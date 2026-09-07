Πρώτο σε τηλεθέαση την Παρασκευή (4/9) το «Στο παρα 5»

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Στο… παρα πέντε κέρδισε την κούρσα τηλεθέασης η σειρά «Στο παρα 5» από τη σειρά «Το σόι σου» στο φινάλε του προηγούμενου πενθήμερου καθώς η μεταξύ τους διαφορά δυναμικότητας, σύμφωνα με τη Nielsen ήταν μόλις 0,1% και σε απόλυτα νούμερα ισοδυναμεί με 18.000 τηλεθεατές.
Ακόμα πιο μικρό ήταν το «άνοιγμα στην ψαλίδα» μεταξύ 2ης και 3ης επιλογές όπως εμφανίζονται στο Top 10 της ημέρας.
Σε γενικές γραμμές δεν σημειώθηκαν συγκλονιστικές μεταβολές στις διακεκριμένες θέσεις τηλεθέασης, ωστόσο οι συνθήκες και η ένταση του ανταγωνισμού συνέβαλαν ώστε το μεσημεριανό δελτίο του ΣΚΑΪ να εμφανιστεί στην τέταρτη θέση της γενικής κατάταξης.
Διαβάστε επίσης
ΕΡΤNews: Ετοιμάζεται και για εκπομπή ο Στάθης – Η Λιόλιου στο κεντρικό δελτίο του Σαββατοκύριακου
MEGA: Προειδοποιεί για το… τρικούβερτο δράμα «Κανακαρά» που έρχεται
Χατζηνικολάου και Ζαχαρέα στον πόλεμο των δελτίων, Μαλέσκου με Ζαρίφη στο Open, το comeback της Αλεβίζου και της Λάσπα και το restart της Ζιώγα στην ΕΡΤ
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.