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04.09.2026 20:42

Μητσοτάκης από Παπανικολάου: Η Θεσσαλονίκη και η Ελλάδα αποκτά το πιο σύγχρονο Αιματολογικό Κέντρο στα Βαλκάνια

04.09.2026 20:42
mitsotakis egkainia papanikolaou

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Τη νέα αιματολογική κλινική, ένα ανεξάρτητο κτήριο 3.000 τετραγωνικών στο νοσοκομείο «Παπανικολάου», εγκαινίασε το απόγευμα της Παρασκευής ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο της παρουσίας του στη ΔΕΘ 2026.

Στα εγκαίνια έδωσαν το «παρών» τόσο ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, όσο ο υφυπουργός Μάριος Θεμιστοκλέους και η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη.

«Όχι μόνο η Θεσσαλονίκη, αλλά και ολόκληρη η πατρίδα μας αποκτά σήμερα το πιο σύγχρονο Αιματολογικό Κέντρο σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, ίσως και σε ολόκληρα τα Βαλκάνια», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης αφού επισκέφτηκε το Γενικό Νοσοκομείο «Παπανικολάου» στη Θεσσαλονίκη μαζί με τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη.

Ο πρωθυπουργός εξέφρασε τη χαρά του γιατί όπως τώρα δίνεται η δυνατότητα «να μπορούμε να υποστηρίξουμε το εξαιρετικό επιστημονικό προσωπικό μας με ένα υπερσύγχρονο κτίριο το οποίο διαθέτει όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό έτσι ώστε να καλύψουμε τις ανάγκες των Ελλήνων ασθενών», και έδωσε τα συγχαρητήριά του στον κ. Γεωργιάδη για το γεγονός ότι το έργο παραδόθηκε εντός χρονοδιαγράμματος.

«Νομίζω ότι το κτήριο αυτό είναι η καλύτερη απόδειξη και η καλύτερη απάντηση σε αυτούς που αναρωτιούνται πού πηγαίνουν τα χρήματα, οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης. Σε τέτοιες δημόσιες υποδομές Υγείας πηγαίνουν προκειμένου οι ασθενείς μας να βρίσκουν τις καλύτερες δυνατές θεραπείες», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης προσθέτοντας ότι «το κέντρο αυτό και το επιστημονικό δυναμικό των στελεχών δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από οποιοδήποτε αντίστοιχο κέντρο στην Ευρώπη».

«Αυτή είναι η δέσμευση που έχουμε αναλάβει να παραδώσουμε: Ένα Εθνικό Σύστημα Υγείας πολύ καλύτερο από αυτό το οποίο παραλάβαμε και βήμα βήμα κινούμαστε σε αυτήν την κατεύθυνση», κατέληξε ο Πρωθυπουργός.

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