Σερβία: Με στρατιωτικές τιμές κηδεύτηκε ο «χασάπης της Σρεμπρένιτσα» Ράτκο Μλάντιτς – Οργή από την ΕΕ και μέρος της αντιπολίτευσης

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Με στρατιωτικές τιμές κηδεύτηκε στο Βελιγράδι ο καταδικασμένος για εγκλήματα πολέμου Ράτκο Μλάντιτς. Στην τελετή παρέστησαν υπουργοί της κυβέρνησης, η πολιτική ηγεσία της Σερβικής Δημοκρατίας (Republika Srpska) της Βοσνίας και πλήθος κόσμου.

Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στον ναό του Αγίου Λουκά από τον Πατριάρχη των Σέρβων Πορφύριο. Την εκφορά της σορού στο νεκροταφείο το οποίο απέχει 4,5 χιλιόμετρα από τον ναό ακολούθησαν, πεζή, χιλιάδες πολίτες. Κατά την διάρκεια της ταφής οι πολίτες χειροκροτούσαν, φωνάζοντας «Ήρωας, ήρωας!» ενώ άγημα του σερβικού στρατού έριξε τρεις τιμητικές βολές στο αέρα.

Οργή για το λαϊκό προσκύνημα: «Ο εκθειασμός ενός εγκληματία πολέμου δεν έχει θέση σε μια υποψήφια χώρα» λέει η ΕΕ

Το γεγονός ότι η Σερβία αψήφησε τις προειδοποιήσεις από την ΕΕ και τις ΗΠΑ και απέδωσε τιμές στον εγκληματία πολέμου Ράτκο Μλάντιτς προκαλεί αντιδράσεις.

«Οποιαδήποτε εξύμνηση εγκληματιών πολέμου, άρνηση γενοκτονίας και αναθεωρητισμός αντιβαίνουν στις πιο θεμελιώδεις ευρωπαϊκές αξίες και δεν έχουν θέση στην ΕΕ ή στις υποψήφιες για ένταξη χώρες» δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Κρίστιαν Βίγκαντ.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης στην Σερβία εμφανίζονται διχασμένα, η κεντροαριστερά καταδίκασε τις τιμές που αποδίδονται σ έναν εγκληματία πολέμου, η κεντροδεξιά σιωπά ενώ η ακροδεξιά υμνεί τον Μλάντιτς ως ήρωα του σερβικού έθνους.

Ο «χασάπης της Σρεμπρένιτσα» που καταδικάστηκε για εγκλήματα πολέμου και για την πρώτη γενοκτονία μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, για την πλειοψηφία των Σέρβων θεωρείται ήρωας και γι’ αυτό αποφασίστηκε από την κυβέρνηση να γίνει λαϊκό προσκύνημα πριν κηδευτεί.

Χιλιάδες κόσμου μάλιστα πήγαν να αποτίσουν φόρο τιμής στον σφαγέα των Βοσνίων, στον μικρό σερβικό ορθόδοξο ναό του Αγίου Λουκά στο Βελιγράδι.

#BREAKING Tens of thousands have gathered for the funeral of Ratko Mladic, former commander of the Army of the Republic of Srpska, in Belgrade.



The leadership of the Republic of Srpska and several Serbian ministers are present.



Serbian President Vucic is not attending. pic.twitter.com/kN4qwMEIZa September 7, 2026

Πάνω στο φέρετρο είχαν τοποθετηθεί το στρατιωτικό πηλήκιο και το ξίφος του, ενώ δεξιά και αριστερά στέκονταν Σέρβοι στρατιώτες με στολές εκστρατείας.

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