Ανοίγει ο δρόμος για τις εκλογές στην Σερβία – Την διάλυση της βουλής ζήτησε η κυβέρνηση

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Σε έκτακτη συνεδρίαση της σερβικής κυβέρνησης ο πρωθυπουργός Τζούρο Μάτσουτ πρότεινε την διάλυση της βουλής. Η πρόταση διάλυσης της βουλής είναι μια διαδικασία που πρέπει να ολοκληρωθεί προκειμένου να προκηρυχθούν πρόωρες βουλευτικές εκλογές. Η πρόταση απευθύνεται στον πρόεδρο της Δημοκρατίας ο οποίος θα αποφασίσει αν θα γίνει αποδεκτή.
Ο πρόεδρος της Σερβίας, Αλεξάνταρ Βούτσιτς, είχε δηλώσει προηγουμένως ότι θα προκηρύξει πρόωρες βουλευτικές εκλογές το αργότερο στις 9 ή στις 10 Σεπτεμβρίου.
Ο νόμος ορίζει ότι οι βουλευτικές εκλογές προκηρύσσονται από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και από την ημέρα προκήρυξης έως την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών δεν μπορούν να περάσουν λιγότερες από 45 ή περισσότερες από 60 ημέρες.
Ο Βούτσιτς πρόσφατα δήλωσε ότι οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν στις 25 Οκτωβρίου.
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