Πρώτο σε τηλεθέαση την Παρασκευή (4/9) το «Στο παρα 5»

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Στο… παρα πέντε κέρδισε την κούρσα τηλεθέασης η σειρά «Στο παρα 5» από τη σειρά «Το σόι σου» στο φινάλε του προηγούμενου πενθήμερου καθώς η μεταξύ τους διαφορά δυναμικότητας, σύμφωνα με τη Nielsen ήταν μόλις 0,1% και σε απόλυτα νούμερα ισοδυναμεί με 18.000 τηλεθεατές.

Ακόμα πιο μικρό ήταν το «άνοιγμα στην ψαλίδα» μεταξύ 2ης και 3ης επιλογές όπως εμφανίζονται στο Top 10 της ημέρας.

Σε γενικές γραμμές δεν σημειώθηκαν συγκλονιστικές μεταβολές στις διακεκριμένες θέσεις τηλεθέασης, ωστόσο οι συνθήκες και η ένταση του ανταγωνισμού συνέβαλαν ώστε το μεσημεριανό δελτίο του ΣΚΑΪ να εμφανιστεί στην τέταρτη θέση της γενικής κατάταξης.

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