search
ΔΕΥΤΕΡΑ 07.09.2026 19:05
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

07.09.2026 17:14

Σερβία: Με στρατιωτικές τιμές κηδεύτηκε ο «χασάπης της Σρεμπρένιτσα» Ράτκο Μλάντιτς – Οργή από την ΕΕ και μέρος της αντιπολίτευσης

07.09.2026 17:14
mlantis – kideia serbia – new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Με στρατιωτικές τιμές κηδεύτηκε στο Βελιγράδι ο καταδικασμένος για εγκλήματα πολέμου Ράτκο Μλάντιτς. Στην τελετή παρέστησαν υπουργοί της κυβέρνησης, η πολιτική ηγεσία της Σερβικής Δημοκρατίας (Republika Srpska) της Βοσνίας και πλήθος κόσμου.

Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στον ναό του Αγίου Λουκά από τον Πατριάρχη των Σέρβων Πορφύριο. Την εκφορά της σορού στο νεκροταφείο το οποίο απέχει 4,5 χιλιόμετρα από τον ναό ακολούθησαν, πεζή, χιλιάδες πολίτες. Κατά την διάρκεια της ταφής οι πολίτες χειροκροτούσαν, φωνάζοντας «Ήρωας, ήρωας!» ενώ άγημα του σερβικού στρατού έριξε τρεις τιμητικές βολές στο αέρα.

Οργή για το λαϊκό προσκύνημα: «Ο εκθειασμός ενός εγκληματία πολέμου δεν έχει θέση σε μια υποψήφια χώρα» λέει η ΕΕ

Το γεγονός ότι η Σερβία αψήφησε τις προειδοποιήσεις από την ΕΕ και τις ΗΠΑ και απέδωσε τιμές στον εγκληματία πολέμου Ράτκο Μλάντιτς προκαλεί αντιδράσεις. 

«Οποιαδήποτε εξύμνηση εγκληματιών πολέμου, άρνηση γενοκτονίας και αναθεωρητισμός αντιβαίνουν στις πιο θεμελιώδεις ευρωπαϊκές αξίες και δεν έχουν θέση στην ΕΕ ή στις υποψήφιες για ένταξη χώρες» δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Κρίστιαν Βίγκαντ.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης στην Σερβία εμφανίζονται διχασμένα, η κεντροαριστερά καταδίκασε τις τιμές που αποδίδονται σ έναν εγκληματία πολέμου, η κεντροδεξιά σιωπά ενώ η ακροδεξιά υμνεί τον Μλάντιτς ως ήρωα του σερβικού έθνους.

Ο «χασάπης της Σρεμπρένιτσα» που καταδικάστηκε για εγκλήματα πολέμου και για την πρώτη γενοκτονία μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, για την πλειοψηφία των Σέρβων θεωρείται ήρωας και γι’ αυτό αποφασίστηκε από την κυβέρνηση να γίνει λαϊκό προσκύνημα πριν κηδευτεί.

Χιλιάδες κόσμου μάλιστα πήγαν να αποτίσουν φόρο τιμής στον σφαγέα των Βοσνίων, στον μικρό σερβικό ορθόδοξο ναό του Αγίου Λουκά στο Βελιγράδι.

Πάνω στο φέρετρο είχαν τοποθετηθεί το στρατιωτικό πηλήκιο και το ξίφος του, ενώ δεξιά και αριστερά στέκονταν Σέρβοι στρατιώτες με στολές εκστρατείας.

Διαβάστε επίσης:

Γερμανία: «Δεν μπορείς να λες “δεν αποδέχομαι την ψήφο του λαού”» – Σε συνεργασία καλεί η ακροδεξιά AfD τα κόμματα μετά τη νίκη στις εκλογές

Πώς o Μερτς έστρωσε το χαλί στην ακροδεξιά

Σε σοκ ο Μερτς από την πανωλεθρία στη Σαξονία-Άνχαλτ: «Το CDU βιώνει μια τεκτονική αναταραχή»





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
patini
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο με πατίνι στην Τήνο: Διασωληνωμένη στο νοσοκομείο Παίδων 14χρονη συνεπιβάτης

UKRAINE
ΚΟΣΜΟΣ

Αποκάλυψη NYT: Το προκλητικό πλιάτσικο της Ουκρανίας με τις συμβάσεις όπλων – Πώς ευρωπαϊκό χρήμα καταλήγει στις τσέπες λίγων και εκλεκτών

sto-para-pede
MEDIA

Πρώτο σε τηλεθέαση την Παρασκευή (4/9) το «Στο παρα 5»

afd-76234
ΚΟΣΜΟΣ

Από τη Γερμανία στην Ιταλία και τη Γαλλία: Απλώνεται η σκιά του Πούτιν πάνω από την Ευρώπη

tanagra pilotoi – new
ΕΛΛΑΔΑ

Τανάγρα: Καρέ καρέ τα τελευταία κρίσιμα δευτερόλεπτα πριν την πτώση του Phantom – «Οι πιλότοι παρέμειναν στο αεροσκάφος σώζοντας πολλές ζωές»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
marinakis el kaabi
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ελ Καμπί: Η επέμβαση, η στήριξη Μαρινάκη και το μήνυμα «θα γυρίσω δυνατότερος»

kairos thalassa 55- new
ΕΛΛΑΔΑ

Αλλάζει το σκηνικό του καιρού: Πότε θα πέσει η θερμοκρασία κάτω από 30 °C - Πρόγνωση Αρναούτογλου

tsipras-marda
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Τσίπρας στο Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ μαζί με την σύζυγο του Πέλκα, Κυβέλη Μάρδα

liouta
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Ούτε 30 ευρώ καθαρά για τους δημοσίους υπαλλήλους και αυτά από το τέλος του 2027

Tanagra
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τανάγρα: Ποιος θα πληρώσει το τίμημα όταν η Πολεμική Αεροπορία γίνεται σκηνή μιας ιδιωτικής γιορτής που εξελίχθηκε σε τραγωδία;

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 07.09.2026 19:03
patini
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο με πατίνι στην Τήνο: Διασωληνωμένη στο νοσοκομείο Παίδων 14χρονη συνεπιβάτης

UKRAINE
ΚΟΣΜΟΣ

Αποκάλυψη NYT: Το προκλητικό πλιάτσικο της Ουκρανίας με τις συμβάσεις όπλων – Πώς ευρωπαϊκό χρήμα καταλήγει στις τσέπες λίγων και εκλεκτών

sto-para-pede
MEDIA

Πρώτο σε τηλεθέαση την Παρασκευή (4/9) το «Στο παρα 5»

1 / 3