Mέτρα ΔΕΘ: Πίνακες και παραδείγματα για την αύξηση μισθού σε ελεύθερους επαγγελματίες, συνταξιούχους, δημοσίους υπαλλήλους και αγρότες

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Τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ και εξειδίκευσε το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ανέλυσε με παραδείγματα ο υφυπουργός, αρμόδιος για τη Δημοσιονομική Πολιτική, Θάνος Πετραλιάς.

«Οι νέες παρεμβάσεις καλύπτουν το σύνολο των κοινωνικών ομάδων με πρωταρχικό στόχο την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, αλλά και την ενίσχυση των επενδύσεων δημόσιων και ιδιωτικών ώστε να δημιουργηθούν περισσότερες καλά αμειβόμενες θέσει εργασίας», είπε ο κ. Πετραλιάς και πρόσθεσε ότι «η διαφοροποίηση με τις προηγούμενες ΔΕΘ είναι ότι παρουσιάζονται τα βασικά οικονομικά μέτρα της τετραετίας και όχι μόνο ενός έτους, συνεπώς δεν περιορίζονται σε μία ή δύο κοινωνικές ομάδες αλλά πρακτικά καλύπτουν το σύνολο των Ελλήνων».

Μέτρα για τους ελεύθερους επαγγελματίες

Αναφερόμενος στους ελεύθερους επαγγελματίες ο κ. Πετραλιάς ανέφερε ότι η κυβέρνηση έχει θεσμοθετήσει από τη φορολογική μεταρρύθμιση που έγινε την 1/1/2026 τη μείωση φόρου ανάλογα με τα τέκνα, η οποία θα φανεί στις φορολογικές δηλώσεις του 2027.

«Άρα από τον Μάρτιο του 2027 θα έχουν μείωση φόρου 402.000.000 για 755.000 ελεύθερους επαγγελματίες από τον Μάρτιο του 2027 που θα ανοίξουν οι δηλώσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Πετραλιάς έκανε λόγο για μία «μεγάλη σημαντική παρέμβαση» που είναι «η μείωση, η εξάλειψη ουσιαστικά των προσαυξήσεων στα τεκμήρια των ελευθέρων επαγγελματιών».

Ειδικότερα τα νέα μέτρα για τους ελεύθερους επαγγελματίες αφορούν:

Απαλλαγή από τις προσαυξήσεις βάσει κύκλου εργασιών και μισθοδοσίας κατά τον υπολογισμό του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος για τους «συνεπείς».

Από τους 750.000 περίπου 400.000 ελεύθεροι επαγγελματίες υπόκεινται σε τεκμήρια, καθώς σύμφωνα με τον κ. Πετραλιά «το εισόδημά τους είναι μικρότερο από το τεκμαρτό».

«Από αυτούς, λίγο πάνω από 200.000 έχουν μόνο το κριτήριο του κατώτατου ουσιαστικά συν τις τριετίες. Να θυμίσω οι τριετίες ξεκινάνε μετά από 6 χρόνια και μετράνε».

«Έχουμε 156.000 ελεύθερους επαγγελματίες που έχουν σημαντικές προσαυξήσεις από τα κριτήρια του τζίρου και το κριτήριο των εργαζόμενων. Οι προσαυξήσεις μπορεί να φτάσουν τα 5.000, 10.000 και σε ορισμένες περιπτώσεις 20.000 ευρώ. Εκεί λοιπόν υπήρχε μεγάλη ομάδα ελευθέρων επαγγελματιών που ουσιαστικά με τα τεκμήρια και αυτές τις δύο προσαυξήσεις βάσει του τζίρου και βάσει της μισθοδοσίας και σημειώνεται η μισθοδοσία επηρεάζει κυρίως εστίαση και λιανεμπόριο, επηρέαζαν πολύ το φόρο που προέκυπτε γι’ αυτούς τους επιχειρηματίες», είπε αρχικά.

«Έχουμε λοιπόν τα data από το my data, τα φορολογικά δεδομένα από τα POS. Και ερχόμαστε και λέμε τι; Ότι οι συνεπείς επαγγελματίες, οι νόμιμοι. Χρησιμοποιούμε τον πιο διευρυμένο ορισμό αυτή τη στιγμή. Λέμε δηλαδή έχεις συνδέσει my data, έχει στείλει τα στοιχεία, έχεις διασυνδέσει τα POS με τις ταμειακές και δεν έχεις υποπέσει σε φορολογική παράβαση την τελευταία 5ετία. Αυτά είναι τα τρία κριτήρια. Τότε αυτές οι δύο προσαυξήσεις, αποδεχόμαστε τα δεδομένα που μας δηλώνεις και δεν εφαρμόζονται. Να πούμε ότι πάνω από το 90% δείχνουν τα στοιχεία των ελευθέρων επαγγελματιών καλύπτουν τα τρία κριτήρια που σας ανέφερα. Οπότε είναι η μεγάλη πλειοψηφία. Ουσιαστικά αν έχεις στείλει my data και δεν έχεις υποπέσει σε φορολογική παράβαση μετά από έλεγχο, ουσιαστικά λαμβάνεις τη μείωση», προσέθεσε.

Το κόστος αυτής της μείωσης για το 2027 είναι 170 εκατομμύρια ευρώ. Όπως εξήγησε ο κ. Πετραλιάς 402 εκτομμύρια είναι η πρώτη μείωση φόρου και 170 η δεύτερη, δηλαδή συνολικά 570 εκατομμύρια μικρότερος φόρος για τους ελεύθερους επαγγελματίες το 2027.

Μείωση προκαταβολής φόρου ατομικών επιχειρήσεων από 55% σε 50% από το φορολογικό έτος 2027.

από 55% σε 50% από το φορολογικό έτος 2027. Οι τρίτεκνοι ελεύθεροι επαγγελματίες επωφελούνται από τη νέα μείωση του φόρου εισοδήματος.

«Σαν ποσό αυτό είναι μεγαλύτερο από ότι εισπράτταμε από τα τεκμήρια. Άρα ουσιαστικά αντισταθμίζεται συνολικά η φορολογική επιβάρυνση. Ναι, με άλλη κατανομή, περισσότερη ελάφρυνση αυτή με τα παιδιά κτλ. Συνολικά γυρίζουμε πίσω μεγαλύτερο ποσό από αυτό που έχουμε λάβει με τα τεκμήρια και έχει καταργηθεί και 250.000.000 το τέλος επιτηδεύματος για τους επαγγελματίες και επιπλέον το 2028 θα έχουν επιπλέον μείωση 85 εκατομμύρια περίπου από την μείωση προκαταβολής συν άλλα 50 εκατομμύρια τρίτεκνοι. Έχουμε 34.000 ελευθέρους επαγγελματίες τρίτεκνους που θα δουν μειώσεις από το πρώτο ευρώ γιατί δεν υπάρχει απαλλαγή φόρου για τέκνα. Να θυμίσω άλλα 130 εκατομμύρια το 28 επιπλέον μείωση φόρου. Άρα η συνολική επιβάρυνση των ελευθέρων επαγγελματιών μειώνεται δραστικά. Να πω ότι τα έσοδα περίπου από το φόρο των ελευθέρων επαγγελματιών είναι περίπου λίγο πάνω από δύο δις. Άρα τα 570 εκατομμύρια είναι περίπου 30% μείωση του φόρου τους μεσοσταθμικά», ανέφερε ακόμα ο κ. Πετραλιάς.

Μέτρα για τους συνταξιούχους

Αναφερόμενος στη δεύτερη κοινωνική ομάδα, τους συνταξιούχους ο κ. Πετραλιάς ανέφερε ότι το πρώτο θεσμοθετημένο μέτρο είναι αύξηση συντάξεων βάσει πληθωρισμού και ΑΕΠ, χωρίς συμψηφισμό της προσωπικής διαφοράς.

«Τον Απρίλιο του 2026 που ενσωματώθηκαν οι προβλέψεις στην ετήσια έκθεση προόδου του Μεσοπρόθεσμου, η αύξηση υπολογίζεται σε 2,6% και το αναλογούν δημοσιονομικό κόστος σε 750 εκατομμύρια. Σημειώνεται, ωστόσο, ότι το οριστικό ποσοστό αύξησης θα καθοριστεί με βάση μακροοικονομικές εκτιμήσεις του τελικού σχεδίου του προϋπολογισμού του Νοεμβρίου που θα κατατεθεί στις 20 Νοεμβρίου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το δεύτερο μέτρο που ήδη έχει θεσμοθετηθεί είναι η λύση του προβλήματος συντάξεων χηρείας και η κατάργηση της μείωσης 50% λόγω θανάτου μετά την πάροδο τριετίας και καταβολής εθνικής σύνταξης σε περιπτώσεις διακαιούχων που λαμβάνουν σύνταξη από ίδιο δικαίωμα και λόγω θανάτου. «Το μέτρο αυτό έχει κόστος 16 εκατομμύρια φέτος και 48 εκατομμύρια το 2027», σημείωσε ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Ερχόμαστε και κάνουμε ακόμα μία παρέμβαση αυξάνεται σε 400 ευρώ η μόνιμη ενίσχυση του Νοεμβρίου και διεύρυνση του μέτρου για το σύνολο των συνταξιούχων άνω των 65 ετών από τον Νοέμβριο 2026. Το ίδιο ποσό θα λαμβάνουν οι συνταξιούχοι άνω των 60 που λαμβάνουν μόνο σύνταξη χηρείας, τα άτομα με αναπηρία και οι ανασφάλιστοι υπερήλικες.

Συνολικά το μέτρο αφορά 270.000 επιπλέουν δικαιούχους και συνολικά 2,2 εκατομμύρια δικαιούχους, εκ των οποίων περίπου 2.000.000 είναι συνταξιούχοι, 172.000 δικαιούχοι αναπηρικών επιδομάτων ΟΠΕΚΑ και ΕΦΚΑ και εισοδηματικού και πολίτου αναπηρίας και 50.000 ανασφάλιστους υπερήλικες.

Το συνολικό κόστος που θα καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο ανέρχεται σε 880 εκατομμύρια ευρώ είναι το συνολικό επίδομα για τους 2,2 εκατομμύρια συνταξιούχους, καθαρά.

«Η αύξηση που κάνουμε είναι 300 εκατομμύρια», είπε ο κ. Πετραλιάς και προσέθεσε πως συνολικά μαζί με τη μείωση συντάξεων, χηρείας κτλ. έχουμε 895 εκατομμύρια για το 2026 και 1,68 δισ. για το 2027. Μαζί με την αύξηση των 750 εκατομμυρίων που είναι συντάξεων χωρίς συμψηφισμό προσωπικής διαφοράς, 1,68 δισ. ευρώ περισσότερα χρήματα για τους συνταξιούχους για το 2027. 895 εκατομμύρια για το 2026 και 1,67 δισ. για το 2027, που είναι πολύ πολύ παραπάνω από τις αυξήσεις του πληθωρισμού», εξήγησε.

Παραδείγματα

Συνταξιούχος με 10.000 ευρώ φορολογηττέο εισόδημα και 823 καθαρό μηνιαίο εισόδημα θα λάβει 208 ευρώ με την υπόθεση του 2,6% από την αύξηση του ΑΕΠ και πληθωρισμού και 400 ευρώ από την ενίσχυση του Νοεμβρίου. Θα λάβει λοιπόν 608 ευρώ μέσα στο 2027, δηλαδή περίπου το 75% μίας σύνταξης.

Συνταξιούχος με 14.000 ευρώ φορολογητέο εισόδημα και μηνιαίο καθαρό εισόδημα 1.086 ευρώ θα λάβει 284 ευρώ από την αύξηση ΑΕΠ και πληθωρισμού και 400 ευρώ από την ενίσχυση του Νοεμβρίου. Σύνολο 684 ευρώ, περίπου το 63% μιας σύνταξης.

Συνταξιούχους με 20.000 ευρώ φορολογητέο εισόδημα και καθαρό 1.476, θα λάβει 374 ευρώ από την αύξηση του ΑΕΠ και πληθωρισμού και 400 ευρώ από την ενίσχυση του Νοεμβρίου. Δηλαδή συνολικά 774 ευρώ. Οι υψηλότερα αμειβόμενοι συνταξιούχοι με 24.000 ευρώ και μηνιαίο καθαρό εισόδημα 1.716 θα λάβουν συνολικά 849 επιπλέον ευρώ, 449 από την αύξηση ΑΕΠ και πληθωρισμού και 400 ευρώ από την ενίσχυση του Νοεμβρίου. Περίπου το 50% μίας σύνταξης.

Μέτρα για τους Δημοσίους υπαλλήλους

Όσον αφορά τους δημοσίους υπαλλήλους θα υπάρξει αύξηση μισθών βάσει της αύξησης του κατώτατου μισθού κατά

80 ευρώ μηνιαίως μικτά έως τον Ιανουάριο του 2028.

Η συγκεκριμένη αύξηση θα γίνει σε δύο χρόνους μία τον Απρίλιο, 1η Απριλίου 2027 και άλλη μία 1η Ιανουαρίου του 2028 με βάση και την άνοδο του κατώτατου μισθού.

Tα παραδείγματα που έδωσε το υπουργείο Οικονομικών είναι με βάση 40 + 40 ευρώ. Δηλαδή από 920 ο κατώτατος μισθός σε 960 ευρώ και από 960 σε 1.000 ευρώ.

Το κόστος του μέτρου είναι 382 εκατομμύρια ευρώ για το 2027 και με την αύξηση επιπλέον επιπλέον 40 ευρώ από 1ης Ιανουαρίου 2028 σε 859 εκατομμύρια.

Το δεύτερο μέτρο αφορά επίδομα εορτών Χριστουγέννων 500 ευρώ μικτά από τον Δεκέμβριο του 2027.

«Ερχόμαστε σήμερα, μετά από 15 χρόνια. Από το 2012 να θυμίσω είχε καταργηθεί και επαναφέρουμε θεσμοθετούμε και νομοθετούμε το επίδομα εορτών Χριστουγέννων στο ύψος που ήταν το 2012. Να θυμίσω 500 ευρώ. Αυτά είναι μικτά στους δημοσίους υπαλλήλους γιατί είναι μικτά, γιατί είναι και συντάξιμα. Έχουν ασφαλιστικές εισφορές όπως και στον ιδιωτικό τομέα. Μετά από 15 χρόνια από του χρόνου από το Δεκέμβριο του 27, με ετήσιο κόστος 433 εκατομμύρια», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Πετραλιάς.

Επιπλέον, δημόσιοι υπάλληλοι θα επωφεληθούν από τη μείωση φόρου εισοδήματος σε τρίτεκνους και την επιστροφή δύο ενοικίων ετησίων στους εκπαιδευτικούς, νοσηλευτές και γιατρούς που υπηρετούν στην ελληνική Περιφέρεια.

«Το επίδομα εορτών Χριστουγέννων, όπως και η αύξηση των 40 ευρώ θα γίνει οριζόντια σε όλους τους δημοσίους υπαλλήλους, δηλαδή ένστολους, στρατιωτικούς, αστυνομικούς, πυροσβέστες, λιμενικό, σώματα ασφαλείας, εκπαιδευτικούς, όλους τους εκπαιδευτικούς, μέλη ΔΕΠ, γιατρούς, νοσηλευτές. Είναι όλο το σύνολο των κοινωνικών ομάδων και τα δύο μέτρα και τα 80 ευρώ αύξηση και το επίδομα το δώρο Χριστουγέννων. Συνολικό κόστος 815 εκατομμύρια ευρώ. Τα μέτρα για τους δημοσίους υπαλλήλους στο 27 και πάλι πολύ πάνω από την αύξηση του πληθωρισμού», ανέφερε ακόμα ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Παραδείγματα

Δημόσιος υπάλληλος 40 ετών με δύο παιδιά και μικτό μηνιαίο μισθό 2.000 ευρώ, που αντιστοιχεί σε 1.497 καθαρά, το 2027 θα λάβει επιπλέον συνολικά 562 ευρώ και επιπλέον 327 καθαρά από το δώρο Χριστουγέννων. Άρα στα 1.447 ευρώ τον Ιανουάριο του 2028 θα λάβει επιπλέον 964 ευρώ.

Δημόσιος υπάλληλος 29 ετών χωρίς παιδιά, με 1.123 ευρώ καθαρά θα έχει αύξηση 609 το 2027 και επιπλέον άλλα 424 το 2028. Σύνολο 1.033, δηλαδή αύξηση σχεδόν ένας μισθός.

Δημόσιος υπάλληλος α 49 ετών με τρία παιδιά, τρίτεκνος δηλαδή με μικτό μηνιαίο μισθό 2.500 που αντιστοιχεί σε 830 ευρώ καθαρά θα έχει τρεις αυξήσεις και βάση του κατώτατου τα 40 ευρώ και το δώρο Χριστουγέννων και τη μείωση του φόρου για τους τρίτεκνους. Άρα θα έχει 1.944 ευρώ καθαρά πάνω από έναν μισθό μέσα στο 2027 και 2.411 ευρώ το 2028.

Μέτρα για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα

Στους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα όπως είπε ο κ. Πετραλιάς, ο στόχος είναι η αύξηση του κατώτατου μισθού σε 1.000 ευρώ και 1.300 ευρώ με 3 τριετίες έως τον Ιανουάριο του 2028. Και αυτό όπως και στον δημόσιο τομέα θα γίνει σε δύο στάδια την 1η Απριλίου του 2027 και την 1η Ιανουαρίου του 2028.

«Συνολικά η αύξηση από το 2021 που ξεκινήσαμε τις αυξήσεις που ήταν 650 ευρώ, θα έχει αυξηθεί ο κατώτατος 54% και αύξηση του κατώτατου μισθού των δημοσίων υπαλλήλων επιφέρει αύξηση σε συνδεδεμένα επιδόματα όπως το επίδομα ανεργίας, το επίδομα μητρότητας, την αμοιβή υπερωριών κτλ.», είπε χαρακτηριστικά.

Επιπλέον, μαζί με την αύξηση του κατώτατου μισθού, τον Απρίλιο 1η Απριλίου θα γίνει και η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών μισή μονάδα.

Το 0,5% θα είναι όλο από την πλευρά του εργαζόμενου, άρα θα την πάρουν ολόκληροι εργαζόμενοι. Θα γίνει από το σκέλος υπέρ ανεργίας, υπέρ ΔΥΠΑ.

«Το κόστος το εισόδημα που χάνει η ΔΥΠΑ θα καλυφθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό με αύξηση της επιχορήγησης της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, ώστε να μην έχει έλλειμμα το δημοσιονομικό κόστος επειδή γίνεται από τον Απρίλιο 163 εκατομμύρια ευρώ για το 2027 και 218 εκατομμύρια για το 2028», εξήγησε ο κ. Πετραλιάς.

Παράλληλα μηδενίζεται ο φορολογικός συντελεστή φορολόγησης τριτέκνων έως τα 20.000€ από το φορολογικό έτος 2027.

«Επομένως 1η Απριλίου έχουμε αύξηση κατώτατου συν τριετίες συν μείωση ασφαλιστικών εισφορών, ενώ ειδικά για τους τρίτεκνους η μείωση του συντελεστή φορολόγησης σημαίνει αύξηση του μισθού», προσέθεσε. Αφορά από 1η Ιανουαρίου 2027 οι 87.000 από τους 152.000 τρίτεκνους που βρίσκονται άνω του αφορολογήτου ορίου.

«Τι σημαίνει αυτό. Τρίτεκνος με 30.000 ευρώ, 40.000 ευρώ, 50.000 ευρώ θα έχει μείωση φόρου όπως το κάναμε πέρυσι για τους πολύτεκνους, για τους νέους. Δεν αυξάνουμε το αφορολόγητο. Μηδενίζουμε το φορολογικό συντελεστή», προσέθεσε.

Από τους 87.000 τρίτεκνους οι 34.000 είναι ελεύθεροι επαγγελματίες. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες δεν είχαν μείωση φόρου, οπότε εκεί κερδίζουν από το πρώτο ευρώ εισόδημα. Το πρώτο έτος είναι το κόστος 55 εκατομμύρια.

Παραδείγματα

Για την αύξηση του κατώτατου με τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών για έναν νέο 23 ετών χωρίς τριετίες, με την υπόθεση 40 σύν 40 είναι 960 τον Απρίλιο του 2027 και 1.000 ευρώ για το 2028.

Ο καθαρός μισθός λοιπόν από 797 ευρώ αυξάνεται σε 836 ευρώ τον Απρίλιο του 2027 και 871 ευρώ τον Ιανουάριο του 2028.

Συνολικά, σε σχέση με φέτος θα λάβει επιπλέον 414 ευρώ το 2027 και 1040 το 2028. Δηλαδή παραπάνω από έναν μισθό.

Για έναν μισθωτό 34 ετών με τρεις τριετίες χωρίς τέκνα που θα ανέβει από τα 1.1196 σε 1300 ευρώ μικτός μισθός. Ο καθαρός αυξάνεται από 959 σε 1.000 ευρώ από τον Απρίλιο του 2027 και σε 1035 τον Ιανουαρίου του 2028. Σύνολο 1.055 ευρώ καθαρά πάνω από έναν καθαρό μισθό

Μισθωτός 45 ετών με τρία τέκνα και μεικτό μισθό 2.000 ευρώ. Ο καθαρός μισθός θα αυξηθεί από 1.621 σε 1.733 ευρώ από 1η Ιανουαρίου 2027 γιατί είναι τρίτεκνοι με τη μείωση φόρου και επιπλέον εδώ δεν είναι ο κατώτατος, είναι πάνω από τον κατώτατο. Ο συγκεκριμένος τον Απρίλιο 2027 θα έχει καθαρό μισθό 1.743 ευρώ λόγω της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών. Σύνολο με 1673 ευρώ καθαρά ετήσιο όφελος.

Τα μέτρα για τους αγρότες

Για τους αγρότες τα νέα μέτρα περιλαμβάνουν μηδενισμό του συντελεστή φορολόγησης για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες έως 20.000 ευρώ από το φορολογικό έτος 2026 (δηλώσεις 2027).

Το μέτρο αφορά 47.091 από τους 245.907 κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Για αγρότη χωρίς τέκνα, το αφορολόγητο αυξάνεται από 8.633 σε 22.204 ευρώ.

Οι αγρότες που υπερβαίνουν το αφορολόγητο όριο δηλώνουν περίπου το 56% του συνολικού εισοδήματος των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών.

«Θέλω να αναφέρω εδώ πέρα ότι είναι μια πάρα πάρα πολύ σημαντική παρέμβαση. Γιατί προκύπτει από τα νούμερα ότι είναι οι 47.000 από τους 275.000 αγρότες. Έχουμε αγρότες που έχουν διαφορετικές εκτάσεις παραγωγής ή μεγάλοι αγρότες στη χώρα αυτή που έχουν σημαντικές εκτάσεις και βγάζουν εισόδημΑ πάνω από 10.000 ευρώ. Είναι αυτός ο αριθμός 47 χιλιάδες αγρότες. Αυτοί οι 47.000 δηλώνουν το 56% του συνολικού εισοδήματος και της συνολικής παραγωγής της χώρας, άρα καλύπτουν πάνω από τη μισή παραγωγή και του εισοδήματος της χώρας αυτής. Αυτοί που έχουν εισόδημα πάνω από 10.000 ευρώ καθαρό. Έτσι λοιπόν, το μέγιστο ύψος ανέρχεται οφέλους σε 2.900 ευρώ», εξήγησε ο κ. Πετραλιάς.

Ουσιαστικά όλοι οι αγρότες με έως 22.000 ευρώ εισόδημα θα έχουν μηδέν φόρο και από κει και πέρα μεγάλες φορολογικές μειώσεις.

«Θέλω να αναφέρω ότι η σημαντική μείωση του φόρου εισοδήματος εδώ είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες που έχουν πάνω από το 50% του εισοδήματος από αγροτικά εισοδήματα. Αυτοί είναι οι κατά κύριο επάγγελμα φορολογικά. Αποσκοπεί πέρα από την ενίσχυση τους και στην κινητροδότηση. Διότι αφενός οι σημερινοί αγρότες να παραμείνουν σε αυτό το επάγγελμα στην αγροτική παραγωγή και κινητροδότηση νέων αγροτών για ναα προσέλθουν στην αγροτική παραγωγή, να έχουμε νέους αγρότες και με απώτερο στόχο ακριβώς την αύξηση αγροτικής παραγωγής. Πλέον δεν υπάερχει ως αντικίνητρο να παράξει περισσότερο και να δηλώσει περισσότερα και να κόψει ΦΠΑ», προσέθεσε.

Παράδειγμα

Αγρότης χωρίς τέκνα με ετήσιο εισόδημα 15.000 ευρώ πλήρωνε φόρο 1.183 ευρώ και με την εφαρμογή του μέτρου μηδενίζεται.

Αγρότης με δύο τέκνα και ετήσιο εισόδημα 20.000 ευρώ πλήρωνε φόρο 1.540 ευρώ και και με την εφαρμογή του μέτρου μηδενίζεται.

Αγρότης χωρίς τέκνα με ετήσιο εισόδημα 30.000 ευρώ πλήρωνε φόρο 5.083 ευρώ, με την και με την εφαρμογή του μέτρου θα πληρώνει 2.183. Όφελος δηλαδή 2.900 ευρώ.

Μέτρα για τις επιχειρήσεις και τις επενδύσεις

Όσον αφορά τις επιχειρήσεις – επενδύσεις τα νέα μέτρα περιλαμβάνουν κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος, ξεκινώντας από την περιφέρεια και τη Θεσσαλονίκη για το 2027. Μείωση 50% στην Αττική το 2028 και κατάργησή του το 2029 στην Αττική.

«Το κόστος λαμβάνοντας υπόψη το ρυθμό εισπραξιμότητας είναι 82 εκατομμύρια ευρώ για το 2027, 138 εκατομμύρια το 2028, 195 εκατομμύρια το 2029 Και επειδή κάποιοι πληρώνουν με δόσεις 201 εκατομμύρια ευρώ το 2030. Ουσιαστικά το 2029 θα έχει καταργηθεί για όλους», υπογράμμισε ο κ. Πετραλιάς.

«Ξεκινάμε από την περιφέρεια και τη Θεσσαλονίκη γιατί έχουμε πάνω από τις μισές επιχειρήσεις συγκεντρωμένες στην Αττική. Θέλουμε να δώσουμε κίνητρο να παραμείνουν οι επιχειρήσεις στην επαρχία μας και θέλουμε να δώσουμε και κίνητρο αποκέντρωσης. Θα το νομοθετήσουμε και στην Αττική, αλλά προέχει αυτή τη στιγμή να διατηρηθούν οι επιχειρήσεις στην επαρχία. Αυτό το μέτρο προστέθηκε τελευταίο στον δημοσιονομικό χώρο στο όριο ακριβώς. Ξεκινάμε με την επαρχία που όντως αντιμετωπίζει μεγαλύτερο πρόβλημα και η απόδειξη είναι ότι πάνω από τις μισές επιχειρήσεις είναι στην Αττική. Άρα ξεκινάμε την επαρχία και περνάμε μετά στην Αττική», προσέθεσε.

Το δεύτερο μέτρο είναι η επιτάχυνση αποσβέσεων για επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό. Όπως είπε ο κ. Πετραλιάς αποτελούσε «βασικό αίτημα όλης της μεταποίησης της βιομηχανίας. Από 10% σε μια σε μια εξαετία, με 10% συντελεστή απόσβεσης την πρώτη διετία, 15% τη δεύτερη, 25% την τρίτη».

«Είναι ένα πολύ σημαντικό μέτρο που κινητροδοτεί και επιταχύνει τις επενδύσεις με αντίστοιχη ωφέλεια στο φόρο εισοδήματος τους, αλλά και κίνητρο να αντικαταστήσουν το μηχανολογικό τους εξοπλισμό σε πιο τακτά χρονικά διαστήματα, λαμβάνοντας υπόψιν τις τεχνολογικές εξελίξεις», συμπλήρωσε.

Τρίτο μέτρο είναι η μείωση της προκαταβολής φόρου κατά 5% ετησίως στα νομικά πρόσωπα από το φορολογικό έτος 2028 (δηλώσεις 2029) και κάθε έτος μέχρι να φτάσει στο 50% από το 80% που είναι σήμερα.

«Με αυτό τον τρόπο θα εξισωθεί η προκαταβολή φόρου των νομικών προσώπων με αυτή των ατομικών», εξήγησε ο κ. Πετραλιάς.

«Το δημοσιονομικό κόστος του 5% είναι 373 εκατομμύρια που αυξάνεται σταδιακά επειδή σταδιακά μέχρι το 2034 στα 500 εκατομμύρια ευρώ. Φέτος το 2027 έχουμε τέσσερις παροχές και μειώσεις φόρων για τις επιχειρήσεις μας. Πρώτη έχουμε τη μείωση των τεκμηρίων και τη μείωση του φόρου. Έχουμε την κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για περισσότερους από 130.000 επιχειρήσεις σε όλη την ελληνική περιφέρεια. Έχουμε την έναρξη της επιτάχυνσης αποσβέσεων και έχουμε και νέο πρόγραμμα 1,5 δισ. από το Ταμείο Ανάκαμψης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τέσσερα λοιπόν μέτρα που εφαρμόζονται τώρα και επιπλέον, το 2028 έχουμε δύο νέα μέτρα. Είναι ένα σχέδιο τετραετίας κάθε χρόνο έχουν να λαμβάνουν οι επιχειρήσεις και δίνει όλη την προοπτική και όλα τα οφέλη τους κατανεμημένο στον χρόνο. Ναι, έχουμε δημοσιονομικούς περιορισμούς, αλλά έχουν προοπτική και βλέπουν τη μείωση κάθε χρόνο», συμπλήρωσε.

Μέτρα κοινωνικής πολιτικής

Όσον αφορά τα μέτρα κοινωνικής πολιτικής ο κ. Πετραλιάς ανέφερε τον ειδικό επενδυτικό λογαριασμό, τον κουμπαρά για τη νέα γενιά.

Τιμαριθμοποίηση αναπηρικών επιδομάτων. Αφορά 218.000 πολίτες με αναπηρία που χορηγούνται επιδόματα από τον ΟΠΕΚΑ και τον e-ΕΦΚΑ.

Η υπόθεση είναι με 2,6%, όπως είναι οι συντάξεις βάσει ΑΕΠ και πληθωρισμού. Το κόστος είναι 47 εκατομμύρια για το 2027 και αυξάνεται συν 40 εκατομμύρια η προβολή κάθε έτος.

Το μέσο όφελος για το 2027 είναι περίπου 220 ευρώ, αλλά υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις ανάλογα ποιο συνδυασμό επιδομάτων παίρνει ο κάθε δικαιούχος.

Αυξάνεται το ποσό αποζημίωση για Voucher βρεφονηπιακών σταθμών κατά 10%, αύξηση των εισοδηματικών ορίων κατά 2.000 ευρώ και κατάργηση εισοδηματικών κριτηρίων για τρίτεκνους.

Το δημοσιονομικό κόστος είναι 37 εκατομμύρια ευρώ γι’ αυτό το μέτρο. «Όλοι καταλαβαίνουμε ότι θέλουμε να αυξήσουμε τη διαθεσιμότητα από τη μια πλευρά των βρεφονηπιακών, ώστε περισσότεροι ιδιωτικοί να συμμετέχουν στο πρόγραμμα και από την άλλη με την αύξηση των εισοδηματικών κριτηρίων περισσότερο να έχουμε περισσότερους ωφελούμενους για βρεφονηπιακούς σταθμούς».

Αύξηση επιδόματος γέννησης για τις πολύτεκνες οικογένειες κατά 1.000 ευρώ επιπλέον για κάθε τέκνο.

«Το επίδομα γέννησης αυξήθηκε πέρυσι και ήταν 2.400 για ένα τέκνο. Αν έχεις δύο, 2.700 ευρώ, 3.000 ευρώ για τρία τέκνα, 3.500 ευρώ για τέσσερα τέκνα και σταμάταγε στα 3.500. Δηλαδή και για πέντε, έξι, επτά έμενε στα 3.500 ευρώ. Για τέσσερα τέκνα αυξάνεται από τα 3.500 στα 4.500. Για πέντε τέκνα τα 3.500 γίνονται 5.500. Για έξι τέκνα 6.500 κτλ. Είχε μείνει κολλημένο στα 3.500 και πλέον συνεχίζει να αυξάνεται και μετά το τέταρτο τέκνο και είναι συν 1.000 ευρώ το κάθε παιδί. Αφορά περίπου 2.500 πολύτεκνες οικογένειες γέννησαν μέσα στο 2026 και θα λάβουν την επιπλέον διαφορά.. Ισχύει από 1/1/2026», εξήγησε ο κ. Πετραλιάς.

Επόμενο μέτρο αφορά εξαρτώμενα τέκνα στη φορολογία εισοδήματος: δεν συνυπολογίζονται στο όριο των 3.000 ευρώ εισοδήματα από συντάξεις θανάτου που λαμβάνει το τέκνο.

Αύξηση ημερήσιας αποζημίωσης σίτισης φοιτητών (και σε ακριτικές και νησιωτικές περιοχές): από δύο ευρώ σε 3 ευρώ και από 2,45 ευρώ σε 3,50 ευρώ.

Αναλυτικά τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ

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