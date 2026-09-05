83ο Φεστιβάλ Βενετίας: Μια σφαίρα στα μυαλά του Τζον Μάλκοβιτς;      

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Πόσα λεπτά χωρίζουν τις διαμαρτυρίες από τα χειροκροτήματα; Πέντε, ακριβώς. Στη δημοσιογραφική προβολή, ο κλιματισμός σ’ ανακουφίζει από τον επίμονο συνδυασμό ζέστης και υγρασίας, αλλ’ όσοι διασχίζουν τη λιμνοθάλασσα για να έρθουν στο Λίντο, εκφράζουν την έντονη δυσαρέσκειά τους επειδή το κεκτημένο των δωρεάν μετακινήσεων με το βαπορέτο, άγνωστο γιατί, καταργήθηκε. Αρκούν, ωστόσο, οι πρώτες φράσεις των πρωταγωνιστών για να αλλάξουν οι διαθέσεις. Γελάκια, στην αρχή. Σφυρίγματα επιδοκιμασίας, αμέσως μετά. Παλαμάκια στη θέα του Σαλβαδόρ Αλιέντε (κάτι σαν τον εξώστη του φεστιβάλ Θεσσαλονίκης επί χούντας, μόλις εμφανιζόταν στην οθόνη κάποια αφίσα του Τσε Γκεβάρα) και επευφημίες, στη συνέχεια. Σεισμός στο φινάλε. Δηλαδή, σκέφτεσαι, αυτό ήταν; Έληξε κιόλας το διαγωνιστικό πρόγραμμα και μάθαμε τους νικητές;

Η πρόσοψη της Salla Grande, η οποία φιλοξενεί το κύριο μέρος των εκδηλώσεων του 83ου Φεστιβάλ Βενετίας

Όχι, βέβαια. Απλώς, ο Μάρτιν Μακ Ντόνα (“Τρεις πινακίδες έξω από το Έμπινγκ στο Μιζούρι”) βρίσκεται στην καλύτερη φόρμα του και το “Wild horse nine” θ’ αποτελούσε το αδιαφιλονίκητο φαβορί της φετινής διοργάνωσης, με άλλη σύνθεση της κριτικής επιτροπής. Στα «μείον» του, το αντι-woke πνεύμα, η ανδρική φιλία, το κυνικό χιούμορ και η συμβατική αφήγηση. Υπέρ του, το σφιχτοδεμένο σενάριο, η κοφτερή πολιτική σάτιρα, ο γνώριμος αντικομφορμισμός του, η προβολή του παρελθόντος στο παρόν και, κυρίως, οι εξαιρετικές ερμηνείες μ´ επικεφαλής έναν απολαυστικό Τζον Μάλκοβιτς, μάλλον στον καλύτερο ρόλο της καριέρας του.

Υποδύεται τον βετεράνο κι ετοιμοθάνατο πράκτορα της CIA, στη Χιλή του 1973, λίγο πριν από το πραξικόπημα του Πινοσέτ και την δολοφονία του μαρξιστή προέδρου Αλιέντε. Μαζί του, στην ίδια αποστολή, κάποιος νεαρός συνάδελφος (Μαξ Ρόκγουελ). Οι δυό τους, περνούν λίγες μέρες στη νήσο του Πάσχα, πριν αναλάβουν δράση. Οι αναμνήσεις (Γουατεμάλα, Κούβα, Βιετνάμ, Κονγκό) και τα σχόλια του παλαίμαχου εκτελεστή μετατρέπονται σε σκηνές ανθολογίας (ειδικά, ο συσχετισμός των χωρών–gay με την ποιότητα και την ποικιλία τυριών). Μια καστανή σπουδάστρια–τουρίστρια και τα άγρια άλογα αφυπνίζουν μια πτυχή του χαρακτήρα του. Ανατροπές, τεχνάσματα, το άρωμα της προδοσίας, μυστικά και ψέματα, διαδέχονται το ένα το άλλο, στήνοντας το εκρηκτικό, λεπτεπίλεπτο υφάδι. Επιπλέον, ο διευθυντής του (Στιβ Μπουσέμι) τον θέλει νεκρό, πριν προλάβει να ολοκληρώσει τ´ απομνημονεύματά του συμπεριλαμβάνοντας την δολοφονία του Τζον Κένεντι.

Η αφίσα της ταινίας “Wild horse nine” του Μάρτιν Μακ Ντόνα, με τον Τζον Μάλκοβιτς

Λοιπόν, τότε, το 1963, αρχίζει η δεύτερη περίοδος της Άγριας Δύσης ή, μήπως, δεν είχε διακοπεί ποτέ; Οι αμερικανικές επεμβάσεις, πάντως, δε σταματούν ποτέ και πουθενά. Το πρόσφατο ρεσάλτο στην Βενεζουέλα προσδίδει σ’ αυτό το ιδιοφυές νεο-νουάρ μιαν ξεχωριστή επικαιρότητα, όσο αιχμηρή φαντάζει και η καταγγελία της αποικιοκρατικής και ρατσιστικής συμπεριφοράς των ΗΠΑ, ανεξαρτήτως μεθόδων, προέδρων και ηπείρων. Οι πολυεπίπεδες αρετές της ταινίας δεν χωρούν, εννοείται, σε μια σύντομη ανταπόκριση. Το σίγουρο είναι πως, ύστερα από την «Αποστολή στην Μπρύζ» και τα «Πνεύματα του Ινισέριν», ο Μακ Ντόνα επιβάλλεται ως ένας οξυδερκής ανατόμος των καιρών μας.

Δύσκολο να υποστηρίξεις κάτι ανάλογο στην περίπτωση του Βέρνερ Χέρτσογκ. Ο οραματιστής σκηνοθέτης, άλλοτε πρωτοπαλίκαρο του Νέου Γερμανικού Κινηματογράφου («Φιτσκαράλντο», «Αγκίρε», «Νοσφεράτου»), ύστερα από σειρά αξιόλογων ντοκιμαντέρ εδώ και μία εικοσαετία περίπου, επιστρέφει (“Bucking bastard”) στη μυθοπλασία, ερεθισμένος από την αληθινή ιστορία δύο αδελφών τόσο ταυτισμένων, ώστε να μιλούν ταυτόχρονα ως μία φωνή, να ερωτεύονται τον ίδιο άντρα και να μοιράζονται το ίδιο όνειρο για τον χαμένο επίγειο παράδεισο. Στους κεντρικούς ρόλους, οι Κέιτ και Ρούνι Μάρα. Πείραμα ενδιαφέρον, κατασκευή ανεκδοτολογική. Δεν έχουν και οι παλιοί δημιουργοί δικαίωμα στην αστοχία;

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