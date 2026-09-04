Τραμπ για πόλεμο στην Ουκρανία: Νέα αμερικανική πρόταση σε Κίεβο και Μόσχα

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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε απόψε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν «δεν σκοπεύει να επιτεθεί» στο ΝΑΤΟ, σχολιάζοντας το οπλισμένο, μη επανδρωμένο αεροσκάφος που εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο της Λειψίας, για το οποίο η Γερμανία επιρρίπτει ευθύνες στη Μόσχα.

«Του μίλησα. Τον γνωρίζω καλά. Ο Πούτιν δεν επιδιώκει να επιτεθεί σε έδαφος του ΝΑΤΟ» είπε ο Τραμπ μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε επίσης ότι οι δύο ειδικοί απεσταλμένοι του, ο Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ, θα πάνε στη Ρωσία και την Ουκρανία για να παρουσιάσουν μια πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου. «Τους στείλαμε για να δούμε αν μπορούμε να δώσουμε ώθηση στα πράγματα και υπάρχει μια καλή πιθανότητα να τα καταφέρουμε», πρόσθεσε.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι οι ΗΠΑ έχουν μια συγκεκριμένη πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, που διανύει το πέμπτο έτος του. Ωστόσο, δεν έδωσε περισσότερες διευκρινίσεις για το ποια ακριβώς είναι αυτή η πρόταση. Δεν είπε επίσης αν οι απεσταλμένοι του θα πάνε και στις δύο χώρες ή μόνο στη μία από αυτές.

Νωρίτερα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι είπε ότι οι Γουίτκοφ και Κούσνερ θα βρίσκονται την Κυριακή στο Κίεβο, αφού επισκεφθούν προηγουμένως τη Μόσχα.

«Έχουμε μια ιδέα για ειρήνη», είπε ο Τραμπ. «Έστειλα τον Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ, δυο σπουδαίους διαπραγματευτές. Έχουν κάνει σπουδαία δουλειά και τους στείλαμε εκεί για να δούμε αν μπορούμε ή όχι να κάνουμε κάτι. Μπορεί να υπάρχει μια καλή πιθανότητα να το κάνουμε», πρόσθεσε.

Οι δύο απεσταλμένοι σχεδίαζαν να ταξιδέψουν στη Μόσχα το Σαββατοκύριακο και στη συνέχεια να πάνε στο Κίεβο, δήλωσαν νωρίτερα δύο πηγές στο πρακτορείο Reuters.

«Σπουδαία πράγματα» με την Κίνα, προαναγγέλλει ο Τραμπ-

Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε επίσης ότι θα παραθέσει επίσημο δείπνο στον Λευκό Οίκο στον πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ, ο οποίος θα επισκεφθεί την Ουάσιγκτον στις 24 Σεπτεμβρίου.

«Θα παραθέσουμε επίσημο δείπνο και πρόκειται να κάνουμε σπουδαία πράγματα με την Κίνα», είπε στους δημοσιογράφους.

Τον Οκτώβριο η αναβάθμιση του προεδρικού αεροσκάφους

Ο Τραμπ ανακοίνωσε επίσης ότι οι εργασίες για την ενίσχυση της ασφάλειας του προεδρικού αεροσκάφους που δώρισε στις ΗΠΑ το Κατάρ, θα ξεκινήσουν τον Οκτώβριο και θα διαρκέσουν περισσότερο από το αναμενόμενο.

Τον Ιούλιο, λόγω μιας απειλής ασφαλείας, ο Τραμπ, που βρισκόταν στην Τουρκία, αναγκάστηκε να επιστρέψει με άλλο αεροσκάφος.

«Θα χρειαστούν περίπου 60 ημέρες (σ.σ. για την αναβάθμιση) και θα σταλεί τον Οκτώβριο για να τελειοποιηθεί», είπε ο Τραμπ, ο οποίος την επόμενη εβδομάδα πρόκειται να μεταβεί στην Ιρλανδία. Προηγουμένως, είχε υποστηρίξει ότι για την αναβάθμιση θα χρειαζόταν περίπου ένας μήνας.

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