Ρωσικό drone έπληξε τα κεντρικά της ουκρανικής Υπηρεσίας Ασφαλείας στο κέντρο του Κιέβου – Στόχος ο επικεφαλής της SBU

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Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι ένα ρωσικό drone έπληξε το κεντρικό κτίριο της SBU, απέναντι από τον Καθεδρικό Ναό της Αγίας Σοφίας. Σύμφωνα με τον ίδιο, το drone κατευθυνόταν προς το γραφείο του επικεφαλής της SBU.

Συγκεκριμένα, ρωσικό drone έπεσε στο κεντρικό κτίριο της SBU στην οδό Volodymyrska στο Κίεβο, απέναντι από τον Καθεδρικό Ναό της Αγίας Σοφίας. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, το επιβεβαίωσε, προσθέτοντας ότι το drone κατευθυνόταν απευθείας προς το γραφείο του επικεφαλής της SBU στο συγκεκριμένο κτίριο.

Όπως ανέφερε, όλες οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρίσκονται στο σημείο. Όλοι οι άνθρωποι που επλήγησαν θα λάβουν την απαραίτητη βοήθεια. Το drone, σύμφωνα με τον ίδιο, κατευθυνόταν ευθέως προς το γραφείο του επικεφαλής της SBU.

NEW: A Russian drone struck the central building of Ukraine’s Security Service (SBU) on Volodymyrska Street in Kyiv, opposite St. Sophia’s Cathedral, Zelensky says.



The drone reportedly targeted SBU chief Poklad’s office. pic.twitter.com/aZciij3em7 — Clash Report (@clashreport) September 4, 2026

Ο αρχηγός του κράτους επικοινώνησε με τον επικεφαλής της SBU, Ολεξάντρ Πόκλαντ, και του έδωσε εντολή να απαντήσει στους Ρώσους για το συγκεκριμένο πλήγμα με τρόπο ανάλογο, αποφασιστικό και, εφόσον είναι δυνατό, «καθρεφτικά», μόλις ολοκληρωθούν οι απαραίτητες προετοιμασίες.

Όπως ανέφερε ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, ξέσπασε πυρκαγιά στην περιοχή Σεβτσενκίβσκι, καθώς το drone έπεσε στη στέγη μη κατοικημένου κτιρίου.

⚡️ BREAKING: Attempted assassination of the head of Ukraine’s intelligence service



Russian Shahed drone strikes the Security Service of Ukraine (SBU) building in Kyiv.



President Zelenskyy said the following:



“The drone was directed straight at the office of the head of the SBU… pic.twitter.com/DRax4RI0Kb — NEXTA (@nexta_tv) September 4, 2026

Σύμφωνα με τον ίδιο, πέντε άνθρωποι είναι μέχρι στιγμής γνωστό ότι τραυματίστηκαν στην περιοχή Σεβτσενκίβσκι από την πτώση του drone. Οι διασώστες και οι διασώστες υγείας μετέφεραν τέσσερις από τους τραυματίες στο νοσοκομείο.

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