Γερμανία: «Δεν μπορείς να λες “δεν αποδέχομαι την ψήφο του λαού”» – Σε συνεργασία καλεί η ακροδεξιά AfD τα κόμματα μετά τη νίκη στις εκλογές

Takeaways by to pontiki AI Το ακροδεξιό κόμμα AfD πέτυχε ιστορική νίκη στις εκλογές του κρατιδίου Σαξονία-Άνχαλτ, συγκεντρώνοντας το 43,8% των ψήφων και πλησιάζοντας την απόλυτη πλειοψηφία.

Τα στελέχη του κόμματος ζητούν πλέον διαβουλεύσεις με άλλες πολιτικές δυνάμεις για τον σχηματισμό κυβέρνησης, προειδοποιώντας για κίνδυνο πολιτικού χάους σε περίπτωση άρνησης συνεργασίας.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς χαρακτήρισε το εκλογικό αποτέλεσμα σεισμικό, ενώ τα περισσότερα κόμματα συνεχίζουν να απορρίπτουν οποιαδήποτε σύμπραξη με την ακροδεξιά παράταξη.

Το AfD εξετάζει το ενδεχόμενο αναζήτησης στήριξης από μεμονωμένους βουλευτές ή πιθανή σιωπηρή υποστήριξη από το αριστερό λαϊκιστικό κόμμα BSW για τον σχηματισμό κυβέρνησης μειοψηφίας.

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H ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) βρίσκεται «πάρα, πάρα πολύ κοντά» στην ανάληψη της εξουσίας, δήλωσε στο BBC η αναπληρώτρια επικεφαλής της κοινοβουλευτικής της ομάδας, μετά την ιστορική νίκη του κόμματος στις εκλογές στο ανατολικό κρατίδιο της Σαξονίας-Άνχαλτ, γράφει το BBC.

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της Κυριακής, η AfD συγκέντρωσε 43,8% των ψήφων και έμεινε μόλις τρεις έδρες μακριά από την απόλυτη πλειοψηφία. Πλέον αναζητεί τη στήριξη άλλων κομμάτων ή μεμονωμένων βουλευτών προκειμένου να σχηματίσει κυβέρνηση.

Germany's far-right AfD says 'democracy demands' parties work with them after state election win https://t.co/5YvHZDiGqs — BBC News (World) (@BBCWorld) September 7, 2026

Παρότι τα περισσότερα γερμανικά κόμματα αρνούνται να συνεργαστούν με την AfD, η Μπέατριξ φον Στορχ κάλεσε τους πολιτικούς αντιπάλους της να προσέλθουν σε συνομιλίες, τονίζοντας: «Δεν μπορείς να λες “δεν αποδέχομαι την ψήφο του λαού”».

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε «βαθιά σοκαρισμένος» από το αποτέλεσμα, το οποίο χαρακτήρισε «σεισμικό», σημειώνοντας ότι οι επιπτώσεις του αφορούν «όχι μόνο τη χώρα, αλλά και το δικό μου πολιτικό κόμμα, και το λαμβάνω πολύ σοβαρά υπόψη».

Η φον Στορχ δήλωσε ότι τα αποτελέσματα των εκλογών στο κρατίδιο «βρίσκονται πλέον στο τραπέζι και τώρα οι δημοκράτες πρέπει να μιλήσουν μεταξύ τους. Αυτό επιβάλλει η δημοκρατία».

Πρόσθεσε ότι, εάν τα άλλα κόμματα αρνηθούν να συνεργαστούν με την AfD, «τότε μπορεί να καταλήξουμε σε χάος και ίσως οδηγηθούμε σε νέες εκλογές».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο επικεφαλής της AfD στη Σαξονία-Άνχαλτ, Ούλριχ Ζίγκμουντ, ο οποίος δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου τη Δευτέρα ότι το κόμμα εξασφάλισε «σαφή εντολή να κυβερνήσει».

Ακόμη και ο απερχόμενος πρωθυπουργός του κρατιδίου, Σβεν Σούλτσε του CDU, παραδέχθηκε ότι η εντολή για τη διακυβέρνηση της Σαξονίας-Άνχαλτ «βρίσκεται πλέον στα χέρια της AfD».

Η Σαξονία-Άνχαλτ έχει πληθυσμό μόλις 2,1 εκατομμυρίων κατοίκων, ενώ η τοπική οργάνωση της AfD έχει χαρακτηριστεί από την υπηρεσία εσωτερικών πληροφοριών ως «εξτρεμιστική ακροδεξιά», χαρακτηρισμό που απορρίπτει ο 35χρονος Ζίγκμουντ.

Ο Ζίγκμουντ δήλωσε ότι οι επαφές με άλλα κόμματα ξεκίνησαν ήδη από το βράδυ της Κυριακής και ότι οι διαβουλεύσεις ενδέχεται να διαρκέσουν ημέρες ή ακόμη και εβδομάδες.

«Απευθυνόμαστε πρώτα σε όλους, θα κάνουμε διαβουλεύσεις και στη συνέχεια θα δούμε εάν υπάρχουν μεμονωμένες κοινοβουλευτικές ομάδες ή βουλευτές που θα ήταν διατεθειμένοι να μας στηρίξουν», πρόσθεσε.



Το AfD οδεύει προς το παρόν για 39 έδρες στο 83μελές κοινοβούλιο του κρατιδίου αντί για τις 42 που απαιτούνται για την απόλυτη πλειοψηφία, αν και το αποτέλεσμα δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί.

Ο φον Στορχ δήλωσε στο BBC ότι το AfD συνομιλούσε με άτομα εντός της ομάδας CDU – του μεγαλύτερου κόμματος τόσο στον απερχόμενο συνασπισμό του κρατιδίου όσο και στην κυβέρνηση της Γερμανίας – επειδή ήταν «πολύ, πολύ δυσαρεστημένοι με το δικό τους κόμμα».

Μια ιδέα που διατυπώνεται είναι το κατά πόσον θα μπορούσε να υπάρξει άτυπη συμφωνία με την οποία ένα μικρό κόμμα – το BSW – θα μπορούσε να δώσει τη σιωπηρή του υποστήριξη για να επιτρέψει στο AfD να σχηματίσει κυβέρνηση μειοψηφίας.

Το αριστερό λαϊκιστικό BSW, το οποίο αναμένεται να κερδίσει πέντε έδρες, είναι επίσης αυστηρό στο θέμα της μετανάστευσης και υποστηρίζει την εισαγωγή ρωσικού φυσικού αερίου.

Το AfD έχει δηλώσει ανοιχτό στο να συνομιλήσει με άλλα κόμματα, αλλά όλα – εκτός από το BSW – αρνούνται να συνεργαστούν με την ακροδεξιά.

Το AfD προηγείται στις δημοσκοπήσεις σε εθνικό επίπεδο, μπροστά από τους κυβερνώντες συντηρητικούς του Merz και τους Σοσιαλδημοκράτες, αλλά η καρδιά τους βρίσκεται στα ανατολικά κρατίδια.

Κέρδισαν επίσης τις εκλογές του 2024 στη γειτονική Θουριγγία, αλλά δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν αρκετές έδρες για να κερδίσουν την εξουσία.

Μεταξύ των πολιτικών του AfD είναι ένα εξαιρετικά αμφιλεγόμενο σχέδιο για την «επαναμετανάστευση», το οποίο θεωρείται ευρέως ότι σημαίνει μαζικές απελάσεις μεταναστών, αν και το κόμμα λέει ότι αναφέρεται στην απέλαση εγκληματιών και όσων βρίσκονται παράνομα στη χώρα.

Σχολιαστές και πολιτικοί αντίπαλοι χαρακτήρισαν τη νίκη του AfD ως σημείο καμπής και ρήξη με το παρελθόν.

«Δεν πρόκειται μόνο για τη Σαξονία-Άνχαλτ», δήλωσε ο Ζίγκμουντ στους υποστηρικτές του κατά τη διάρκεια της νύχτας. «Είναι ένα μήνυμα για ολόκληρη τη Γερμανία – ένα μήνυμα αυτοπεποίθησης».

Την Κυριακή, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δημοσίευσε ένα στιγμιότυπο οθόνης των προβλεπόμενων αποτελεσμάτων του κρατιδίου στην πλατφόρμα του Truth Social. Ο Ρώσος προεδρικός απεσταλμένος Κίριλ Ντμίτριεφ τράβηξε στη συνέχεια ένα στιγμιότυπο οθόνης της ανάρτησης του Τραμπ και επαίνεσε μια «ιστορική νίκη για το ρεαλιστικό AfD».

Ο Ντμίτριεφ είχε νωρίτερα επαινέσει το φιλικό προς τη Ρωσία AfD ως «το κόμμα της ελπίδας και της λογικής, της συνεργασίας, της αλήθειας και της ελπίδας για τη Γερμανία». Πριν από τις ομοσπονδιακές εκλογές της Γερμανίας πέρυσι, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζ. Ντ. Βανς υποστήριξε το κόμμα, σε μια κίνηση που επικρίθηκε στη Γερμανία ως πολιτική παρέμβαση.

Ο Πολωνός κεντροδεξιός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ είδε το αποτέλεσμα πολύ διαφορετικά, λέγοντας «στην Πολωνία μόνο ηλίθιοι και προδότες μπορούν να χαίρονται με τον θρίαμβο του AfD».

Ερωτηθείσα για όσους εξέφρασαν φόβους για την απόκτηση εξουσίας από το ακροδεξιό κόμμα στο κρατίδιο, η αναπληρώτρια επικεφαλής του κοινοβουλίου Μπέατριξ φον Στορχ δήλωσε στο BBC ότι οι υποστηρικτές του φοβούνται μήπως «χάσουν την οικονομία μας, φοβούνται μήπως χάσουν την εσωτερική μας ασφάλεια».

Είπε ότι οι συντηρητικοί ψηφοφόροι στρέφονται σε εναλλακτικά πολιτικά κόμματα επειδή δεν τους ακούνε».

Πρόσθεσε ότι οι επικριτές του κόμματος θα πρέπει: «Ξυπνήστε και συνειδητοποιήστε τι συνέβη σε πολλά άλλα ευρωπαϊκά κράτη… Τα συντηρητικά κόμματα θα εξαφανιστούν από το τοπίο, όπως συνέβη στην Ιταλία, όπως πρόκειται να συμβεί στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπως μπορεί να συμβεί και στη Γαλλία».

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