Θεσσαλονίκη: Έδειρε και απείλησε με μαχαίρι τη μητέρα του γιατί… «επηρεάστηκε από σειρές» που έβλεπε

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Στη φυλακή οδηγείται νεαρός άνδρας στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος καταδικάστηκε σε συνολική ποινή φυλάκισης 2 ετών και 4 μηνών για επαναλαμβανόμενα περιστατικά βίας σε βάρος της μητέρας του.
Σύμφωνα με όσα προέκυψαν κατά την ακροαματική διαδικασία ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης, τα επεισόδια βίας μεταξύ του κατηγορούμενου και της μητέρας του καταγράφονται εδώ και χρόνια.
Στα πιο πρόσφατα περιστατικά, ο νεαρός φέρεται να χτύπησε και να κλώτσησε τη μητέρα του.
Όπως κατέθεσε η ίδια στο δικαστήριο, ο γιος της την απείλησε επίσης με μαχαίρι, λέγοντάς της ότι θα την «ξεκοιλιάσει».
Κατά την απολογία του, ο κατηγορούμενος παραδέχθηκε ότι χτύπησε τη μητέρα του, υποστηρίζοντας ότι εξοργίστηκε επειδή εκείνη άνοιγε τα παράθυρα του σπιτιού.
Παράλληλα, ισχυρίστηκε ότι είχε επηρεαστεί από σειρές που παρακολουθούσε μέσω διαδικτύου.
Ο ίδιος δήλωσε ακόμη ότι αγαπά τη μητέρα του και υποστήριξε πως δεν πρόκειται να τη χτυπήσει ξανά.
Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη και απειλή, επιβάλλοντάς του συνολική ποινή φυλάκισης 2 ετών και 4 μηνών.
Παράλληλα, αποφάσισε την έκτιση της ποινής του, καθώς έκρινε ότι υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο ο καταδικασθείς να επαναλάβει τις πράξεις του.
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