Φρίκη στη Γαλλία: Πατέρας σκότωσε τα δύο παιδιά του και την πεθερά του και αυτοκτόνησε – Φέρεται να έστειλε βίντεο στη σύζυγό του

Takeaways by to pontiki AI Ένας 42χρονος άνδρας φέρεται να σκότωσε τα δύο ανήλικα παιδιά του, ηλικίας 6 και 9 ετών, καθώς και την πεθερά του στην κοινότητα Gy της Γαλλίας.

Ο δράστης φέρεται να χρησιμοποίησε πυροβόλο όπλο για να διαπράξει τις δολοφονίες και στη συνέχεια να έθεσε τέλος στη ζωή του το βράδυ της Τετάρτης.

Σύμφωνα με αναφορές, ο άνδρας βρισκόταν σε διαδικασία χωρισμού και φέρεται να κατέγραψε τη σκηνή, αποστέλλοντας το οπτικό υλικό στη σύζυγό του.

Η εισαγγελία της Vesoul διενεργεί επίσημη έρευνα για ανθρωποκτονία από πρόθεση προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες και τα κίνητρα της τραγωδίας.

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Αποτροπιασμό προκαλεί στη Γαλλία η οικογενειακή τραγωδία που αποκαλύφθηκε στην κοινότητα Gy, στην Haute-Saône, όπου ένας άνδρας περίπου 42 ετών φέρεται να σκότωσε με πυροβόλο όπλο τα δύο ανήλικα παιδιά του και την πεθερά του και στη συνέχεια να έβαλε τέλος στη ζωή του.

Ακόμη πιο ανατριχιαστικές είναι οι πληροφορίες που μεταδίδουν γαλλικά μέσα και το AFP, σύμφωνα με τις οποίες ο άνδρας φέρεται να βιντεοσκόπησε την πράξη και να έστειλε τις εικόνες στη σύζυγό του, με την οποία βρισκόταν σε διαδικασία χωρισμού. Οι ακριβείς συνθήκες και το κίνητρο της τραγωδίας αποτελούν αντικείμενο έρευνας των γαλλικών Αρχών.

Δύο παιδιά μεταξύ των τεσσάρων νεκρών

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης 2 Σεπτεμβρίου στα περίχωρα του Gy, μιας μικρής κοινότητας περίπου 1.000 κατοίκων, κοντά στην Μπεζανσόν. Οι Αρχές εντόπισαν συνολικά τέσσερις νεκρούς: τον πατέρα, τα δύο παιδιά του και μία γυναίκα που, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ήταν η πεθερά του.

🔴 ALERTE INFO

Les corps de quatre membres d'une même famille, dont deux enfants, découverts en Haute-Saônehttps://t.co/cThzJlGDwT pic.twitter.com/yxlL52uAW8 — BFM (@BFMTV) September 3, 2026

Τα δύο παιδιά ήταν ηλικίας 6 και 9 ετών, σύμφωνα με τις νεότερες γαλλικές πληροφορίες.

Στο σημείο βρέθηκε πυροβόλο όπλο, ενώ σύμφωνα με τοπικά μέσα ο άνδρας φέρεται να δολοφόνησε τα μέλη της οικογένειάς του και στη συνέχεια να έστρεψε το όπλο στον εαυτό του.

Πληροφορίες που μεταδίδει το AFP, επικαλούμενο άνδρα που δήλωσε ξάδελφος του πατέρα, αναφέρουν ότι το ζευγάρι βρισκόταν σε διαδικασία χωρισμού και ότι η πεθερά είχε μεταβεί στο σημείο προκειμένου να πάρει τα παιδιά.

Ο ίδιος συγγενής υποστήριξε ότι ο 42χρονος κατέγραψε όσα συνέβησαν και έστειλε το υλικό στη σύζυγό του και σε συγγενικά του πρόσωπα. Πρόκειται, ωστόσο, για μαρτυρία συγγενή και όχι για στοιχείο που έχει μέχρι στιγμής επιβεβαιωθεί επισήμως από την εισαγγελία.

Η εισαγγελία της Vesoul έχει ανοίξει έρευνα για ανθρωποκτονία από πρόθεση, προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες της τραγωδίας.

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L’horreur s’est invitée dans la petite commune de Gy, en Haute-Saône. Quatre personnes, dont deux enfants âgés de 6 et 9 ans, ont été retrouvées mortes mercredi soir. Alors que les enquêteurs tentent encore de comprendre ce qui s’est passé, le maire… pic.twitter.com/FPTekOIHLf — Closer France (@closerfr) September 3, 2026

Το περιστατικό έχει προκαλέσει σοκ στη μικρή κοινότητα του Gy, με τον δήμαρχο Alexandre Lacroix να κάνει λόγο για μια τραγωδία που βυθίζει την περιοχή σε βαθιά θλίψη.

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