search
ΔΕΥΤΕΡΑ 07.09.2026 15:17
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

07.09.2026 14:19

Θεσσαλονίκη: Έδειρε και απείλησε με μαχαίρι τη μητέρα του γιατί… «επηρεάστηκε από σειρές» που έβλεπε

07.09.2026 14:19
xeiropedes

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Στη φυλακή οδηγείται νεαρός άνδρας στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος καταδικάστηκε σε συνολική ποινή φυλάκισης 2 ετών και 4 μηνών για επαναλαμβανόμενα περιστατικά βίας σε βάρος της μητέρας του.

Σύμφωνα με όσα προέκυψαν κατά την ακροαματική διαδικασία ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης, τα επεισόδια βίας μεταξύ του κατηγορούμενου και της μητέρας του καταγράφονται εδώ και χρόνια.

Τη χτύπησε και την απείλησε με μαχαίρι

Στα πιο πρόσφατα περιστατικά, ο νεαρός φέρεται να χτύπησε και να κλώτσησε τη μητέρα του.

Όπως κατέθεσε η ίδια στο δικαστήριο, ο γιος της την απείλησε επίσης με μαχαίρι, λέγοντάς της ότι θα την «ξεκοιλιάσει».

Τι υποστήριξε στην απολογία του

Κατά την απολογία του, ο κατηγορούμενος παραδέχθηκε ότι χτύπησε τη μητέρα του, υποστηρίζοντας ότι εξοργίστηκε επειδή εκείνη άνοιγε τα παράθυρα του σπιτιού.

Παράλληλα, ισχυρίστηκε ότι είχε επηρεαστεί από σειρές που παρακολουθούσε μέσω διαδικτύου.

Ο ίδιος δήλωσε ακόμη ότι αγαπά τη μητέρα του και υποστήριξε πως δεν πρόκειται να τη χτυπήσει ξανά.

Ένοχος για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη και απειλή

Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη και απειλή, επιβάλλοντάς του συνολική ποινή φυλάκισης 2 ετών και 4 μηνών.

Παράλληλα, αποφάσισε την έκτιση της ποινής του, καθώς έκρινε ότι υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο ο καταδικασθείς να επαναλάβει τις πράξεις του.

Διαβάστε επίσης:

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε έξι Περιφέρειες

Φωτιά στην Κόνιτσα: Καλύτερη η εικόνα της πυρκαγιάς, αλλά η μάχη συνεχίζεται για 8η ημέρα 

Κορινθία: Συνελήφθη 40χρονος καταζητούμενος για απόπειρα βιασμού ανήλικης

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
fotia_0209_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Μακρυκάπα Εύβοιας: Σηκώθηκαν εναέρια μέσα, 112 για ετοιμότητα

ypertasi_1805_1920-1080_new
ΥΓΕΙΑ

Υπέρταση: Επηρεάζεται από την υψηλή θερμοκρασία και την υγρασία;

PEUGEOT408_3
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Νέο Peugeot 408: Εντυπωσιακό και στην εμπορική του πορεία! (photos)

lumiere-summit_0709_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

Γαλλία: Πρωτοφανής διεθνής σύνοδος κορυφής για το μέλλον του κινηματογράφου – Οι απειλές της Τεχνητής Νοημοσύνης και των πλατφορμών

ospria-new
ΥΓΕΙΑ

Ποια όσπρια «ρίχνουν» την πίεση και προστατεύουν την καρδιά

Δείτε όλες τις ειδήσεις
marinakis el kaabi
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ελ Καμπί: Η επέμβαση, η στήριξη Μαρινάκη και το μήνυμα «θα γυρίσω δυνατότερος»

kairos thalassa 55- new
ΕΛΛΑΔΑ

Αλλάζει το σκηνικό του καιρού: Πότε θα πέσει η θερμοκρασία κάτω από 30 °C - Πρόγνωση Αρναούτογλου

tsipras-marda
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Τσίπρας στο Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ μαζί με την σύζυγο του Πέλκα, Κυβέλη Μάρδα

Tanagra
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τανάγρα: Ποιος θα πληρώσει το τίμημα όταν η Πολεμική Αεροπορία γίνεται σκηνή μιας ιδιωτικής γιορτής που εξελίχθηκε σε τραγωδία;

liouta
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Ούτε 30 ευρώ καθαρά για τους δημοσίους υπαλλήλους και αυτά από το τέλος του 2027

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 07.09.2026 15:17
fotia_0209_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Μακρυκάπα Εύβοιας: Σηκώθηκαν εναέρια μέσα, 112 για ετοιμότητα

ypertasi_1805_1920-1080_new
ΥΓΕΙΑ

Υπέρταση: Επηρεάζεται από την υψηλή θερμοκρασία και την υγρασία;

PEUGEOT408_3
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Νέο Peugeot 408: Εντυπωσιακό και στην εμπορική του πορεία! (photos)

1 / 3