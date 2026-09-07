Σερβία: Με στρατιωτικές τιμές κηδεύτηκε ο «χασάπης της Σρεμπρένιτσα» Ράτκο Μλάντιτς – Οργή από την ΕΕ και μέρος της αντιπολίτευσης

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Με στρατιωτικές τιμές κηδεύτηκε στο Βελιγράδι ο καταδικασμένος για εγκλήματα πολέμου Ράτκο Μλάντιτς. Στην τελετή παρέστησαν υπουργοί της κυβέρνησης, η πολιτική ηγεσία της Σερβικής Δημοκρατίας (Republika Srpska) της Βοσνίας και πλήθος κόσμου.
Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στον ναό του Αγίου Λουκά από τον Πατριάρχη των Σέρβων Πορφύριο. Την εκφορά της σορού στο νεκροταφείο το οποίο απέχει 4,5 χιλιόμετρα από τον ναό ακολούθησαν, πεζή, χιλιάδες πολίτες. Κατά την διάρκεια της ταφής οι πολίτες χειροκροτούσαν, φωνάζοντας «Ήρωας, ήρωας!» ενώ άγημα του σερβικού στρατού έριξε τρεις τιμητικές βολές στο αέρα.
Το γεγονός ότι η Σερβία αψήφησε τις προειδοποιήσεις από την ΕΕ και τις ΗΠΑ και απέδωσε τιμές στον εγκληματία πολέμου Ράτκο Μλάντιτς προκαλεί αντιδράσεις.
«Οποιαδήποτε εξύμνηση εγκληματιών πολέμου, άρνηση γενοκτονίας και αναθεωρητισμός αντιβαίνουν στις πιο θεμελιώδεις ευρωπαϊκές αξίες και δεν έχουν θέση στην ΕΕ ή στις υποψήφιες για ένταξη χώρες» δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Κρίστιαν Βίγκαντ.
Τα κόμματα της αντιπολίτευσης στην Σερβία εμφανίζονται διχασμένα, η κεντροαριστερά καταδίκασε τις τιμές που αποδίδονται σ έναν εγκληματία πολέμου, η κεντροδεξιά σιωπά ενώ η ακροδεξιά υμνεί τον Μλάντιτς ως ήρωα του σερβικού έθνους.
Ο «χασάπης της Σρεμπρένιτσα» που καταδικάστηκε για εγκλήματα πολέμου και για την πρώτη γενοκτονία μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, για την πλειοψηφία των Σέρβων θεωρείται ήρωας και γι’ αυτό αποφασίστηκε από την κυβέρνηση να γίνει λαϊκό προσκύνημα πριν κηδευτεί.
Χιλιάδες κόσμου μάλιστα πήγαν να αποτίσουν φόρο τιμής στον σφαγέα των Βοσνίων, στον μικρό σερβικό ορθόδοξο ναό του Αγίου Λουκά στο Βελιγράδι.
Πάνω στο φέρετρο είχαν τοποθετηθεί το στρατιωτικό πηλήκιο και το ξίφος του, ενώ δεξιά και αριστερά στέκονταν Σέρβοι στρατιώτες με στολές εκστρατείας.
Διαβάστε επίσης:
Γερμανία: «Δεν μπορείς να λες “δεν αποδέχομαι την ψήφο του λαού”» – Σε συνεργασία καλεί η ακροδεξιά AfD τα κόμματα μετά τη νίκη στις εκλογές
Πώς o Μερτς έστρωσε το χαλί στην ακροδεξιά
Σε σοκ ο Μερτς από την πανωλεθρία στη Σαξονία-Άνχαλτ: «Το CDU βιώνει μια τεκτονική αναταραχή»
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.