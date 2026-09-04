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04.09.2026 23:20

«Θα ξοδέψω όσα χρειαστούν»: Ο Τραμπ δίνει έως 500 εκατ. δολάρια από τη MAGA Inc. για τις ενδιάμεσες εκλογές

04.09.2026 23:20
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Από 400 έως 500 εκατομμύρια δολάρια σχεδιάζει να διαθέσει ο Ντόναλντ Τραμπ από τα κεφάλαια της πολιτικής επιτροπής MAGA Inc. για να ενισχύσει τους υποψηφίους των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, καθώς η μάχη για τον έλεγχο του Κογκρέσου παραμένει ιδιαίτερα αμφίρροπη.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Οβάλ Γραφείο, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι το super PAC της MAGA Inc., που συνδέεται με την πολιτική πτέρυγα του κινήματος «Make America Great Again», διαθέτει περίπου 1 δισεκατομμύριο δολάρια.

Οι δηλώσεις του έρχονται ενώ στελέχη του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος έχουν εκφράσει ανησυχίες για το κατά πόσο ο Τραμπ σκοπεύει να διοχετεύσει σημαντικό μέρος αυτών των κεφαλαίων στην προεκλογική μάχη για το Κογκρέσο.

«Θα ξοδέψω οποιοδήποτε χρηματικό ποσό χρειάζεται για να προσπαθήσω να μας βοηθήσω», δήλωσε. «Αυτά είναι χρήματα από τη MAGA Inc. Αυτά είναι χρήματα που εγώ ελέγχω».

Η μάχη για τον έλεγχο του Κογκρέσου

Δεν έχει αποσαφηνιστεί πόσα χρήματα έχουν ήδη διατεθεί από το συγκεκριμένο ταμείο για τις εκλογικές αναμετρήσεις στη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη Γερουσία.

Η έκβαση των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου θεωρείται κρίσιμη για τον έλεγχο του αμερικανικού Κογκρέσου, με τους Ρεπουμπλικανούς να ανησυχούν για πιθανές απώλειες και να επιδιώκουν να εξασφαλίσουν μέρος των διαθέσιμων κεφαλαίων της MAGA Inc. για τη στήριξη των υποψηφίων τους.

Ο Τραμπ εκτίμησε ότι έχει στη διάθεσή του περίπου 1 δισεκατομμύριο δολάρια, αφήνοντας ταυτόχρονα να εννοηθεί ότι δεν προτίθεται να εξαντλήσει το σύνολο του ποσού στην τρέχουσα εκλογική αναμέτρηση.

«Έχουμε περίπου 1 δισεκατομμύριο δολάρια που μπορώ να ξοδέψω», είπε.

Κεφάλαια και για τις προεδρικές εκλογές του 2028

Ο Αμερικανός πρόεδρος υπέδειξε ότι μέρος των χρημάτων θα μπορούσε να παραμείνει διαθέσιμο για τη στήριξη των Ρεπουμπλικανών και το 2028, χρονιά κατά την οποία οι ψηφοφόροι θα κληθούν να επιλέξουν τον επόμενο πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών.

Με βάση όσα δήλωσε, συνεπώς, από το συνολικό διαθέσιμο ποσό σχεδιάζει στην παρούσα φάση να κατευθύνει περίπου 400 έως 500 εκατομμύρια δολάρια στις ενδιάμεσες εκλογές, διατηρώντας τη δυνατότητα αξιοποίησης των υπόλοιπων κεφαλαίων σε μελλοντικές πολιτικές αναμετρήσεις.

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