Χατζηνικολάου και Ζαχαρέα στον πόλεμο των δελτίων, Μαλέσκου με Ζαρίφη στο Open, το comeback της  Αλεβίζου και της Λάσπα και το restart της Ζιώγα στην ΕΡΤ

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Εντάξει, ο ΣΚΑΪ έχει αρχίσει νωρίτερα από όλους τα δελτία ειδήσεων για τη νέα σεζόν με τη Λένα Φλυτζάνη (24/8). Παρέα του έκανε το Open με την Εύα Αντωνοπούλου. Στην αρχή της βδομάδας(31/8) έκανε το ντεμπούτο του ο Παναγιώτης Στάθης στο κεντρικό δελτίο ΕΡΤNews/ΕΡΤ1 και την ίδια ημέρα επέστρεψε για δελτίο στον Alpha o Αντώνης Σρόιτερ. Εκκίνηση την ίδια ημέρα έκανε και το Mega με τη Ράνια Τζίμα, η οποία είχε και τον Παύλο Τσίμα στο πλατό, μαζί με τον Γιάννη Πρετεντέρη.

Το πράγμα όμως… αλλάζει από Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου. Στον ανταγωνισμό κατεβαίνουν ΑΝΤ1 και Star. Ο σταθμός του Αμαρουσίου θα συστήσει το νέο ενημερωτικό προϊόν του που πλέον φέρει τη σφραγίδα του Βασίλη Παπαδρόσου ανατοποθετώντας στον ανταγωνισμό το δελτίο με υψηλής επιδραστικότητας δίδυμο: Νίκο Χατζηνικολάου στην παρουσίαση και την «οργάνωση» του παιχνιδιού και της «πρώτης πάσας» και Σία Κοσιώνη στις λεπτομέρειες μέσα από σχόλιο και ανάλυση σε πιο ελεύθερο ρόλο.

Μα και στο Star, την ίδια ημέρα, την… κορδέλα εγκαινίων της σεζόν στην Ενημέρωση θα κόψει η Μάρα Ζαχαρέα. Εν τω μεταξύ το μεσημεριανό δελτίο του σταθμού με τον Γιώργο Ευγενίδη θα αρχίζει στις 13.00- μια ώρα νωρίτερα από ότι μέχρι και την περσινή σεζόν- και θα αναμετριέται με τα αντίστοιχα των Mega, ΑΝΤ1 και Open. Αντοχές να έχετε για… υπερενημερωση.

Νέα απόπειρα τηλεοπτικής διασύνδεσης με την περιφέρεια, αυτή τη φορά από το Open…

«Μια Ελλάδα παρέα» επιχειρεί να πείσει και να παρακινήσει η νέα πρόταση του Open, που αξιοποιεί την κατάργηση της εκπομπής «Όπου υπάρχει Ελλάδα» του ΣΚΑΪ και προσπαθεί να καλύψει τον χώρο, αν και υπάρχουν και οι προτάσεις της ΕΡΤ3 για την περιφέρεια. Ωστόσο η Περιφέρεια δεν υπήρξε ποτέ με συστηματικό τρόπο στα πλάνα των ιδιωτικών καναλιών, έως πρόπερσι.

Στην με αποκεντρωμένη θεματολογία εκπομπή του Open, παρουσιάστρια θα είναι η Ιωάννα Μαλέσκου και θα την υποστηρίζουν άλλοι τρείς δημοσιογράφοι και παρουσιαστές: Κατερίνα Ζαρίφη, Άγγελος Βουράκης και Γιάννης Μαλλιαρός. Να παίρνουν άραγε τους δρόμους με προορισμό σημεία στο χάρτη σε βουνά, λαγκάδια και νησιά;

Η εκπομπή, διατείνεται ο σταθμός, «θα κινηθεί μακριά από τη συνήθη αναπαραγωγή της τηλεοπτικής επικαιρότητας. Στον σχεδιασμό περιλαμβάνονται ζωντανές συνδέσεις και αποστολές σε διαφορετικά σημεία της Ελλάδας, ιστορίες ανθρώπων, ζητήματα της καθημερινότητας, θέματα που απασχολούν τη νέα γενιά, την οικογένεια και τις σχέσεις, αλλά και επιλεγμένη θεματολογία από τη διεθνή ειδησεογραφία.

Κεντρική επιλογή του Open είναι ο περιορισμός του περιεχομένου «κλειδαρότρυπας» και του τηλεοπτικού παρασκηνίου, ώστε η εκπομπή να αποκτήσει σαφέστερο κοινωνικό και ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα». Μακάρι.

Στα «συν» της εκπομπής το γυναικείο πρόσημο. Εκτός από τους δύο άνδρες στο υποστηρικτικό πάνελ όλοι οι άλλοι συντελεστές στο δημοσιογραφικό σκέλος είναι γυναίκες. Την επιμέλεια της εκπομπής έχει η Αλεξάνδρα Τσόλκα. Αρχισυντάκτρια είναι η Ιωάννα Κομματά και βοηθός αρχισυντάκτρια η Πένυ Καβέτου. Τη δημοσιογραφική ομάδα αποτελούν: η Μαρία Κοκολάκη, η Ευαγγελίνα Βόσνου, η Κατερίνα Κόρδα, η Ξανθίππη Βουτσαλά, η Έφη Γιοβάνου, η Κωνσταντίνα Μάρα και η Φεβρωνία Μαθέ.

Η εκπομπή θα βγαίνει στον «αέρα» κάθε Σαββατοκύριακο 10.00- 13.00. Σημαντική πρόκληση για τον σταθμό.

… που επενδύει και σε πρόταση της Κατερίνας Λάσπα για… θαυματουργή εκπομπή

Ετοιμάζεται- γι αυτό και δεν έχει ανακοινώσει κάτι ως τώρα ο σταθμός- η πρόταση της Κατερίνας Λάσπα με θεματολογία ιστορίες ανθρώπων των οποίων η ζωή άλλαξε ριζικά έπειτα από ένα ξαφνικό γεγονός. Λέγεται πως η Λάσπα δεν θα γνωρίζει τις ιστορίες των ανθρώπων που θα συναντά ώστε η κάμερα να καταγράφει αυθεντικές και αυθόρμητες αντιδράσεις.

Τα γυρίσματα άρχισαν μέσα στην προηγούμενη εβδομάδα και η εκπομπή θα έχει τίτλο «Από θαύμα- Ιστορίες δεύτερης ζωής».

«Λίστα Τραμπ» στα ευρωπαϊκά μίντια…

Ο Αμερικανός Πρόεδρος σχεδιάζει να «ρίξει» τέσσερα μύρια δολαρίων σε δεξιά και ακροκεντρώα ΜΜΕ της Ευρώπης. Η είδηση επικοινωνήθηκε από το πρακτορείο Ρόιτερς και περιέργως, με εξαίρεση ορισμένες ακόμα ψηφιακές δημοσιογραφικές εκδόσεις, δεν εμφανίζεται κάπου σε κυρίαρχα αμερικανικά και- πόσω μάλλον- ευρωπαϊκά ΜΜΕ.

Η Κυβέρνηση του Τραμπ σχεδιάζει να χρηματοδοτήσει με τέσσερα εκατ. δολάρια συντηρητικά/δεξιά ΜΜΕ της Ευρώπη, στο πλαίσιο ενός πακέτου τουλάχιστον 25 εκατ. δολαρίων για ομάδες της κοινωνίας των πολιτών που εργάζονται για συντηρητικούς σκοπούς στην περιοχή, σύμφωνα με τέσσερα άτομα που γνωρίζουν τη χρηματοδότηση, μεταδίδει το Ρόιτερς.

Η υπηρεσία Δημοκρατίας, Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Εργασίας (DRL) του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ αναφέρει ότι η χρηματοδότηση αποσκοπεί στην ενίσχυση των διατλαντικών δεσμών και στην προώθηση της ελευθερίας του λόγου.

Αυτό έρχεται καθώς οι ευρωπαϊκές χώρες προετοιμάζονται για εκλογές τα επόμενα δύο χρόνια και καθώς η κυβέρνηση Τραμπ υποστηρίζει ανοιχτά τα λαϊκιστικά δεξιά και ακροδεξιά κόμματα της Ευρώπης.

Το Reuters δεν μπόρεσε να προσδιορίσει ποιοι οργανισμοί ή δημοσιογράφοι είναι πιθανό να λάβουν επιχορηγήσεις.

«Η Γαλλία και οι Ευρωπαίοι δεν θα ανεχθούν καμία απόπειρα ξένης παρέμβασης στις εκλογικές τους διαδικασίες, ανεξάρτητα από την προέλευσή της», έγραψε ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό στο X τον Ιούλιο, απαντώντας στις ανακοινώσεις χρηματοδότησης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είχε απαντήσει στο αίτημα σχολιασμού μέχρι τη δημοσίευση του ρεπορτάζ.

Οι επιχορηγήσεις για την Ευρώπη αποτελούν μέρος μιας μεγαλύτερης πρότασης χρηματοδότησης από το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ, συνολικού ύψους σχεδόν 180 εκατ. δολαρίων, η οποία περιλαμβάνει ένα μείγμα προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένων επιχορηγήσεων για την καταγραφή «καταχρήσεων» κατά των νοτιοαφρικανικών μειονοτικών κοινοτήτων και την υποστήριξη της κοινωνίας των πολιτών για την αντιμετώπιση της «δικαστικής υπερβολής και λογοκρισίας» στη Βραζιλία.

Δημοσιογράφος ως σύμβουλος επικοινωνίας σε ενημερωτικό οργανισμό με δημοσιογράφους

Είναι ένας οργανισμός στον οποίο εάν κάποιος πετάξει πέτρα βέβαιο είναι πως θα πετύχει δημοσιογράφο. Πάντα όμως φαίνεται υπάρχουν ανάγκες, όσοι δημοσιογράφοι κι αν υπάρχουν. Εξ ου και πρόσληψη (στοιχεία στη Διαύγεια) διάρκειας 43 μηνών με τρείς χιλιάδες μηνιάτικο. Για συμβουλές επικοινωνίας στον επικεφαλής του ειδησεογραφικού οργανισμού. Προηγουμένως είχε προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε κυβερνητικά στελέχη…

O Kosmos θυμάται τα γενέθλια του Φρέντι Μέρκιουρι

Tο Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2026, ακριβώς 80 χρόνια από τη γέννηση του Freddie Mercury, το «Urban Sounds» του Kosmos 93,6, με τον Μιχάλη Καμάκα, στις 12.00, αφιερώνει δύο ώρες σε μία από τις πιο χαρισματικές και επιδραστικές προσωπικότητες της σύγχρονης μουσικής.

Από τον Farrokh Bulsara της Ζανζιβάρης μέχρι τον εκρηκτικό frontman των Queen, η εκπομπή ακολουθεί τους σημαντικότερους σταθμούς της ζωής και της διαδρομής του: τα τραγούδια που καθόρισαν ολόκληρες γενιές, τις ιστορικές εμφανίσεις, τη σόλο πορεία και τη θεατρικότητα με την οποία άλλαξε για πάντα την έννοια του rock performer.

Αντί τρεις, μία…

Την προηγούμενη σεζόν την εκπομπή «Μέρα με χρώμα» παρουσίαζαν τρείς δημοσιογράφοι της ΕΡΤ3. Οι Χριστίνα Τοπούζη, Έλσα Ποιμενίδου και Κλέλια Κλουτζού. Ένα μοντέλο παρουσίασης που ήθελε τη μια δημοσιογράφο να είναι στο πλατό και τις δύο, έξω για ρεπορτάζ εκ περιτροπής. Φέτος κρίθηκε, όπως υποστηρίζεται, ότι απαιτείται- μάλλον- φρεσκάρισμα της εκπομπής και ενίσχυση της με δόση επιδραστικότητας και αναγνωσιμότητας. Στο πλαίσιο αυτό την εκπομπή παρουσιάζει η Έφη Αλεβίζου η οποία επιστρέφει έπειτα από 4ετή απουσία από τις τηλεοπτικές κάμερες και τα στούντιο.

Από το Μαρούσι στην Αγία Παρασκευή…

Την αρχισυνταξία στην πρωινή ενημερωτική εκπομπή «Σαββατοκύριακο από τις 5» του ΕΡΤNews, με τους Δημήτρη Κοτταρίδη- Νίνα Κασσιμάτη αναλαμβάνει η Άννυ Ζιώγα, alter ego του Γιώργου Παπαδάκη, πίσω από τις κάμερες, επι 35 χρόνια στο «Καλημέρα Ελλάδα»

Και από την Αγία Παρασκευή στο Μαρούσι

Ο πολιτικός ρεπόρτερ Δημήτρης Γκάτσιος, οποίος κάλυπτε το κυβερνητικό ρεπορτάζ στην ΕΡΤ μετακινήθηκε, και πλέον συνεχίζει στον ΑΝΤ1.

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