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07.09.2026 15:00

Νέο Peugeot 408: Εντυπωσιακό και στην εμπορική του πορεία! (photos)

07.09.2026 15:00
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Μόλις τρεις μήνες χρειάστηκε το νέο PEUGEOT 408 για να ξεχωρίσει στην ελληνική αγορά και να κατακτήσει μία από τις κορυφαίες θέσεις της κατηγορίας του, επιβεβαιώνοντας από τους πρώτους κιόλας μήνες τη δυναμική της νέας πρότασης της PEUGEOT.

Μετά το κλείσιμο του Αυγούστου, το νέο PEUGEOT 408 βρίσκεται ήδη στη 2η θέση της κατηγορίας D Berlines, με μερίδιο αγοράς 18,1%. Παράλληλα, εξαιρώντας τα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα, το 408 κατακτά την 1η θέση της κατηγορίας, με μερίδιο που αγγίζει το 39,5%.

Ακόμη πιο ενδεικτική της δυναμικής του είναι η σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά: μέσα σε μόλις τρεις μήνες εμπορικής παρουσίας, το νέο PEUGEOT 408 έχει ήδη υπερδιπλασιάσει τις ταξινομήσεις που είχε καταγράψει το μοντέλο σε ολόκληρο το πρώτο οκτάμηνο του 2025, σημειώνοντας αύξηση 136%.

Η επίδοση αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς το νέο 408 ξεκίνησε την εμπορική του πορεία στην Ελλάδα μόλις στα τέλη Μαΐου. Η ανταπόκριση του ελληνικού κοινού μέσα σε αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα επιβεβαιώνει την απήχηση ενός μοντέλου που επιλέγει να διαφοροποιηθεί, συνδυάζοντας τη δυναμική σιλουέτα ενός fastback με crossover χαρακτηριστικά, υψηλό επίπεδο άνεσης και προηγμένες τεχνολογίες.

Η δυναμική εκκίνηση του νέου 408 έρχεται να προστεθεί στις εμπορικές επιτυχίες της PEUGEOT στην ελληνική αγορά, αναδεικνύοντας την ικανότητα της Μάρκας να δημιουργεί μοντέλα με ξεχωριστή προσωπικότητα, που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες του αγοραστικού κοινού.

Σημαντικό ρόλο στην απήχηση του νέου PEUGEOT 408 διαδραματίζει και η ολοκληρωμένη γκάμα εξηλεκτρισμένων κινητήρων. Το μοντέλο προσφέρεται ως HYBRID 145HP e-DCS6, PLUG-IN HYBRID 240HP e-DCS7 και αμιγώς ηλεκτρικό E-408 213HP, καλύπτοντας διαφορετικές ανάγκες και προτιμήσεις.

Παράλληλα, η ξεχωριστή fastback σχεδίαση, το χαρακτηριστικό PEUGEOT i-Cockpit®, οι κορυφαίοι χώροι για επιβάτες και αποσκευές και η χαρακτηριστική οδηγική απόλαυση της PEUGEOT συνθέτουν μία πρόταση που ξεχωρίζει στην κατηγορία και έχει ήδη κερδίσει την προτίμηση του ελληνικού κοινού.

Το νέο PEUGEOT 408 είναι διαθέσιμο στο Επίσημο Δίκτυο PEUGEOT στην Ελλάδα, με τιμή εκκίνησης από 26.900€.

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