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07.09.2026 16:13

Τέμπη: Ολοκληρώθηκαν οι τοποθετήσεις της υπεράσπισης, αρχίζει η αποδεικτική διαδικασία

07.09.2026 16:13
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Ολοκληρώθηκε κατά τη σημερινή συνεδρίαση η διαδικασία των τοποθετήσεων της υπεράσπισης στη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Οι περισσότεροι συνήγοροι είχαν ήδη αναπτύξει αναλυτικά τις θέσεις τους τις προηγούμενες ημέρες και, ως εκ τούτου, επέλεξαν να μην προχωρήσουν σε δευτερολογία.

Υπενθυμίζεται ότι στην προηγούμενη συνεδρίαση η εισαγγελέας του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας είχε απαγγείλει τις κατηγορίες, πριν το δικαστήριο διακόψει τις εργασίες του στις 28 Ιουλίου.

Στη σημερινή διαδικασία παρευρέθηκαν επτά από τους συνολικά 36 κατηγορούμενους. Μέσω των συνηγόρων τους, αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται.

Παράλληλα, γνωστοποιήθηκαν οι κατάλογοι των μαρτύρων που έχουν προτείνει τόσο η πολιτική αγωγή όσο και η υπεράσπιση. Με την ολοκλήρωση αυτού του σταδίου, όλα δείχνουν ότι η δίκη περνά πλέον στην αποδεικτική διαδικασία, με τις πρώτες μαρτυρικές καταθέσεις να αναμένονται σύντομα.

Μεταξύ των προσώπων που προτάθηκαν από την πλευρά των κατηγορουμένων ως μάρτυρες είναι ο τεχνικός σύμβουλος και μέλος της Επιτροπής Διερεύνησης Ανεξάρτητων Πραγματογνωμόνων Οικογενειών (ΕΔΑΠΟ), Κώστας Λακαφώσης, καθώς και ο καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Αθανάσιος Κωνσταντόπουλος.

Στον κατάλογο της υπεράσπισης περιλαμβάνονται, επίσης, στελέχη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων, τα οποία αναμένεται να κληθούν να καταθέσουν στο πλαίσιο της εξέτασης των μαρτύρων.

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