search
ΔΕΥΤΕΡΑ 07.09.2026 19:04
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

07.09.2026 17:39

Στο ναδίρ οι ρωσο – γερμανικές σχέσεις: Η Μόσχα κλείνει το γερμανικό προξενείο στην Αγία Πετρούπολη– Κλείνει και το ινστιτούτο Γκέτε

07.09.2026 17:39
kremlino-`12

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι κλείνει το γερμανικό γενικό προξενείο στην Αγία Πετρούπολη, ως αντίποινα για την απόφαση του Βερολίνου να κλείσει το ρωσικό προξενείο στη Βόννη και ένα ρωσικό πολιτιστικό κέντρο στο Βερολίνο.

Η Γερμανία έλαβε τα δικά της μέτρα αφού κατηγόρησε τη Μόσχα για απόπειρα επίθεσης με drone στο αεροδρόμιο Λειψίας/Χάλλε, μια κατηγορία που η Ρωσία χαρακτήρισε ως παράλογη επινόηση.

Το ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει σε ανακοίνωσή του ότι το γερμανικό προξενείο στην Αγία Πετρούπολη πρέπει να διακόψει τη λειτουργία του το αργότερο έως τις 18 Σεπτεμβρίου.

Επιπλέον, επιβεβαίωσε ότι τα πολιτιστικά κέντρα «Goethe-Institut» της Γερμανίας στη Ρωσία πρέπει να διακόψουν τις δραστηριότητές τους, ενώ το προσωπικό έχει λάβει εντολή να εγκαταλείψει τη χώρα το αργότερο έως τις 13 Σεπτεμβρίου.

«Ήταν οι γερμανικές αρχές που, για άλλη μια φορά, προκάλεσαν ένα νέο κύμα κλιμάκωσης στις διμερείς σχέσεις. Η γερμανική κυβέρνηση φέρει την πλήρη και απόλυτη ευθύνη για τις συνέπειες», αναφέρει στην ανακοίνωση του το Υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας.

Διαβάστε επίσης:

Ανοίγει ο δρόμος για τις εκλογές στην Σερβία – Την διάλυση της βουλής ζήτησε η κυβέρνηση

Πιο κοντά σε επανέναρξη των συνομιλιών για το Ουκρανικό: Το Κρεμλίνο δηλώνει ανοιχτό σε τηλεφωνική επικοινωνία Πούτιν με τον Τραμπ 

Σερβία: Με στρατιωτικές τιμές κηδεύτηκε ο «χασάπης της Σρεμπρένιτσα» Ράτκο Μλάντιτς – Οργή από την ΕΕ και μέρος της αντιπολίτευσης





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
patini
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο με πατίνι στην Τήνο: Διασωληνωμένη στο νοσοκομείο Παίδων 14χρονη συνεπιβάτης

UKRAINE
ΚΟΣΜΟΣ

Αποκάλυψη NYT: Το προκλητικό πλιάτσικο της Ουκρανίας με τις συμβάσεις όπλων – Πώς ευρωπαϊκό χρήμα καταλήγει στις τσέπες λίγων και εκλεκτών

sto-para-pede
MEDIA

Πρώτο σε τηλεθέαση την Παρασκευή (4/9) το «Στο παρα 5»

afd-76234
ΚΟΣΜΟΣ

Από τη Γερμανία στην Ιταλία και τη Γαλλία: Απλώνεται η σκιά του Πούτιν πάνω από την Ευρώπη

tanagra pilotoi – new
ΕΛΛΑΔΑ

Τανάγρα: Καρέ καρέ τα τελευταία κρίσιμα δευτερόλεπτα πριν την πτώση του Phantom – «Οι πιλότοι παρέμειναν στο αεροσκάφος σώζοντας πολλές ζωές»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
marinakis el kaabi
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ελ Καμπί: Η επέμβαση, η στήριξη Μαρινάκη και το μήνυμα «θα γυρίσω δυνατότερος»

kairos thalassa 55- new
ΕΛΛΑΔΑ

Αλλάζει το σκηνικό του καιρού: Πότε θα πέσει η θερμοκρασία κάτω από 30 °C - Πρόγνωση Αρναούτογλου

tsipras-marda
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Τσίπρας στο Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ μαζί με την σύζυγο του Πέλκα, Κυβέλη Μάρδα

liouta
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Ούτε 30 ευρώ καθαρά για τους δημοσίους υπαλλήλους και αυτά από το τέλος του 2027

Tanagra
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τανάγρα: Ποιος θα πληρώσει το τίμημα όταν η Πολεμική Αεροπορία γίνεται σκηνή μιας ιδιωτικής γιορτής που εξελίχθηκε σε τραγωδία;

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 07.09.2026 19:03
patini
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο με πατίνι στην Τήνο: Διασωληνωμένη στο νοσοκομείο Παίδων 14χρονη συνεπιβάτης

UKRAINE
ΚΟΣΜΟΣ

Αποκάλυψη NYT: Το προκλητικό πλιάτσικο της Ουκρανίας με τις συμβάσεις όπλων – Πώς ευρωπαϊκό χρήμα καταλήγει στις τσέπες λίγων και εκλεκτών

sto-para-pede
MEDIA

Πρώτο σε τηλεθέαση την Παρασκευή (4/9) το «Στο παρα 5»

1 / 3