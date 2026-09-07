Βόρεια Ελλάδα: Η «παγωμένη» βάση της ΝΔ και η δύσκολη εξίσωση Καραμανλή

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Τα κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, μετά από μία εβδομάδα περιοδειών σε νομούς της Βόρειας Ελλάδας, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η συγκεκριμένη περιοχή αποτελεί πεδίο μίας από τις δυσκολότερες πολιτικές δοκιμασίες στον δρόμο προς τις εκλογές.

Σε περιοχές όπου η παράταξη διατηρούσε ισχυρούς δεσμούς με την κοινωνία και ένα παραδοσιακό δεξιό, συντηρητικό ακροατήριο, το ζητούμενο είναι πλέον η αποκατάσταση μιας σχέσης εμπιστοσύνης που έχει τραυματιστεί και συναισθηματικά και ιδεολογικά.

Οι διαρροές προς τα δεξιά, η αναμονή των αποφάσεων του Αντώνη Σαμαρά, αλλά και η επίμονη αποστασιοποίηση του Κώστα Καραμανλή συνθέτουν ένα πρόβλημα με εκλογικές, ιδεολογικές και συναισθηματικές διαστάσεις.

Η αποξένωση της παραδοσιακής βάσης

Η κινητοποίηση υπουργών και κορυφαίων στελεχών την προηγούμενη εβδομάδα αποτύπωσε το μέγεθος της ανησυχίας. Η εξόρμηση στη Μακεδονία και τη Θράκη οργανώθηκε με συγκεκριμένο πολιτικό σκεπτικό: να ανακοπούν οι απώλειες και να επαναπροσεγγιστούν παραδοσιακά ακροατήρια. Τα κυβερνητικά κλιμάκια είχαν εντολή να μεταφέρουν συγκεκριμένες θετικές ειδήσεις στις τοπικές κοινωνίες, συνδέοντας την παρουσία τους με απαντήσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας.

Ωστόσο, κατά τις επαφές των κλιμακίων, σε αρκετές περιπτώσεις τα στελέχη συνάντησαν κάτι δυσκολότερο από απλά παράπονα: ψηφοφόρους που έχουν απομακρυνθεί συναισθηματικά από τη ΝΔ και εμφανίζονται απρόθυμοι να ακούσουν την κυβερνητική επιχειρηματολογία. Για ένα τμήμα αυτού του κόσμου, η επιλογή στην κάλπη φαίνεται να αποκτά χαρακτήρα τιμωρίας. Η διάθεση να ψηφίσουν οποιονδήποτε άλλον προηγείται ακόμη και της απόφασης για το κόμμα που τελικά θα επιλέξουν.

Αυτή η ποιοτική μεταβολή εξηγεί γιατί η επιστροφή τους δεν μπορεί να θεωρείται αυτονόητη. Στη Δυτική Μακεδονία η δυσαρέσκεια συνδέεται και με τις συνέπειες της απολιγνιτοποίησης. Η πολιτική αποξένωση συναντά, επομένως, τοπικές και οικονομικές ανασφάλειες.

Στο περιβάλλον αυτό, η προοπτική δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά μπορεί να λειτουργήσει ως πρόσθετος ανασταλτικός παράγοντας για την επανασυσπείρωση. Όσοι αναμένουν την κίνησή του έχουν λόγο να καθυστερούν την επιστροφή τους, προσδοκώντας έναν φορέα που θα επικαλείται την ιστορική ταυτότητα της παράταξης. Για τη ΝΔ, ο κίνδυνος είναι η διαμαρτυρία να αποκτήσει μονιμότερα πολιτικά χαρακτηριστικά και να πάψει να αποτελεί μια προσωρινή εκτόνωση δυσαρέσκειας.

Το βάρος της στάσης Καραμανλή

Εδώ αποκτά ιδιαίτερη σημασία ο Κώστας Καραμανλής. Η απουσία του, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, από την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ ενίσχυσε την εικόνα πολιτικής απόστασης. Το Σάββατο, την ώρα που ο πρωθυπουργός μιλούσε στο Βελλίδειο, εκείνος βρισκόταν στην Ξάνθη, στην παρουσίαση του βιβλίου του Κώστα Μπλιάτκα για τον Μίμη Δομάζο και τον Αντώνη Αντωνιάδη. Η παράλληλη παρουσία του σε άλλη εκδήλωση προσέδωσε στην απουσία πρόσθετο συμβολικό βάρος.

Πολιτικές αναγνώσεις προκάλεσε και η αναφορά του στη «μικρόνοη και διχαστική διοίκηση» που απομάκρυνε τους δύο ποδοσφαιριστές από τον Παναθηναϊκό, καθώς και στη μετέπειτα αποκατάστασή τους. Η τοποθέτηση ερμηνεύθηκε ως έμμεση αιχμή προς τη σημερινή ηγεσία της ΝΔ, με προφανή συνειρμό προς τη διαγραφή του Αντώνη Σαμαρά.

Το ουσιαστικό ζήτημα, όμως, βρίσκεται πέρα από τους συμβολισμούς. Σύμφωνα με πληροφορίες από κορυφαία στελέχη της ΝΔ που συνομιλούν μαζί του, προεξοφλείται ότι η προσπάθεια να μεταπειστεί και να στηρίξει ενεργά την προεκλογική εκστρατεία θα είναι εξαιρετικά δύσκολη. Οι ίδιοι αποδίδουν τη στάση του στην έντονη ενόχλησή του για τις υποκλοπές και για υποθέσεις σκανδάλων που έχουν απασχολήσει τη δημόσια συζήτηση.

Για το Μαξίμου, αυτή η εκκρεμότητα έχει ιδιαίτερο κόστος στον Βορρά, όπου το όνομα «Καραμανλής» εξακολουθεί να διαθέτει συναισθηματικό βάρος. Η αποστασιοποίησή του μπορεί να ενισχύει την αίσθηση παραδοσιακών ψηφοφόρων ότι δικαιούνται και εκείνοι να κρατήσουν αποστάσεις. Χωρίς να υποδεικνύει άλλη κάλπη, δυσκολεύει το μήνυμα της ενότητας.

Η δύσκολη εξίσωση για τη ΝΔ είναι να ξανακερδίσει ταυτόχρονα την εμπιστοσύνη των απογοητευμένων και την ενεργό συμπαράταξη ενός πρώην πρωθυπουργού που παραμένει σημείο αναφοράς. Οι εξαγγελίες και οι περιοδείες μπορούν να προσφέρουν επιχειρήματα. Η αποκατάσταση της σχέσης με την παραδοσιακή βάση, όμως, απαιτεί πειστικές απαντήσεις για την πορεία και τον χαρακτήρα της ίδιας της παράταξης.

Όπως έλεγε ένα κορυφαίο στέλεχος: «Είναι από τις λίγες φορές που συναντώ ανθρώπους οι οποίοι δεν θέλουν να ακούσουν και είναι αποφασισμένοι να ψηφίσουν οτιδήποτε άλλο εκτός από Νέα Δημοκρατία».

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