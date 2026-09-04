Αμερικανικές εταιρείες με «άκρες» στον Τραμπ διεκδικούν μερίδιο στο πετρέλαιο της Βενεζουέλας

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Λιγότερο από έναν χρόνο μετά την πολιτική ανατροπή στο Καράκας, που είχε την υποστήριξη της Ουάσιγκτον, αμερικανικές εταιρείες με διασυνδέσεις με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σπεύδουν να εξασφαλίσουν θέση στον ενεργειακό τομέα της Βενεζουέλας.

Το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται στην άντληση και παραγωγή πετρελαίου. Επεκτείνεται στις ενεργειακές υποδομές, τις εξορύξεις, αλλά και τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, καθώς η νέα πολιτική πραγματικότητα στη χώρα δημιουργεί ευκαιρίες για ξένες επενδύσεις.

Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση Τραμπ αναζητά απτά οικονομικά αποτελέσματα από τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα, σε μια περίοδο κατά την οποία η άνοδος των τιμών των καυσίμων εντείνει τις πιέσεις προς τον Λευκό Οίκο.

Επιταχύνονται οι πετρελαϊκές συμφωνίες

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, η Sable Offshore, πετρελαϊκή εταιρεία με έδρα το Χιούστον, βρίσκεται σε προχωρημένες συνομιλίες με την κυβέρνηση της Βενεζουέλας για την εξασφάλιση συμβάσεων που αφορούν την αξιοποίηση των πετρελαϊκών κοιτασμάτων της χώρας.

Την ίδια ώρα, η ενεργειακή εταιρεία Primavera, της οποίας συνιδρυτής είναι ο πρώην πρόεδρος της Coinbase, Φρεντ Έρσαμ, υπέγραψε την Τετάρτη σχετική συμφωνία με τις αρχές της Βενεζουέλας.

Οι κινήσεις αυτές εντάσσονται στο ευρύτερο κύμα διαπραγματεύσεων που βρίσκεται σε εξέλιξη από τη στιγμή που ο ενεργειακός τομέας της χώρας άρχισε και πάλι να ανοίγει στις ξένες επενδύσεις.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η σύνδεση της Sable Offshore με την κυβέρνηση Τραμπ. Η αντιπρόεδρος Πολιτικής και Εμπορικών Υποθέσεων της εταιρείας, Μπρίτανι Κελμ, μέχρι τον περασμένο μήνα κατείχε κυβερνητική θέση ως ανώτερη σύμβουλος στο Εθνικό Συμβούλιο Ενεργειακής Κυριαρχίας.

Μάλιστα, πριν από περίπου τέσσερις μήνες, η ίδια είχε κάνει αναφορά μέσω LinkedIn στις προοπτικές οικονομικής ανάπτυξης της Βενεζουέλας μέσω αμερικανικών επενδύσεων, έπειτα από κοινή δημόσια εμφάνισή της με την Ντέλσι Ροντρίγκες.

Στο επίκεντρο 65 δισ. βαρέλια πετρελαίου

Οι συγκεκριμένες επιχειρηματικές συμφωνίες δεν συνδέονται άμεσα με την ξεχωριστή συμφωνία που έχει προωθήσει η κυβέρνηση Τραμπ για τον έλεγχο περίπου 65 δισ. βαρελιών πετρελαίου στη Βενεζουέλα, μέσω κοινοπραξίας με τη North American Blue Energy Partners.

Η τελευταία είναι ιδιωτική εταιρεία που ανήκει στον επιχειρηματία Αλεχάντρο Μπετανκούρ.

Alejandro Betancourt: the man who would be Trump’s ‘viceroy’ in Venezuela https://t.co/AButNYioDr — Financial Times (@FT) August 31, 2026

Μετά τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο τον Ιανουάριο και την ανάληψη της εξουσίας από την Ντέλσι Ροντρίγκες, η νέα κυβέρνηση προχώρησε σε αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο, ανοίγοντας τον δρόμο για την είσοδο ξένων κεφαλαίων στους κλάδους του πετρελαίου και των εξορύξεων.

Από την πολιτική στήριξη στις επενδύσεις

Η κινητικότητα των αμερικανικών εταιρειών εκδηλώνεται σε μια κρίσιμη συγκυρία για την Ουάσιγκτον. Ο Λευκός Οίκος επιδιώκει να παρουσιάσει συγκεκριμένα αποτελέσματα από τη νέα σχέση με το Καράκας, την ώρα που η σύγκρουση με το Ιράν έχει συμβάλει στην άνοδο των τιμών της βενζίνης στις ΗΠΑ.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Chevron, η οποία ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι σχεδιάζει να επενδύσει 7 δισ. δολάρια για την επέκταση των δραστηριοτήτων της στη Βενεζουέλα. Η ανακοίνωση ήρθε λίγες ημέρες μετά την επίτευξη σχετικής συμφωνίας.

Η εξέλιξη καταδεικνύει την ταχύτητα με την οποία οι μεγάλοι ενεργειακοί όμιλοι επιχειρούν να επιστρέψουν στη Βενεζουέλα, όπου οι πετρελαϊκές υποδομές έχουν υποστεί σημαντικές φθορές έπειτα από χρόνια υποεπένδυσης και παραμέλησης.

Ο Ντόναλντ Τραμπ διατηρεί εδώ και χρόνια στενούς δεσμούς με στελέχη της βιομηχανίας πετρελαίου και φυσικού αερίου. Η κυβέρνησή του είχε στηρίξει και στο παρελθόν την προσπάθεια της Sable Offshore να επαναφέρει την παραγωγή πετρελαίου στα ανοικτά των ακτών της Καλιφόρνιας.

Νωρίτερα φέτος, ο Αμερικανός πρόεδρος επικαλέστηκε τον Νόμο περί Αμυντικής Παραγωγής, ζητώντας από την εταιρεία να επαναλάβει την υπεράκτια άντληση πετρελαίου και να επαναλειτουργήσει τους σχετικούς αγωγούς στην Πολιτεία.

Το επενδυτικό ενδιαφέρον ξεπερνά τον πετρελαϊκό κλάδο

Η επιχειρηματική κινητικότητα στη Βενεζουέλα δεν περιορίζεται πλέον στην ενέργεια. Η Yorkville International Capital, εταιρεία εξαγορών ειδικού σκοπού με επικεφαλής τον Κέβιν ΜακΓκερν, ο οποίος είναι προσωρινός διευθύνων σύμβουλος της Trump Media & Technology Group, ανέφερε σε έγγραφο που κατατέθηκε τον Μάιο ότι αναζητά χρηματοδότηση για επενδυτικό εγχείρημα στη Λατινική Αμερική και ειδικότερα στη Βενεζουέλα.

Το σχέδιο, σύμφωνα με το ίδιο έγγραφο, θα μπορούσε να αφορά την ενέργεια, τις υποδομές, τις εξορύξεις ή τον χρηματοπιστωτικό κλάδο.

Παράλληλα, τους μήνες που ακολούθησαν τη σύλληψη του Μαδούρο, αρκετές μικρότερες ανεξάρτητες εταιρείες υπέγραψαν μνημόνια κατανόησης με την κυβέρνηση της Βενεζουέλας. Ωστόσο, μέχρι σήμερα, μόνο ένα περιορισμένο μέρος αυτών των συμφωνιών έχει οδηγήσει σε δεσμευτικά συμβόλαια.

Μεταξύ των εταιρειών που έχουν προχωρήσει σε συμφωνίες είναι η Hunt Oil Company και η HKN Energy. Η Hunt Oil ανακοίνωσε τον Αύγουστο ότι υπέγραψε συμφωνία με την κρατική πετρελαϊκή εταιρεία Petróleos de Venezuela, με στόχο τη συμβολή στην αύξηση της παραγωγής πετρελαίου της χώρας.

Η εικόνα που διαμορφώνεται είναι αυτή μιας νέας επενδυτικής κούρσας στη Βενεζουέλα. Αμερικανικές εταιρείες, ορισμένες από τις οποίες διαθέτουν ισχυρές πολιτικές διασυνδέσεις στην Ουάσιγκτον, επιχειρούν να εξασφαλίσουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη παρουσία στον τεράστιο ενεργειακό πλούτο της χώρας, καθώς το Καράκας ανοίγει εκ νέου την αγορά του σε ξένα κεφάλαια.

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