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04.09.2026 20:15

Το ΠΑΟ- Νίκη Βόλου κέρδισε την κούρσα τηλεθέασης της Πέμπτης (3/9)

04.09.2026 20:15
Tetei

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«Σφαίρα» πάνε οι μεταδόσεις ποδοσφαιρικών αναμετρήσεων από το Κύπελλο Ελλάδας που μεταδίδει «ζωντανά» ο ΣΚΑΪ, όπως η χθεσινή μεταξύ ΠΑΟ- Νίκης Βόλου.

Το «Παρα 5» υπερκέρασε και χθες το «Σόι σου» αλλά και το «Live news». Στη 10αδα κατάφεραν και «πέρασαν» το κεντρικό δελτίο του Mega και το μεσημεριανό του Alpha.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04.09.2026 21:58
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