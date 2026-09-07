Γαλλία: Πρωτοφανής διεθνής σύνοδος κορυφής για το μέλλον του κινηματογράφου – Οι απειλές της Τεχνητής Νοημοσύνης και των πλατφορμών

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Οι γίγαντες της παγκόσμιας βιομηχανίας του κινηματογράφου και του οπτικοακουστικού τομέα συναντώνται σήμερα στο Σεν-Πολ-ντε-Βανς (νότια Γαλλία) για μια πρωτοφανή σύνοδο κορυφής με πρωτοβουλία της Γαλλίας, η οποία ελπίζει «σε νέες συμμαχίες» και σε «συγκεκριμένες δράσεις» για την υποστήριξη της Εβδόμης Τέχνης που απειλείται από την τεχνητή νοημοσύνη ή τις πλατφόρμες.

Χολιγουντιανά στούντιο, τηλεοπτικά δίκτυα, streamers, παραγωγοί, εκδότες βιντεοπαιγνιδιών… Στο πλαίσιο της συνόδου Lumière, συνεδριάζουν στο Ίδρυμα Σύγχρονης Τέχνης Maeght 200 προσκεκλημένοι από 55 χώρες, οι οποίοι θα ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με το μέλλον του παγκόσμιου κινηματογράφου, που είναι δυσοίωνο λόγω της μεγάλης μείωσης των εισιτηρίων στις κινηματογραφικές αίθουσες (-40% μέσα σε πέντε χρόνια) παρά τις πρόσφατες επιτυχίες της «Οδύσσειας» ή του «Spiderman».

Η Γαλλία και η Νότια Κορέα -η οποία είναι συνδιοργανώτρια της συνόδου αυτής και ο νοτιοκορεάτης πρόεδρος Λι Τζε Μιούνγκ επισκέπτεται με την ευκαιρία αυτή τη Γαλλία- θα επενδύσουν ένα δισεκατομμύριο ευρώ μέσα στα πέντε επόμενα χρόνια για να υποστηρίξουν «τον τομέα της εικόνας», δήλωσε ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν κηρύσσοντας την έναρξη της διεθνούς συνόδου κορυφής Lumière.

credit: AP

«Βάζουμε μαζί ένα δισεκατομμύριο ευρώ σε διάστημα πέντε ετών για τη δημιουργία αυτού που αποκαλέσαμε σύμπραξη Lumière, μια πρωτοβουλία με στόχο την υποστήριξη του τομέα της εικόνας και της πολιτιστικής κυριαρχίας», δήλωσε ο γάλλος πρόεδρος καλώντας πιο γενικά σε μια νέα «πολυμέρεια» για την υποστήριξη της παγκόσμιας Εβδόμης Τέχνης, που απειλείται από την τεχνητή νοημοσύνη και τις πλατφόρμες.

«Η επιτυχία αυτής της συνόδου θα μετρηθεί με το τι θα γεννηθεί από αυτή: νέοι συνασπισμοί, νέα προγράμματα και ένας διαρκής διάλογος ανάμεσα σε κόσμους που υπερβολικά συχνά εργάζονταν χωριστά», είχαν προηγουμένως συνοψίσει, σε κείμενό τους προς τους δημοσιογράφους, οι πρόεδροι Μακρόν και Τζε Μιούνγκ.

Απόντες φέτος από τα μεγάλα κινηματογραφικά φεστιβάλ, μεταξύ των οποίων η Μόστρα της Βενετίας που βρίσκεται σε εξέλιξη, οι επικεφαλής των αμερικανικών στουντιο Sony Pictures και Disney ή της Ακαδημίας των Όσκαρ θα είναι παρόντες στη σύνοδο κορυφής, παρόλο που η υποβόσκουσα κρίση στο Χόλιγουντ έχει διαβρώσει την επιρροή τους.

«Συναντιόμαστε σε μια παράδοξη στιγμή κατά την οποία, ενώ υπάρχουν άνευ προηγουμένου προκλήσεις για το μέλλον αυτών των τομέων, δεν έχουμε από την πλευρά των αμερικανών φίλων μας όλη την ηγεσία που θα δικαιούμασταν να περιμένουμε», είχε ανακοινώσει πρόσφατα το Εθνικό Κέντρο Κινηματογράφου (CNC), που συνδιοργανώνει τη σύνοδο από γαλλικής πλευράς.

Η σύνοδος κορυφής υπογραμμίζει συνεπώς τη διεθνή διάστασή της, ανακοινώνοντας κυρίως την παρουσία μεξικανών ή αυστραλών αιθουσαρχών, της νοτιοκορεατικής κοινοπραξίας μέσων ενημέρωσης CJ Group, των υπουργών Πολιτισμού της Νιγηρίας ή της Νότιας Αφρικής και, από γαλλικής πλευράς, τους επικεφαλής των Canal+, TF1, France Télés ή Mediawan.

Απορρίπτοντας την εικόνα μιας «συνόδου κορυφής του παλαιού κόσμου», οι οργανωτές προβάλλουν επίσης την παρουσία διευθυντών του Netflix και του TikTok, αν και μερικοί λείπουν: η Meta (Instagram) και κυρίως το YouTube, που κατηγορείται ότι ανταγωνίζεται μετωπικά τον κινηματογράφο χωρίς να συνεισφέρει στη χρηματοδότησή του.

«Δεν είμαστε πια όπως πριν από δέκα χρόμνια, στον ανταγωνισμό του Netflix με τις κινηματογραφικές αίθουσες», εξηγεί το CNC. «Σήμερα τα μοντέλα χαμηλού κόστους και η μετακίνηση των κοινών προς τις δωρεάν πλατφόρμες ανταγωνίζονται το σύνολο των μοντέλων, κινηματογράφο, τηλεόραση, streaming, ακόμα και τα βιντεοπαιγνίδια».

credit: AP

Τα στρογγυλά τραπέζια, που είναι προγραμματισμένα στο Σεν-Πολ-ντε-Βανς, είναι πολύ προσανατολισμένα στην επιχειρηματική διάσταση του ζητήματος, τις «μπίζνες», προαναγγέλλοντας μια μορφή «Νταβός του σινεμά», παρόλο που έχουν ανακοινωθεί μερικά μεγάλα κινηματογραφικά ονόματα, μεταξύ των οποίων ο αμερικανός σταρ Τζορτζ Κλούνεϊ και οι γάλλοι σκηνοθέτες Κώστας Γαβράς και Μισέλ Χαζαναβίσιους («The Artist»).

Η σύνοδος έχει επίσης τη μακρόθεν υποστήριξη του Μάρτιν Σκορσέζε, ο οποίος, σε σύντομο μήνυμά του που επικαλέσθηκαν οι οργανωτές, καλεί «να διαφυλαχθούν» το παρελθόν του κινηματογράφου και «η καλλιτεχνική ελευθερία». «Για τους λόγους αυτούς, η σύνοδος κορυφής Lumière με ενθουσιάζει πολύ. Είναι η συζήτηση σε παγκόσμιο επίπεδο που όλοι έχουμε ανάγκη», γράφει ο θρυλικός αμερικανός σκηνοθέτης.

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