωνι Γεωργιάδη 

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Την επαναφορά της υπόθεσης Novartis στο προσκήνιο με στόχο την πλήρη διαλεύκανσή της επιχειρεί ο Παύλος Πολάκης και ο τομέας Διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ, και στο πλαίσιο αυτό θα επισκεφθεί αύριο τον Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος, ζητώντας να ανασυρθεί από το αρχείο η υπόθεση των «αδιευκρίνιστων ποσών» του Άδωνη Γεωργιάδη και θα καταθέσει αυτοτελή μηνυτήρια αναφορά, χωρίς αυτή τη στιγμή να δίνονται περισσότερες λεπτομέρειες.

Ειδικότερα σε κοινή ανακοίνωση του του κοινοβουλευτικού τομέα Διαφάνειας και του αντίστοιχου τμήματος του κόμματος αναφέρονται τα εξής:

Αύριο, Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 12.00 το μεσημέρι, κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. αποτελούμενο από τον Τομεάρχη Διαφάνειας, Παύλο Πολάκη, τον Συντονιστή του Τμήματος Διαφάνειας, Μάρκο Χατζησάββακαι τον Δικηγόρο, Γιάννη Απατσίδη, νομίμως εξουσιοδοτημένο από την Πολιτική Γραμματεία του κόμματος, θα επισκεφθεί τον Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος, επί της οδού Πειραιώς 207 & Αλκίφρονος 92 (πλησίον οδού Χαμοστέρνας).

Σκοπός της επίσκεψης είναι η κατάθεση επίσημης αίτησης για την ανάσυρση από το αρχείο της δικογραφίας που αφορά στα «αδιευκρίνιστα» ποσά του Άδωνι Γεωργιάδη. Πρόκειται για την υπόθεση την οποία είχαν θέσει στο αρχείο οι εισαγγελείς Παναγιώτης Καψιμάλης και Χρήστος Μπαρδάκης – με τον τελευταίο, πρώην επικεφαλής της Οικονομικής Εισαγγελίας, να τελεί επί δύο συναπτά έτη υπό παρακολούθηση από το κακόβουλο λογισμικό Predator, για άγνωστους λόγους, σίγουρα όμως σχετιζόμενους με την άσκηση των καθηκόντων του.

Στο πλαίσιο αυτό κατατίθεται αυτοτελής μηνυτήρια αναφορά. Ζητείται ρητά η ενδελεχής εξέταση και αξιολόγηση νέων κρίσιμων αποδεικτικών στοιχείων που συντρέχουν στην υπόθεση, μεταξύ των οποίων και όσα αποκάλυψε ο πρ. Βουλευτής της ΝΔ, Μάριος Σαλμάς.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εντάσσεται σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό για την πλήρη διαλεύκανση των πτυχών του σκανδάλου Novartis, το οποίο συγκαλύφθηκε από την Κυβέρνηση με την αρωγή επίορκου μέρους της Δικαιοσύνης. Τις επόμενες ημέρες θα ακολουθήσουν και άλλες θεσμικές ενέργειες, για τις οποίες θα υπάρξει αναλυτική ενημέρωση.

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