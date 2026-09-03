«Ink»: Το Netflix δίνει μια πρώτη ματιά στο βιογραφικό δράμα του Danny Boyle (photos/video)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Δόθηκε στη δημοσιότητα το πρώτο teaser trailer της νέας ταινίας του Ντάνι Μπόιλ (Danny Boyle) με τίτλο «Ink», με αφορμή τη χθεσινή της πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας. Πρόκειται για ένα βιογραφικό δράμα επικεντρωμένο στον μεγιστάνα των μέσων ενημέρωσης, Ρούπερτ Μέρντοκ.

Το σενάριο υπογράφει ο Τζέιμς Γκράχαμ (James Graham), αποτελώντας μεταφορά του ομώνυμου, υποψήφιου για βραβείο Tony θεατρικού έργου που έγραψε το 2017.

Στο επίκεντρο της πλοκής βρίσκεται η εξαγορά και η ριζική αναμόρφωση της εφημερίδας «The Sun» το 1969, μια περίοδο κατά την οποία το έντυπο δοκιμαζόταν από σοβαρές οικονομικές δυσκολίες και κατακόρυφη πτώση της αναγνωσιμότητας. Η συμφωνία αποτέλεσε την είσοδο του Μέρντοκ στη βρετανική βιομηχανία του Τύπου.

Ο Τζακ Ο’Κόνελ (Jack O’Connell) πρωταγωνιστεί ως ο Λάρι Λαμπ, πρώην συντάκτης της «Daily Mail» που ανέλαβε τη διεύθυνση της «The Sun» καθ’ υπόδειξη του Ρούπερτ Μέρντοκ, τον οποίο υποδύεται ο Γκάι Πιρς (Guy Pearce).

Μαζί τους εμφανίζονται η Κλερ Φόι (Claire Foy), ο Μπλέικ Χάρισον (Blake Harrison), ο Πάτρικ Κένεντι (Patrick Kennedy), ο Άνγκους Ίμρι (Angus Imrie) και ο Μπράιαν Γκλίσον (Brian Gleeson).

Ο Μπόιλ ανέλαβε και μέρος της παραγωγής μαζί με τον Μάικλ Έλενμπεργκ (Michael Ellenberg) και την Τέσα Ρος (Tessa Ross), με την οποία επανενώνεται μετά τη συνεργασία τους στο βραβευμένο με Όσκαρ «Slumdog Millionaire». Την χρηματοδότηση της ταινίας ανέλαβε η StudioCanal.

Το «Ink» θα κυκλοφορήσει στις αμερικανικές αίθουσες στις 11 Δεκεμβρίου, πριν γίνει διαθέσιμο στο Netflix στις 8 Ιανουαρίου 2027.

Διαβάστε επίσης:

83ο Φεστιβάλ Βενετίας – Σε ποιον, άραγε, λείπει το Χόλιγουντ;

Ταινίες Πρώτης Προβολής: Τρόμος, περιπέτεια και «Πατρίδα» του Παβλικόφσκι (Videos)

Κριτική ταινιών: «Έτσι είναι η ζωή» και «Πινόκιο ξεκούρδιστος» – Δύο νέες ταινίες, λίγο ζουμί