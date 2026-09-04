Νίνα Ντόμπρεβ: Την απομάκρυναν από το κόκκινο χαλί στη Βενετία ενώ πόζαρε – Πώς αντέδρασε (Video)

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Μια στιγμή ιδιαίτερα αμήχανη αποτυπώνεται σε βίντεο από το 83ο Διεθνές Φεστιβάλ της Βενετίας που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου με τη Νίνα Ντόμπρεβ να βρίσκεται στο επίκεντρο.

Συγκεκριμένα, ενώ η πρωταγωνίστρια του «The Vampire Diaries» πόζαρε στους φωτογράφους, ένας άντρας με σκούρο κοστούμι φάνηκε να της ζητά να αποχωρήσει από τον χώρο. στα σχετικά πλάνα, φαίνεται ο άντρας που αφού την πλησίασε, σήκωσε το χέρι του, κάνοντας μια κίνηση που της υποδείκνυε να προχωρήσει, ενώ της είπε κάτι που δεν έγινε αντιληπτό. Η ηθοποιός έδειξε να μην καταλαβαίνει τι συνέβαινε, ενώ δεν έκρυψε την ενόχλησή της.

Μια γυναίκα εκτός πλάνου φάνηκε να παρεμβαίνει, δίνοντας στη Νίνα Ντόμπρεβ λίγα ακόμη δευτερόλεπτα για να ποζάρει στους φωτογράφους. Ωστόσο, λίγο αργότερα ένας άλλος άντρας την οδήγησε μακριά από το κόκκινο χαλί.

Η ηθοποιός απομακρύνθηκε εμφανώς έκπληκτη, χαμογελώντας αμήχανα, με το περιστατικό που καταγράφηκε από τις κάμερες να κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας ποικίλες αντιδράσεις.

Nina Dobrev rushed off the Venice red carpet early. She looks confused and can’t believe it. https://t.co/8gxhiQM5p7 pic.twitter.com/8P6sppJCVt — Matt Wallace (@MattWallace888) September 4, 2026

I feel second hand embarrassment after watching this video of Nina Dobrev getting kicked out of Venice Film Festival Red Carpet yesterday, by the look on her face she must've cried till asleep pic.twitter.com/Abjg9RKe76 September 4, 2026

Σε βίντεο που αναρτήθηκαν στο X, δεν ήταν λίγοι εκείνοι που εξέφρασαν την ενόχλησή τους με τη στάση απέναντι στην ηθοποιό. Πιο αναλυτικά, κάποιος έγραψε: «Είναι τρελός αυτός ο τύπος; Καημένη Νίνα» ενώ άλλος σχολίασε: «Γιατί έδιωξαν έτσι τη Νίνα Ντόμπρεβ από το κόκκινο χαλί της Βενετίας;».

Σε άλλο σχόλιο αναφέρεται: «Αν ήμουν η Νίνα Ντόμπρεβ και με έδιωχναν από το κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, θα είχα εξαφανιστεί από την απόλυτη αμηχανία» και «έμεινε για πολλή ώρα ή ήταν θέμα έλλειψης οργάνωσης; Όπως και να έχει, ήταν αμήχανο».

Υπήρξαν, ωστόσο, και πρόσωπα που υπερασπίστηκαν την ασφάλεια, δίνοντας διαφορετική ερμηνεία στο περιστατικό. «Δεν την έδιωξαν. Απλώς δεν είχε πολύ χρόνο για να ποζάρει, οπότε ο άντρας της ασφάλειας της ζήτησε να συνεχίσει να προχωρά και εκείνη έκανε αυτή την έκφραση σαν να μην καταλάβαινε» έγραψε κάποιος.

φορώντας μια στράπλες δημιουργία Armani Privé, διακοσμημένη με παγιέτες και δύο υφάσματα στο πλάι, τα οποία ανέμιζαν καθώς περπατούσε,

Για την ιστορία, η ηθοποιός επέλεξε να εμφανιστεί στο κόκκινο χαλί φορώντας μια στράπλες δημιουργία Armani Privé, διακοσμημένη με παγιέτες και δύο υφάσματα στο πλάι, τα οποία ανέμιζαν καθώς περπατούσε. Ωστόσο, μάλλον επρόκειτο για μια στιγμή που εν τέλει δεν απόλαυσε…

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