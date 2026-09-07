«Ασπίδα του Αχιλλέα»: Σύγχυση με τον «πηγαίο κώδικα», από τη δήλωση Πατέλ – Εξηγήσεις ζητά ο Κατρίνης, στους Ισραηλινούς παραπέμπει το Άμυνας

Takeaways by to pontiki AI Ο διευθυντής αντιπυραυλικής άμυνας του Ισραήλ δήλωσε ότι η συμφωνία για το αντιαεροπορικό σύστημα «Ασπίδα του Αχιλλέα» δεν περιλαμβάνει την παράδοση του πηγαίου κώδικα στην Ελλάδα.

Η δήλωση αυτή προκάλεσε πολιτικές αντιδράσεις, καθώς ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας είχε θέσει την πρόσβαση στον κώδικα ως απαραίτητη προϋπόθεση για τέτοιου είδους εξοπλιστικά προγράμματα.

Στρατιωτικές πηγές επισημαίνουν ότι ο πηγαίος κώδικας αποτελεί κρατικό μυστικό και η μη παραχώρησή του αποτελεί πάγια τακτική σε διεθνείς αμυντικές συμφωνίες.

Το υπουργείο Άμυνας υποστηρίζει ότι δεν υφίσταται ζήτημα με όσα έχουν συμφωνηθεί, κάνοντας λόγο για μεταφορά τεχνογνωσίας και κοινή χρήση λογισμικού.

Ο υπεύθυνος ΚΤΕ Εθνικής Άμυνας του ΠΑΣΟΚ κατέθεσε σχετική ερώτηση στη Βουλή, ζητώντας διευκρινίσεις για τη διασφάλιση των εθνικών συμφερόντων.

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Σοβαρές πολιτικές διαστάσεις παίρνει η συνέντευξη που έδωσε ο διευθυντής αντιπυραυλικής άμυνας του Ισραήλ Μοσέ Πατέλ, σχετικά με τον «πηγαίο κώδικα» του αντιαεροπορικού συστήματος «Ασπίδα του Αχιλλέα» που αγόρασε η Ελλάδα.

Μιλώντας στην «Καθημερινή», ο Ισραηλινός αξιωματούχος, ερωτηθείς σχετικά με το αν η συμφωνία με την Ελλάδα περιλαμβάνει και την πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα του συστήματος, απάντησε χωρίς περιστροφές: «Όχι, επειδή ο “πηγαίος κώδικας” (source code) δεν περιλαμβανόταν στην άδεια χρήσης της συμφωνίας. Ωστόσο, είμαστε εκεί για να παρέχουμε υποστήριξη και συντήρηση, καθώς και κάθε είδους βοήθεια και ό,τι άλλο χρειαστεί στο μέλλον».

Η δήλωση Πατέλ προκάλεσε ερωτήματα στην Αθήνα, καθώς, ανακοινώνοντας την αγορά του συστήματος, ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας, είχε ξεκαθαρίσει ότι υπάρχει πάγια εντολή οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις να μην αποκτούν συστήματα χωρίς τον source code, με μοναδική επιφύλαξη για εξαιρετικά εξειδικευμένες περιπτώσεις, ενώ για το Command & Control είχε χαρακτηρίσει την πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα «απολύτως στοιχείο κομβικό», εξηγώντας ότι χωρίς αυτήν οι Ένοπλες Δυνάμεις δεν θα μπορούν να παρεμβαίνουν στην αρχιτεκτονική και στην εξέλιξη του συστήματος.

Το υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ είχε διευκρινίσει ότι στο πλαίσιο της συμφωνίας θα υπάρξει μεταφορά τεχνογνωσίας προς την Ελλάδα, καθώς και «από κοινού χρήση λογισμικού και τεχνολογίας με τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις». Η συνεργασία θα επεκταθεί και στις ελληνικές εταιρείες που θα συμμετάσχουν στη συμπαραγωγή των οπλικών συστημάτων, αν και η διατύπωση δεν περιέχει ρητή αναφορά σε παράδοση του πηγαίου κώδικα, αλλά μια γενικότερη αναφορά στην μεταφορά τεχνογνωσίας.

Σύμφωνα με ορισμένες στρατιωτικές πηγές, αυτό που λένε οι Ισραηλινοί είναι η πάγια τακτική σε τέτοιες περιπτώσεις αγοραπωλησίας αμυντικών συστημάτων και, ειδικά, εξελιγμένων όπλων: ο πηγαίος κώδικας, λένε σχηματικά οι πηγές αυτές, ουσιαστικά αποτελεί κρατικό μυστικό και η χορήγησή του μπορεί δυνητικά να εγείρει ζήτημα εθνικής ασφάλειας, καθώς η διαρροή του θα μπορούσε να επιτρέψει σε εχθρούς να δημιουργήσουν αντίστοιχο οπλικό σύστημα. Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι συνήθως αυτό που δίνεται είναι το επιχειρησιακό software, ώστε ο κάτοχος του συστήματος να μπορεί να αξιοποιεί όλες τις δυνατότητές του.

Πάντως, το πράγμα παίρνει έντονη πολιτική χροιά, καθώς ο υπεύθυνος ΚΤΕ Εθνικής Άμυνας ΠΑΣΟΚ, Μιχάλης Κατρίνης, ανακοίνωσε ότι κατέθεσε ερώτηση για το θέμα στη Βουλή, υπογραμμίζοντας ότι «τα εθνικά συμφέροντα πρέπει να διασφαλίζονται απόλυτα, όταν αφορούν εξοπλιστικά προγράμματα αρκετών δισ. ευρώ που προέρχονται από το υστέρημα του ελληνικού λαού» και ζητώντας να μάθει αν ισχύουν οι δηλώσεις του υπουργού Άμυνας ή του Ισραηλινού αξιωματούχου. Από την άλλη πλευρά, πηγές του υπουργείου Άμυνας υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει ζήτημα σε σχέση με όσα έχουν συμφωνηθεί ανάμεσα στην Αθήνα και στο Τελ Αβίβ και παραπέμπουν στην διευκρίνιση του ισραηλινού υπουργείου Άμυνας.

Σε δήλωσή του ο κ. Κατρίνης τονίζει:

«Για κάθε σύστημα, όχι μόνο τον «θόλο» που αποκτάται από τις Ένοπλες Δυνάμεις, η Ελλάδα θα έχει πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα, «αλλιώς δεν πρόκειται να προχωρήσει η προμήθεια» δήλωνε με αποφασιστικότητα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας στη ΛΑΕΔ στις 23 Ιουλίου, παρουσιάζοντας την «Ασπίδα του Αχιλλέα».

Στην ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ στις 31 Αυγούστου, ημέρα υπογραφής της σύμβασης για το σύστημα «Ασπίδα του Αχιλλέα», αναφέρεται καθαρά ότι το νέο εθνικό command and control του συστήματος θα αναπτυχθεί από την ισραηλινή εταιρεία Rafael και όχι κάποια ελληνική εταιρεία, ενώ, στην ίδια κατεύθυνση, ο διευθυντής αντιπυραυλικής άμυνας του Ισραήλ κ. Πατέλ σε χθεσινή συνέντευξή του στην «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» ξεκαθαρίζει ότι η Ελλάδα δεν θα έχει πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα.

Πού βρίσκεται η αλήθεια τελικά;

Στις ανακοινώσεις του υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ ή στις μεγαλόστομες δηλώσεις του κ. Δένδια;

Ανήκει στην Ελλάδα ο πηγαίος κώδικας της «Ασπίδας του Αχιλλέα»;

Καταθέσαμε σχετική ερώτηση την 1η Σεπτεμβρίου και αναμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, την έγγραφη απάντηση του υπουργείου και την αποσαφήνιση των όρων της συμφωνίας.

Γιατί τα εθνικά συμφέροντα πρέπει να διασφαλίζονται απόλυτα, όταν αφορούν εξοπλιστικά προγράμματα αρκετών δις ευρώ που προέρχονται από το υστέρημα του ελληνικού λαού».

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