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07.09.2026 14:00

«Ναυάγησε» η τηλεοπτική επιστροφή του Πάνου Μιχαλόπουλου: «Η καριέρα μου έχει τελειώσει – Ό,τι είναι να κάνω, το έκανα»

07.09.2026 14:00
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Τέλος στα σενάρια περί τηλεοπτικής του επιστροφής έδωσε ο Πάνος Μιχαλόπουλος, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν θα βρίσκεται στο νέο εγχείρημα του Πάνου Αμαραντίδη.

Μιλώντας στο Tlife, ο πρωταγωνιστής παραδέχθηκε πως, παρόλο που πράγματι είχαν γίνει συζητήσεις για την εν λόγω τηλεοπτική σειρά, εν τέλει, αποφάσισε να μην επιστρέψει στη μικρή οθόνη.

«Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι είχα μια συζήτηση πριν πολλούς μήνες με τον σεναριογράφο, Πάνο Αμαραντίδη για τη νέα σειρά του Alpha “Ραντεβού με την Ευτυχία”. Επειδή είχε γράψει την μεγάλη μου τηλεοπτική επιτυχία “Η ώρα η καλή”, του είχα τάξει πως, αν επιστρέψω τηλεοπτικά, θα είναι σε δική του σειρά. Αυτό και τίποτα άλλο. Επικοινώνησαν μαζί μου για να προχωρήσουμε στη συνεργασία, αλλά αποφάσισα να μην το κάνω. Δεν θέλω να κάνω τηλεόραση γιατί, όπως είναι η ελληνική τηλεόραση το 2026, δεν με αντιπροσωπεύει. Εμένα η καριέρα μου έχει τελειώσει, ό,τι είναι να κάνω το έκανα» δήλωσε ο ηθοποιός.

«Το ξέρω ότι γίνεται χαμός, αλλά δεν θέλω να κάνω κάτι που θα το μετανιώσω μετά. Αυτή τη στιγμή είμαι πολύ καλά, ασχολούμαι με άλλα πράγματα ενώ συζητάω να επιστρέψω στο θέατρο. Αυτό μπορώ να σας το πω. Τηλεόραση όμως δύσκολο, γιατί είμαι και κακομαθημένος εγώ. Δεν μπορεί να συγκριθεί αυτό που έκανα τότε με αυτά που γίνονται σήμερα» πρόσθεσε.

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