Μεγάλη φωτιά στη Μακρυκάπα Εύβοιας: Ενισχύθηκαν εκ νέου οι δυνάμεις, επιχειρούν 13 εναέρια μέσα – 112 για εκκένωση

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στη Μακρυκάπα στην κεντρική Εύβοια, για την οποία εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα αρχικά και για εκκένωση ακολούθως.

Σε περαιτέρω ενίσχυση τόσο των επίγειων, όσο και των εναέριων δυνάμεων που επιχειρούν στην πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Μακρυκάπα Εύβοιας, προχώρησε η Πυροσβεστική.

Συγκεκριμένα ,στο σημείο επιχειρούν, πλέον, 86 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων της 4ης και 20ης ΕΜΟΔΕ και 32 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 10 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Επίσης, ο δήμος Διρφύων -Μεσσαπιών συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες. Παράλληλα κινητοποιήθηκε το ΓΕΕΘΑ προκειμένου να διαθέσει μηχανήματα έργου.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην #πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Μακρυκάπα Ευβοίας. Επιχειρούν 70 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 4ης και της 20ης ΕΜΟΔΕ, 27 οχήματα, 2 Α/Φ και 3 Ε/Π. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 7, 2026

Εν τω μεταξύ, εστάλη μήνυμα μέσω του 112 καλώντας όσους βρίσκονται στην περιοχή Τριάδα να απομακρυνθούν προς τα Ψαχνά και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών. «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Τριάδα απομακρυνθείτε προς Ψαχνά. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρει το μήνυμα του 112».

Νωρίτερα, μήνυμα μέσω του 112 εστάλη στους κατοίκους της περιοχής Μακρυκάπα να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Μακρυκάπα της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρει το μήνυμα του 112.

Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Διαβάστε επίσης:

Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί γνωστούς χυμούς από την αγορά

Θεσσαλονίκη: Έδειρε και απείλησε με μαχαίρι τη μητέρα του γιατί… «επηρεάστηκε από σειρές» που έβλεπε

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε έξι Περιφέρειες











