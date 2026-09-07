Επίσκεψη Καλίν στην Αθήνα: Μήνυμα ότι η Τουρκία «δεν θα επιτρέψει εξελίξεις που θα έβλαπταν τα δικαιώματα και τα συμφέροντά της»

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Το περιεχόμενο του «μηνύματος» που μετέφερε ο επικεφαλής της ΜΙΤ, της τουρκικής μυστικής αστυνομίας, και πρώην εξ απορρήτων του Ερντογάν, Ιμπραήμ Καλίν, «αποκάλυψε» η φιλοκυβερνητική εφημερίδα Yeni Safak, περιπλέκοντας ακόμα περισσότερο τα πράγματα.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, το ρεπορτάζ της Yeni Safak ανέφερε πως ο Καλίν επισήμανε στους Έλληνες ότι «η Τουρκία θέλει να διατηρήσει την εποικοδομητική της προσέγγιση σε σχέση με την Ελλάδα, ωστόσο θα διατηρήσει σταθερή τη στάση απέναντι στα δικαιώματα και τα συμφέροντά της. Η Τουρκία θέλει να αναπτύξει τομείς συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, ωστόσο δεν θα επιτρέψει τη δημιουργία τετελεσμένων μέσω μονομερών βημάτων στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, δεν θα δεχτεί τη διατάραξη του status quo στο Αιγαίο μέσω της στρατιωτικοποίησης των νησιών. Είναι λάθος δρόμος η προσπάθεια της Ελλάδας να δημιουργήσει μια νέα γραμμή ασφαλείας στην περιοχή μέσω του Ισραήλ. H Τουρκία δεν αποτελεί απειλή για την Ελλάδα, ωστόσο παρά την καλή πίστη, δεν θα επιτρέψει εξελίξεις που θα έβλαπταν τα δικαιώματα και τα συμφέροντά της».

Για την ώρα δεν έχει διαψευστεί το εν λόγω δημοσίευμα για τα μηνύματα που μετέφερε ο Ιμπραήμ Καλίν στην Αθήνα, ενώ υπενθυμίζεται ότι ο ΥΠΕΞ, Γιώργος Γεραπετρίτης, είχε σημειώσει ότι η επικοινωνία μεταξύ των υπηρεσιών πληροφοριών των γειτονικών κρατών είναι κάτι που συμβαίνει διαχρονικά. «Οι υπηρεσίες πληροφοριών των γειτονικών κρατών πάντοτε συνεργάζονται. Υπάρχουν τακτικές ανταλλαγές με την Τουρκία, όπως υπάρχουν και με άλλες γειτονικές χώρες» είπε. Μάλιστα, υποστήριξε ότι η συνάντηση του Καλίν με τον επικεφαλής της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμίρη, δεν ήταν έκτακτη κίνηση που αποφασίστηκε εξαιτίας της σημερινής έντασης. «Ήταν προγραμματισμένη εδώ και πολύ καιρό», ανέφερε, ωστόσο υπογράμμισε τη σημασία της πραγματοποίησής της σε μια περίοδο αυξημένης έντασης, καθώς οι δίαυλοι επικοινωνίας μεταξύ των δύο πλευρών παραμένουν ανοικτοί.

Όσον αφορά στο περιεχόμενο της συνάντησης, ο υπουργός είπε ότι συζητήθηκαν περιφερειακά ζητήματα που αφορούν και τις δύο χώρες, όπως η κρίση στη Μέση Ανατολή, το Ιράν και η ελευθερία της ναυσιπλοΐας, η Λιβύη, η Συρία και η οργανωμένη τρομοκρατία. «Η επικοινωνία μεταξύ των υπηρεσιών πληροφοριών είναι αναγκαία και μας δίνει εικόνα», σχολίασε ο υπουργός, για να προσθέσει με νόημα ότι «κάποιες πληροφορίες πρέπει να μοιράζονται, κάποιες άλλες παραμένουν στον σκληρό πυρήνα της στρατηγικής της εξωτερικής πολιτικής».

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