«Το Κυβερνείο Αναβιώνει»: Η πορεία αποκατάστασης και η νέα προοπτική για το ιστορικό τοπόσημο της Θεσσαλονίκης

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Τα βήματα που έχουν πραγματοποιηθεί την τελευταία διετία και ο σχεδιασμός προκειμένου το εμβληματικό πρώην Κυβερνείο να αποκατασταθεί και να εξελιχθεί σε ένα ζωντανό και ανοιχτό σημείο συνάντησης για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Θεσσαλονίκης και της Καλαμαριάς, παρουσιάστηκαν σήμερα από την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ), θυγατρική του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου, στο MOMUS – Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, στο πλαίσιο της 90ής ΔΕΘ.

Στην εκδήλωση, η οποία διοργανώθηκε υπό την Αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων, απηύθυνε χαιρετισμό ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, κ. Νικήτας Κακλαμάνης, ο οποίος προσδιόρισε ως διακύβευμα της συνεργασίας για το Κυβερνείο, γνωστό και ως «Παλατάκι» που ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2024 μεταξύ της ΕΤΑΔ, του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου και της Βουλής των Ελλήνων το να «μετατρέψουμε έναν χώρο, που παρέμεινε για χρόνια κλειστός, σε ένα ανοικτό, δημόσιο τοπόσημο πολιτισμού, ιστορικής μνήμης, γνώσης και δημοκρατικού διαλόγου». Όπως τόνισε, για τη Βουλή η συνέργεια αυτή έχει ξεχωριστή σημασία «διότι θέλουμε το Κυβερνείο να αποτελέσει ένα σταθερό σημείο παρουσίας του Κοινοβουλίου στη Θεσσαλονίκη και ευρύτερα στη Βόρειο Ελλάδα».

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Κακλαμάνης ανακοίνωσε ότι στο Κυβερνείο θα μπορούν να πραγματοποιούνται συνεδριάσεις των Επιτροπών της Βουλής, δημιουργώντας έναν ζωντανό πυρήνα του κοινοβουλευτισμού στη Θεσσαλονίκη. Επιπλέον, στόχος είναι να αναπτυχθούν στο Κυβερνείο δράσεις της Βουλής των Ελλήνων, όπως εκθέσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα, συνέδρια, εν γένει πολιτιστικές και επιστημονικές εκδηλώσεις, που θα αναδεικνύουν την κοινοβουλευτική ιστορία και το σπουδαίο, αλλά συχνά άγνωστο, πολιτιστικό απόθεμα που φυλάσσει η Βιβλιοθήκη της Βουλής.

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΕΤΑΔ, κυρία Ηρώ Χατζηγεωργίου, έκανε έναν απολογισμό των όσων πραγματοποιήθηκαν την τελευταία διετία, ενώ εξήρε και τη συνεργασία με τη Βουλή των Ελλήνων. Παράλληλα, παρουσίασε τον σχεδιασμό για τη δημιουργία ενός βιώσιμου και πολυλειτουργικού προορισμού, ανοιχτού στην κοινωνία και συνδεδεμένου με τη ζωή της Θεσσαλονίκης και της Καλαμαριάς. «Πρόκειται για ένα έργο προκλήσεων, τις οποίες μέρα με τη μέρα ξεπερνάμε για να φτάσουμε στην τελική φάση, στα έργα αποκατάστασης και εντέλει στη λειτουργία», τόνισε η κυρία Χατζηγεωργίου. Η ίδια υπογράμμισε ότι έχουν προχωρήσει οι απαραίτητες τεχνικές και λειτουργικές μελέτες, έχει ολοκληρωθεί το Master Plan και το κτηριολογικό πρόγραμμα, ενώ τον Αύγουστο του 2026 παραλήφθηκε το δεύτερο στάδιο των μελετών, η Προμελέτη. Όσον αφορά στην επόμενη ημέρα του εμβληματικού τοπόσημου, σε αυτή περιλαμβάνονται δράσεις πολιτισμού, εκδηλώσεις, επαγγελματικές συναντήσεις, εκθέσεις, μουσικές εκδηλώσεις, workshops και χώροι βραχυπρόθεσμης εργασίας, τόσο στους εσωτερικούς όσο και στους εξωτερικούς χώρους του Κυβερνείου. Η διευθύνουσα σύμβουλος της ΕΤΑΔ στην ομιλία της περιέγραψε τη στρατηγική προσέγγιση για την αξιοποίηση του Κυβερνείου, η οποία βασίστηκε σε διεθνή παραδείγματα αποκατάστασης και επανάχρησης εμβληματικών κτηρίων, σε οργανωμένο διάλογο με φορείς, επαγγελματίες και εκπροσώπους του πολιτισμού και του τουρισμού για τη διερεύνηση των μελλοντικών χρήσεων, καθώς και στην αξιολόγηση εναλλακτικών σεναρίων λειτουργίας, με στόχο την οικονομική βιωσιμότητα, την ευελιξία και την πολυμορφία των χώρων.

Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο Υφυπουργός Εσωτερικών αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας-Θράκης, κ. Κώστας Γκιουλέκας, ο οποίος σημείωσε ότι: «Εδώ στη Θεσσαλονίκη και αξίζουμε πολλά και χρειαζόμαστε πολλά. Και επιτέλους γίνονται. Όπως χαιρόμαστε και για άλλα έργα που μέχρι τώρα ήταν για εμάς άπιαστα όνειρα, ουτοπία, χαιρόμαστε που τώρα σε λίγο καιρό θα έχουμε ανάμεσα σε όλα τα άλλα και αυτό το πολύ σημαντικό, συμβολικά και ουσιαστικά, ιστορικό κτήριο της Θεσσαλονίκης, το Παλατάκι. Εμείς στη Θεσσαλονίκη το δεχόμαστε με μεγάλη χαρά αυτό το δώρο, αν και πιστεύαμε ότι πραγματικά αυτό το δώρο έπρεπε να μας είχε δοθεί εδώ και χρόνια. Ήρθε η ώρα λοιπόν να γίνει πραγματικότητα και χαιρόμαστε ιδιαίτερα που τώρα πια μπορούμε να μιλάμε με έργα και όχι με λόγια».

Από την πλευρά του, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, κ. Σταύρος Καλαφάτης σημείωσε για το πρώην Κυβερνείο: «Εκτός από αναπτυξιακό έργο είναι και βαθιά καινοτόμο, ένα μοναδικό τοπόσημο που εμπεριέχει πολλές έννοιες, κοινοβουλευτισμό, δημοκρατία, πολιτισμό, συλλογική μνήμη αλλά παράλληλα έχει και μέλλον. Εκτός από ένας χώρος πολιτισμού, συνάντησης ανθρώπων πνεύματος κ όχι μόνο, ανάδειξη της μοναδικότητας της Θεσσαλονίκης, ενώ είναι κ ένας πολύ πρωτότυπος και καινοτόμος δρόμος αποσυμφόρησης από την Αθήνα. Είμαστε πολύ περήφανοι που εκτός από όσα συμβαίνουν στην Θεσσαλονίκη, που τη μεταμορφώνουμε σε σύγχρονη εξωστρεφή, σε έναν πόλο ανάπτυξης, προστίθεται αυτή η σημαντική ψηφίδα».

Η Δήμαρχος Καλαμαριάς, κυρία Χρύσα Αράπογλου υπογράμμισε: «Καταρχάς είμαστε – και είμαι και προσωπικά – πάρα πολύ ικανοποιημένοι που το Παλατάκι αρχίζει και έχει πια μια απάντηση θεσμική, τεχνική και μπορούμε να είμαστε σχεδόν βέβαιοι ότι θα σωθεί. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό σε όλη την ιστορία αυτή της κατασκευής, της επισκευής, της συντήρησης και της διαχείρισης, εμπλέκεται η Βουλή, ο πιο αξιόπιστος θεσμικός συνομιλητής στη χώρα αυτή τη στιγμή. Το Παλατάκι είναι το μοναδικό διατηρητέο, εμβληματικής αρχιτεκτονικής κτήριο σε όλο τον Θερμαϊκό κόλπο. Ο Δήμος Καλαμαριάς θα πρέπει να είναι συνεχώς παρών».

Ο πρόεδρος και CEO του Ομίλου Σαμαράς & Συνεργάτες, κ. Δημήτρης Σαμαράς σημείωσε: «Εργαζόμαστε με αίσθημα ευθύνης απέναντι σε ένα έργο σύμβολο της πόλης. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την ΕΤΑΔ για την εμπιστοσύνη που μας έδειξε αναθέτοντας μας ένα τόσο σημαντικό έργο, καθώς επίσης και για τη συνεργασία. Η πρόκληση για εμάς τους μελετητές, έγκειται στην επαναλειτουργία του κυβερνείου Η αποκατάσταση του Κυβερνείου δεν είναι απλώς μια τεχνική παρέμβαση. Είναι μια ουσιαστική επανασύνδεση της Θεσσαλονίκης με την ιστορική της μνήμη. Το έργο αυτό δεν το βλέπουμε ως ένα ακόμη έργο μας, αλλά με ένα βαθύ αίσθημα ευθύνης και μεράκι. Δίνουμε και θα δώσουμε τον καλύτερο μας εαυτό, ώστε το Παλατάκι να αποτελέσει ένα τοπόσημο».

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διοίκησης, Βιβλιοθήκης και Εκδόσεων, κυρία Μαρία Καμηλάκη, τόνισε από την πλευρά της: «Η Βιβλιοθήκη της Βουλής, μέσα από το αρχειακό, βιβλιακό και ευρύτερα πολιτιστικό της απόθεμα, μπορεί να τροφοδοτήσει με περιεχόμενο, αναλογικό και ψηφιακό, ένα ευρύ φάσμα δράσεων εξωστρέφειας, όπως εκθέσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα, λέσχες ανάγνωσης, συνέδρια, θεματικές ξεναγήσεις κ.ά.. Στόχος μας είναι να μοιραστούμε τους θησαυρούς της Βιβλιοθήκης της Βουλής με διαφοροποιημένες ομάδες κοινού στη Θεσσαλονίκη και ευρύτερα στη Μακεδονία, πάντοτε σε συνεργασία με τους θεσμικούς εταίρους της Βουλής των Ελλήνων».

Το έργο αποκατάστασης του πρώην Κυβερνείου βρίσκεται σήμερα στο στάδιο της Προμελέτης. Θα ακολουθήσουν η οριστική μελέτη, η μελέτη εφαρμογής και τα τεύχη δημοπράτησης. Η ολοκλήρωση των μελετών και η προκήρυξη του διαγωνισμού προβλέπονται για το τρίτο τρίμηνο του 2027 και την έναρξη των εργασιών αποκατάστασης το 2028. Για την προετοιμασία των μελετών αποκατάστασης του κτηρίου και της μελλοντικής λειτουργίας του, η ΕΤΑΔ συνεργάστηκε με τους Thessaloniki Convention Bureau, Beetroot Design Studio, Deloitte Business Solutions, The Visitor Attraction Company, ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ A.E., ΧΑΡΗΣ Π. ΛΑΜΑΡΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ι.Κ.Ε., ΜΑΡΝΕΤ Α.Τ.Ε και Cushman & Wakefield Proprius.

Χαιρετισμός του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων, κ. Νικήτα Μ. Κακλαμάνη

«Υπάρχουν κτήρια που υπερβαίνουν την αρχιτεκτονική τους υπόσταση. Κτήρια που, μέσα στον χρόνο, γίνονται σημεία αναφοράς μιας πόλης, φορείς της συλλογικής της μνήμης, σιωπηλοί μάρτυρες της ιστορίας της.

Ένα τέτοιο κτήριο είναι αναμφίβολα το Κυβερνείο της Θεσσαλονίκης – το «Παλατάκι», όπως το ονόμασαν και το αγάπησαν οι Θεσσαλονικείς.

Ξεφυλλίζοντας τον Τύπο στα τέλη της δεκαετίας του 1950, συναντά κανείς μια χαρακτηριστική εικόνα της Θεσσαλονίκης της εποχής: μια πόλη-εργοτάξιο, με δημόσια έργα και υποδομές υπό κατασκευή, που φιλοδοξούσαν να μετατρέψουν τη Νύμφη του Θερμαϊκού «εις την ωραιοτέραν πόλιν των Βαλκανίων» (Απογευματινή, 27 Ιουλίου 1959, σ. 10), «εις σύγχρονον μεγαλούπολιν» (Βραδυνή, 27 Ιουλίου 1959). Τα πρωτοσέλιδα καταγράφουν τις επισκέψεις του Κωνσταντίνου Καραμανλή ως Πρωθυπουργού και τις επιτόπιες επιθεωρήσεις μιας σειράς έργων που βρίσκονταν σε εξέλιξη: επέκταση του σιδηροδρόμου, διάνοιξη νέων λεωφόρων και αναμόρφωση της παραλιακής οδού, κατασκευή μεγάλου αθλητικού συγκροτήματος και Πανεπιστημιούπολης, ανέγερση Μουσείου κοντά στον χώρο της Δ.Ε.Θ. κ.ά. Ανάμεσά τους και ένα νέο κτήριο, στην περιφέρεια του Δήμου Καλαμαριάς: το Κυβερνείο της Θεσσαλονίκης, ένα αρχιτεκτόνημα γεννημένο σε μια περίοδο έντονου εκσυγχρονισμού.

Σχεδιασμένο τη δεκαετία του 1950 από τον Περικλή Σακελλάριο, με τελική επεξεργασία των μελετών από τον Ιω. Χριστόπουλο, σε μια έκταση 15 στρεμμάτων, με θέα τον Θερμαϊκό Κόλπο, το Κυβερνείο -έργο συνολικού προϋπολογισμού 13 εκατομμυρίων δραχμών- εγκαινιάσθηκε το 1960 και συνδέθηκε με διαφορετικές περιόδους της νεότερης ελληνικής ιστορίας. Αναφερόμενο συχνά ως «το Κυβερνητικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης», άλλαξε χρήσεις (από βασιλικό ανάκτορο ως κατοικία του Υπουργού Μακεδονίας-Θράκης), γνώρισε στιγμές ακμής, φιλοξένησε σημαίνοντα πολιτικά πρόσωπα της εγχώριας και διεθνούς σκηνής (θυμίζω, π.χ., το δείπνο που παρέθεσε ο Κ. Καραμανλής προς τον Valéry Giscard d’Estaing, κατά την περίφημη επίσημη επίσκεψη του Γάλλου Προέδρου στη χώρα μας τον Σεπτέμβριο του 1975)[1]. Ακολούθησε όμως μακρά περίοδος σιωπής…

Σήμερα βρισκόμαστε εδώ για να μιλήσουμε όχι τόσο για το παρελθόν του Κυβερνείου, όσο για το μέλλον του. Και θα έλεγα ότι ο τίτλος της εκδήλωσης, «Το Κυβερνείο Αναβιώνει», αποδίδει με ακρίβεια το νόημα αυτής της προσπάθειας. Γιατί το ζητούμενο δεν είναι απλώς να αποκαταστήσουμε ένα διατηρητέο κτήριο. Είναι να του ξαναδώσουμε ζωή. Να το επαναφέρουμε στην πόλη και στους ανθρώπους της. Να μετατρέψουμε έναν χώρο, που παρέμεινε για χρόνια κλειστός, σε ένα ανοικτό, δημόσιο τόποσημο πολιτισμού, ιστορικής μνήμης, γνώσης και δημοκρατικού διαλόγου.

Αυτό είναι και το βαθύτερο διακύβευμα της συνεργασίας που ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2024 ανάμεσα στην ΕΤΑΔ, το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο και τη Βουλή των Ελλήνων.

Για τη Βουλή, μάλιστα, η συνέργεια αυτή έχει ξεχωριστή σημασία. Διότι θέλουμε το Κυβερνείο να αποτελέσει ένα σταθερό σημείο παρουσίας του Κοινοβουλίου στη Θεσσαλονίκη και ευρύτερα στη Βόρειο Ελλάδα.

Η πρόθεσή μας είναι εδώ να αναπτυχθούν δράσεις της Βουλής των Ελλήνων, όπως εκθέσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα, συνέδρια, εν γένει πολιτιστικές και επιστημονικές εκδηλώσεις, που θα αναδεικνύουν την κοινοβουλευτική ιστορία και το σπουδαίο, αλλά συχνά άγνωστο, πολιτιστικό απόθεμα που φυλάσσει η Βιβλιοθήκη της Βουλής. Καθοριστική θα είναι και η σύμπραξη με τους εγχώριους πολιτιστικούς και επιστημονικούς φορείς για τη συνδιαμόρφωση δράσεων με νόημα για το κοινό της Βορείου Ελλάδος και όχι μόνο.

Δεν είναι, άλλωστε, η πρώτη φορά που το Κυβερνείο ανοίγεται στον πολιτισμό. Το 1997, όταν η Θεσσαλονίκη ήταν Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης, άνοιξε τις πόρτες του στο κοινό, φιλοξενώντας την εμβληματική έκθεση έργων του Καραβάτζιο. Είκοσι εννέα χρόνια αργότερα, έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε εκείνη την εξαίρεση, μόνιμη προοπτική. Να δημιουργήσουμε έναν χώρο που δεν θα ανοίγει περιστασιακά, αλλά θα ανήκει πραγματικά στην πόλη και στους πολίτες, μέσα από την παρουσία του πλέον αντιπροσωπευτικού θεσμού, της Βουλής των Ελλήνων.

Υπάρχει όμως και μία δεύτερη διάσταση, εξίσου σημαντική.

Στους χώρους του Κυβερνείου σχεδιάζουμε να μπορούν να συνεδριάζουν περιοδικά και Κοινοβουλευτικές Επιτροπές. Και αυτό δεν αποτελεί απλώς μια διαφορετική χωροθέτηση μιας κοινοβουλευτικής διαδικασίας, ενέχει έναν ιδιαίτερο συμβολισμό. Γιατί το Κοινοβούλιο, με θεσμική του έδρα την Αθήνα, μπορεί και πρέπει να αναζητεί τρόπους να βρίσκεται πιο κοντά στην κοινωνία και στις περιφέρειες της χώρας. Να συνομιλεί με τις τοπικές κοινωνίες, τα πανεπιστήμια, τους επιστημονικούς και παραγωγικούς φορείς, τους ανθρώπους που γνωρίζουν από πρώτο χέρι τις δυνατότητες, αλλά και τις ανάγκες κάθε τόπου. Μια Κοινοβουλευτική Επιτροπή που συνεδριάζει στη Θεσσαλονίκη δεν μεταφέρει απλώς μια συνεδρίαση από την Αθήνα στη Βόρειο Ελλάδα. Φέρνει το ίδιο το Κοινοβούλιο και τις διαδικασίες του πιο κοντά στους πολίτες.

Και ίσως αυτή να είναι τελικά η μεγαλύτερη αξία της νέας ζωής που σχεδιάζουμε για το Κυβερνείο: ότι στον ίδιο χώρο θα μπορούν να συναντηθούν η Ιστορία, ο Πολιτισμός και η Δημοκρατία.

Το έργο βρίσκεται ακόμη μπροστά μας. Η αποκατάσταση ενός κτηρίου αυτής της ιστορικής και αρχιτεκτονικής αξίας απαιτεί χρόνο, συνέπεια, συνεργασία και σεβασμό. Οι μελέτες προχωρούν και τα επόμενα στάδια έχουν ήδη προσδιοριστεί. Θέλω, λοιπόν, να συγχαρώ την ΕΤΑΔ και όλους όσοι εργάζονται για την υλοποίηση αυτού του φιλόδοξου εγχειρήματος. Και, εκ μέρους της Βουλής των Ελλήνων, να επαναλάβω σήμερα εδώ, στη Θεσσαλονίκη, τη δέσμευσή μας να συμβάλουμε ουσιαστικά στη νέα εποχή του Κυβερνείου.

Όταν το Κυβερνείο ανοίξει ξανά τις πόρτες του, θα πάψει να είναι ένα μνημείο, όπου η Θεσσαλονίκη θυμάται, και θα γίνει ξανά ένας τόπος, όπου η Θεσσαλονίκη -και ολόκληρη η Βόρειος Ελλάδα- ζει, δημιουργεί νέες εμπειρίες, μοιράζεται και συμμετέχει.

Γιατί η καλύτερη αποκατάσταση ενός ιστορικού κτηρίου δεν ολοκληρώνεται όταν αποκατασταθούν οι τοίχοι, οι κίονες και οι αίθουσές του. Ολοκληρώνεται όταν επιστρέψουν μέσα του οι άνθρωποι».

[1] Βλ. εφημερίδα Ελεύθερος Κόσμος, 20 Σεπτεμβρίου 1975.

Ομιλία της κ. Ηρώς Χατζηγεωργίου

«Αξιότιμοι κ. Υπουργοί,

Αξιότιμοι κύριοι Βουλευτές,

Αξιότιμη κ. Δήμαρχε Καλαμαριάς,

Αξιότιμοι εκπρόσωποι θεσμικών και παραγωγικών φορέων,

Αγαπητοί φίλοι του Κυβερνείου με όποια ιδιότητα βρίσκεστε σήμερα μαζί μας,

Καλημέρα σας και σας ευχαριστούμε που μας τιμάτε με την παρουσία σας για να μοιραστούμε μαζί σας τις εξελίξεις για την πορεία ενός έργου που στην ΕΤΑΔ χαρακτηρίζουμε εμβληματικό.

Βρισκόμαστε σήμερα εδώ, δύο χρόνια μετά την πρώτη μας συνάντηση, στην έναρξη ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για την αποκατάσταση και λειτουργία του Κυβερνείου. Ένα σχέδιο που φιλοδοξεί να αποδώσει ξανά το ιστορικό αυτό κτήριο στην πόλη και τους κατοίκους της.

Για την ΕΤΑΔ, η αποκατάσταση του Κυβερνείου αποτελεί ένα παράδειγμα αξιοποίησης εμβληματικού ακινήτου, με σεβασμό στην ιστορία του, ο οποίος θέλουμε να αποτυπώνεται και στο μέλλον του. Έτσι, το σχέδιο αποκατάστασης ενισχύεται με τη συνεργασία ΕΤΑΔ, της Βουλής των Ελλήνων και του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου.

Όραμά μας και στόχος είναι η δημιουργία ενός βιώσιμου, πολυλειτουργικού και φιλόξενου στην κοινωνία προορισμού. Ενός ζωντανού και ανοιχτού σημείου συνάντησης για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Θεσσαλονίκης και της Καλαμαριάς, ο οποίος θα ενισχύσει το πολιτιστικό και οικονομικό κεφάλαιο της ευρύτερης περιοχής. Πρόκειται για ένα έργο προκλήσεων, τις οποίες μέρα με τη μέρα ξεπερνάμε για να φτάσουμε στην τελική φάση, στα έργα αποκατάστασης και εντέλει στη λειτουργία.

Η συνεργασία με τη Βουλή των Ελλήνων έρχεται ως επιστέγασμα αυτού του οράματος και θέλω να ευχαριστήσω για ακόμη μία φορά προσωπικά τον Πρόεδρο της Βουλής, κ. Νικήτα Κακλαμάνη. Είναι πολύτιμος αρωγός στο να λάβει σάρκα οστά το κοινό μας πια όραμα.

Θέλω να ευχαριστήσω και την Εξοχότητά του, τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνο Τασούλα, γιατί το έργο αυτό ξεκίνησε επί των ημερών του ως Προέδρου της Βουλής και το αγκάλιασε από την πρώτη στιγμή.

Η δημιουργία ενός χώρου μόνιμης παρουσίας της Βουλής των Ελλήνων στη Θεσσαλονίκη, σε συνδυασμό με την αξιοποίηση του αρχειακού και πολιτιστικού της υλικού μέσα από εξωστρεφείς δράσεις, δημιουργεί μια νέα γέφυρα επικοινωνίας του κοινοβουλευτισμού, των δημοκρατικών θεσμών με την κοινωνία της Βόρειας Ελλάδας.

Ένας νέος πολυχώρος συνάθροισης και εκδηλώσεων θα ενισχυθεί από το ευρύ φάσμα πρωτοβουλιών και δράσεων της Βουλής των Ελλήνων, φιλοξενώντας εκθέσεις, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές δράσεις, συζητήσεις και εκδηλώσεις που θα απευθύνονται στους πολίτες και θα ενισχύουν την εξωστρέφεια του θεσμού.

Στο διάστημα των δύο ετών που μεσολάβησαν:

– Πραγματοποιήσαμε απαιτούμενες όλες τις πρόδρομες μελέτες όπως:

Μελέτη στατικής επάρκειας,

Αρχιτεκτονική αποτύπωση,

Γεωλογική και γεωτεχνική μελέτη με στόχο να γνωρίζουμε την υφιστάμενη κατάσταση του κτηρίου και τις φθορές που έχει υποστεί μέσα στα χρόνια.

– Αναζητήσαμε παραδείγματα της διεθνούς αγοράς αποκατάστασης μνημείων ανάλογης εμβληματικότητας και τοπόσημα πόλεων που μεταμορφώθηκαν σε ελκυστικούς προορισμούς για τους κατοίκους και τους επισκέπτες.

– Για τη διερεύνηση των μελλοντικών χρήσεων συλλέξαμε απόψεις και συζητήσαμε με τους φορείς και θεσμούς της πόλης, με επαγγελματίες και δημιουργούς πολιτιστικών δράσεων και φεστιβάλ, με επαγγελματίες του τουρισμού μέσα από ένα οργανωμένο διάλογο.

– Για να εξασφαλίσουμε την οικονομική βιωσιμότητα του προορισμού μελετήσαμε με τους χρηματοοικονομικούς μας συμβούλους, εναλλακτικά σενάρια λειτουργίας των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, ώστε όλοι οι χώροι του Κυβερνείου να παρουσιάζουν ευελιξία και πολυμορφία στη φιλοξενία των δράσεων.

Τα αποτελέσματα των μελετών, καθώς και οι απόψεις και τα σχόλια που διατυπώθηκαν, μας έδωσαν τις απαραίτητες κατευθύνσεις και το σχετικό υλικό, ώστε, μετά την ανάδειξη του αναδόχου του διαγωνισμού για τη συνολική μελέτη αποκατάστασης του κτηρίου, τον Απρίλιο του 2026, οι σύμβουλοι μηχανικοί, το γραφείο «Σαμαράς και Συνεργάτες» να προχωρήσουν στη διαμόρφωση ενός κτιριολογικού προγράμματος, με σεβασμό στην ιστορική και αρχιτεκτονική ταυτότητα του κτηρίου

Έτσι, λοιπόν, το Κυβερνείο περνά σε μια νέα εποχή αναβίωσης. Η αποκατάσταση φέρνει νέα ζωή σε έναν χώρο-σύμβολο για τη Θεσσαλονίκη και την Καλαμαριά:

Ένας ανοιχτός χώρος συναθροίσεων, πολιτισμού και αναψυχής, όπου η ιστορία συναντά ξανά τη σύγχρονη ζωή.

Οραματιζόμαστε ένα χώρο με δράσεις και εκδηλώσεις μέσα και έξω από το κτήριο που θα σέβονται την ταυτότητα του και τον θεσμό της ΒτΕ.

Ο περιβάλλων χώρος αποτελεί ένα μοναδικό φυσικό και αρχιτεκτονικό σκηνικό στην παραλιακή ζώνη της Καλαμαριάς, έναν νέο τόπο συνάντησης για κατοίκους και επισκέπτες.

Δημιουργικές δραστηριότητες, μουσικές εκδηλώσεις και φεστιβάλ φιλοδοξούν να μετατρέψουν τον χώρο σε ένα νέο σημείο αναφοράς και συνάντησης για την Καλαμαριά, δημιουργώντας έναν ζωντανό πυρήνα πολιτισμού, δημιουργίας και εξωστρέφειας.

Μια πινελιά χρώματος και σύγχρονης αισθητικής, που θα απευθύνεται σε όλες τις κοινωνικές ομάδες, οικογένειες και παιδιά.

Ο κοινοβουλευτισμός και η Δημοκρατία αποκτούν στέγη στη Βόρεια Ελλάδα. Η μόνιμη παρουσία της Βουλής των Ελλήνων στη Θεσσαλονίκη σηματοδοτεί έναν νέο χώρο διαλόγου, γνώσης και συμμετοχής.

Δράσεις που προβλέπεται να φιλοξενηθούν είναι η διοργάνωση εκδηλώσεων, επαγγελματικές και υψηλού κύρους συναντήσεις και δράσεις πολιτισμού, εκθέσεις τέχνης, μουσικές εκδηλώσεις, workshop, χώροι βραχυπόθεσμης εργασίας. Σημεία δημιουργικής συνάντησης και απασχόλησης.

Το Κυβερνείο οφείλει να διατηρεί την επιβλητικότητα του κυβερνητικού του παρελθόντος, ενώ παράλληλα να συνομιλεί με τη σύγχρονη Θεσσαλονίκη. Ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος θα διατίθεται για θεσμικές συναντήσεις εκπροσώπων της Βουλής Των Ελλήνων.

Οι εσωτερικοί χώροι αποκαθιστόνται, διατηρώντας τα ιδιαίτερα στοιχεία και χαρακτηριστικά της ανακτορικής νεοκλασικής αρχιτεκτονικής. Τοιχογραφίες και οροφογραφίες, τα διακοσμητικά ανάγλυφα και οι ένθετες διακοσμητικές αποκαθίστανται και αναδεικνύονται.

Το Κυβερνείο, ένα κτήριο του 20ού αιώνα, που αντλεί από την κλασική αρχιτεκτονική γλώσσα επανερμηνεύεται, αποκτώντας νέα χρήση για το κοινό.

Το Κυβερνείο βρίσκεται σε μια μοναδική θέση με θέα στον Θερμαϊκό. Η σχέση του με τη θάλασσα αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά του και πρέπει να αποτελέσει μέρος της νέας του ταυτότητας.

Η θαλάσσια πρόσβαση μέσω της προβλήτας και η σύνδεσή του με την πόλη μέσα από μια ξεχωριστή εμπειρία, μπορούν να αναδείξουν το ακίνητο και τη μοναδική του θέση, δημιουργώντας έναν νέο σύνδεσμο μεταξύ Θεσσαλονίκης και Καλαμαριά.

Το Κυβερνείο αποκαθίσταται και επανασυστήνεται στην πόλη. Θα πω και πάλι με σεβασμό στην ιστορία του και σε όσα θέλουμε να αντιπροσωπεύει και στο μέλλον.

Η Δημοκρατία αποκτά έναν νέο, ανοιχτό χώρο στη Θεσσαλονίκη. Έναν χώρο συνάντησης, διαλόγου και συμμετοχής, όπου η ιστορία του Κυβερνείου συναντά τη σύγχρονη κοινοβουλευτική ζωή.

Οραματιζόμαστε η αξιοποίηση του να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την ιστορία και την ταυτότητα της πόλης.

Πιστεύουμε πως ανάπλαση και αξιοποίηση του ιστορικού τοπόσημου θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην πολιτιστική και οικονομική ανάπτυξη της Καλαμαριάς, της Θεσσαλονίκης και ευρύτερα της Βόρειας Ελλάδας, με πολλαπλασιαστικά οφέλη για την τοπική κοινωνία.

Ένα ιστορικό κτήριο επανασυστήνεται.

Ένας νέος χώρος Δημοκρατίας, πολιτισμού και συνάντησης γίνεται μέρος της ζωής της πόλης.

Το Κυβερνείο αναβιώνει και αισθανόμαστε τιμή, ευθύνη και χαρά που η ΕΤΑΔ είναι ο φορέας που υλοποιεί το έργο αυτό. Σας ευχαριστώ».