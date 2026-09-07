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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

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07.09.2026 18:01

Στην Αίγυπτο την Τρίτη (08/09) ο Κυριάκος Μητσοτάκης – Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμά του

07.09.2026 18:01
mitsotakis_deth

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Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί την Τρίτη 08/09 στο Ελ Αλαμέιν, στην Αίγυπτο.

Στις 12.00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) ο πρωθυπουργός θα έχει διμερή συνάντηση με τον πρόεδρο της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι.

Στις 13.30 θα διεξαχθεί άτυπη τριμερής συνάντηση των ηγετών Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου.

Στις 14.30 οι τρεις ηγέτες θα πραγματοποιήσουν δηλώσεις στον Τύπο.

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