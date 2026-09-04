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04.09.2026 19:54

Μπιγιονσέ: Πουλάει άδειο ξύλινο κουτί αντί 1.000 δολαρίων – Την «κράζουν» ακόμη και οι θαυμαστές της

04.09.2026 19:54
beyonce

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Οι θαυμαστές της Μπιγιονσέ δεν είναι πολύ χαρούμενοι με τα τελευταία προϊόντα που λανσάρει στο πλαίσιο των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων.

Η βραβευμένη με Grammy καλλιτέχνιδα, που είναι επισήμως στο κλαμπ των δισεκατομμυριούχων, πουλάει ένα συλλεκτικό κουτί Bey Keeper προς 948,01 δολάρια, με μόνο 500 κομμάτια από το προϊόν περιορισμένης έκδοσης να είναι διαθέσιμα προς αγορά.

Το υπέρογκο ποσό, αξιοσημείωτα, είναι ένα φόρος τιμής στα γενέθλιά της – 4 Σεπτεμβρίου 1981.

Σύμφωνα με την περιγραφή του προϊόντος, το κιβώτιο από ξύλο πεύκου, το οποίο είναι «επενδυμένο με βαθύ πράσινο βελούδο», σχεδιάστηκε για να «φιλοξενεί και να εκθέτει τη συλλογή βινυλίου της Μπιγιονσέ». Είναι «εμπνευσμένο από την ομορφιά των παραδοσιακών κιβωτίων μελισσοκόμων» και διαθέτει «προσαρμοσμένες χαραγμένες λεπτομέρειες» και «ένα δερμάτινο λουράκι μεταφοράς από ψεύτικο δέρμα αλιγάτορα με χρυσά μεταλλικά στοιχεία».

Ωστόσο, σύμφωνα με την ιστοσελίδα, «τα βινύλια δεν περιλαμβάνονται» με την αγορά του κουτιού.

Με τα έξοδα αποστολής να υπολογίζονται στα 60,50 δολάρια και τους φόρους περίπου στα 103,38 δολάρια, το εκτιμώμενο συνολικό κόστος φτάνει στα 1.111,89 δολάρια.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πολλοί χρήστες κάνουν λόγο για «παράλογη» τιμή του προϊόντος.

Κάποιοι, ωστόσο, εικάζουν ότι το κουτί θα μπορούσε να περιλαμβάνει «εκπλήξεις», εικάζοντας ότι στην πραγματικότητα υπάρχουν «πράγματα εκεί μέσα» ως «έκπληξη».

Άλλοι υπερασπίστηκαν το αντικείμενο — και την απόφασή τους να το αγοράσουν.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04.09.2026 21:59
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