Μαρινάκης για Τσίπρα: «Μοίρασε πάλι σανό, προσπαθεί να ξαναγράψει την ιστορία» – Τη Δευτέρα στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο το οικονομικό πρόγραμμα, απαντά η ΕΛΑΣ

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Σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα με αφορμή τη χθεσινή παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος της ΕΛΑΣ εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Στη διάρκεια του briefing και αναφερόμενος στην πατριωτική εισφορά που εξήγγειλε οπρώην πρωθυπουργός, ο Παύλος Μαρινάκης είπε ότι «ο κ. Τσίπρας με ένα πυροτέχνημα για το που θα βρει τα λεφτά χωρίς κοστολόγηση είπε για ένα υποτιθέμενο αντίμετρο για να μοιράσει σανό. Το 1% των πιο πλούσιων είναι 67.000. Το φορολογητέο είναι 14,5 δις ευρώ. Και το 1% είναι 145 εκατομμύρια. Αρα χθες ήρθε ο κ. Τσίπρας στην αγαπημένη του Θεσσαλονίκη και είπε στον κόσμο ότι θα του δώσει 13 δις παραπάνω τον χρόνο και εμφάνισε έναν φόρο ο οποίος αντιστοιχεί σε 145 εκατομμύρια. Ακόμα και αν είναι 200 εκατομμύρια τα υπόλοιπα δις που θα τα βρει;».

«Μπήκαμε στη διαδικασία με τη συνδρομή του οικονομικού επιτελείου να κοστολογήσουμε μόνο τις χθεσινές εξαγγελίες του κ. Τσίπρα, οι οποίες κατά ετήσια βάση, φτάνουν τα 13 δισ. ευρώ. Άρα το πρώτο δεδομένο που προκύπτει είναι ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα για εκείνον και συνεχίζει και μοιράζει ό,τι μπορεί να μοιράσει σε επίπεδο παροχών χωρίς να τον ενδιαφέρει η στοιχειώδης αξιοπιστία όσων λέει», σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, προσθέτοντας ότι «δεν χρειάζεται πολλή ανάλυση για να καταλάβει κανείς το μέγεθος της κοροϊδίας. Η μόδα του “ποιος θα δώσει τα περισσότερα”, η οποία κράτησε πολλές δεκαετίες στη χώρα, είναι απολύτως ξεπερασμένη».

«Το δεύτερο το οποίο προκύπτει από την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα είναι η έλλειψη αυτοκριτικής. Δεν βρήκε μια λέξη να πει για όλα όσα έκανε στη χώρα και το τρίτο είναι μια προσπάθεια να ξαναγράψει την ιστορία και να μας πει ότι ζούσαμε καλύτερα το 2019. Αν ζούσαμε καλύτερα, αυτό θα φαινόταν είτε στις εκλογές του 2019 ή του 2023 είτε έστω στις δημοσκοπήσεις», τόνισε, επισημαίνοντας ότι «χθες ο κ. Τσίπρας σα να μην πέρασε μια ημέρα από το 12, το 14, το 23 αλλά κυρίως από το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης εμφανίστηκε και σκόρπισε υποσχέσεις στους πολίτες. Κοστολογήσαμε μόνο τις χθεσινές εξαγγελίες που φτάνουν τα 13 δισ. Δεν έχει αλλάξει τίποτα και μοιράζει χωρίς να τον ενδιαφέρει η στοιχειώδης αξιοπιστία όσων λέει»,

Παράλληλα, ερωτηθείς για τον 13ο μισθό απάντησε: «Κάθε κόμμα μπορεί να κάνει όποια πρόταση θέλει αλλά να δίνει και τον λογαριασμό. Όποιος προτείνει τον 13ο μισθό, λέει στους υπόλοιπους ότι δεν θα πάρει τίποτα γιατί υπάρχουν οροφές δαπανών. Ή να επιβάλλει νέους φόρους. Εμείς δεν έχουμε σκοπό να επιβάλλουμε κανένα νέο φόρο».

ΕΛ.Α.Σ.: Τη Δευτέρα θα αποστείλουμε το οικονομικό πρόγραμμα στο Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο

Στο Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο θα αποστείλει τη Δευτέρα η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη το οικονομικό πρόγραμμα που ανακοίνωσε χθες από τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας.

Με ανακοίνωση που εξέδωσε το κόμμα του πρώην πρωθυπουργού, κάνει λόγο για «προπαγάνδα που συνεχίζουν ακούραστα» ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης και το Μέγαρο Μαξίμου, «περί δήθεν ακοστολόγητων μέτρων».

Πιο αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛ.Α.Σ.:

«Ο κος Μαρινάκης και το Μέγαρο Μαξίμου συνεχίζουν ακούραστα από χθες το απόγευμα, πριν ακόμη ανέβει στο βήμα ο Αλέξης Τσίπρας, την προπαγάνδα περί δήθεν ακοστολόγητων μέτρων .

Προκειμένου δε να στηρίξουν την προειλημμένη απόφασή τους, επιστρατεύουν κάθε πιθανή αλχημεία που θα έκανε ακόμη και τους πρωτοετείς φοιτητές οικονομικών να γελάνε ασταμάτητα.

Άλλωστε είναι γνωστό, όταν η πραγματικότητα δεν τους βολεύει, τόσο το χειρότερο για την πραγματικότητα.

Επειδή, ωστόσο οι πολίτες που μας παρακολουθούν δεν έχουν και δεν οφείλουν να έχουν γνώσεις οικονομικών, και προκειμένου να τελειώνει μια και καλή αυτή η άχαρη συζήτηση, αναλαμβάνουμε σχετική πρωτοβουλία.

Τη Δευτέρα θα αποστείλουμε το πρόγραμμα που ανακοίνωσε χθες ο Αλέξης Τσίπρας στο Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, ζητώντας την πλήρη αξιολόγηση της κοστολόγησής του.

Ελπίζουμε βέβαια, αν το Συμβούλιο ανταποκριθεί στο αίτημα μας, ο λαλίστατος κος Μαρινάκης να μην κρυφτεί δια παντός από τη δημόσια σφαίρα. Θα μας λείψει».

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