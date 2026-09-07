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07.09.2026 12:16

Κάρα Ντελεβίν: Mετά το εξώφυλλο στο «Playboy» ποζάρει topless στο κρεβάτι της (Photos)

07.09.2026 12:16
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Τη στροφή της σε μια πιο… τολμηρή δημόσια εικόνα συνεχίζει να υποστηρίζει η Κάρα Ντελεβίν η οποία αυτή τη φορά ποζάρει topless από το κρεβάτι της.

Στη νέα της ανάρτηση στα social media, η 34χρονη εμφανίζεται χωρίς μπλούζα, φορώντας μόνο ένα γκρι σορτς, κρατώντας στην αγκαλιά της τη γάτα της.

«Αγκαλιές» αρκέστηκε να γράψει στη λεζάντα.

Στην ίδια σειρά φωτογραφιών συμπεριέλαβε ένα στιγμιότυπο στο οποίο φιλά τη σύντροφό της Μίνκε, καθώς και μία εικόνα από τη στιγμή που απολάμβανε τον ήλιο στο μπαλκόνι.

Οι δύο γυναίκες γνωρίστηκαν όταν ήταν μαθήτριες στο οικοτροφείο Bedales, στο Χάμσαϊρ. Η νέα ανάρτησή της έρχεται μετά την αποκαλυπτική φωτογράφισή της για το «Playboy» και την κυκλοφορία του teaser για το τραγούδι της «Crazy, Baby». Στο βίντεο κλιπ εμφανίζεται τόπλες πάνω σε διάδρομο γυμναστικής, ενώ σε άλλα πλάνα χορεύει με εσώρουχα και καλύπτει το στήθος της με τα χέρια της. Η ίδια αφιέρωσε, μάλιστα, το τραγούδι «σε όποιον υπήρξε ποτέ… μη φυσιολογικός».

Η Κάρα Ντελεβίν ξεκίνησε επίσημα τη μουσική της πορεία νωρίτερα μέσα στη χρονιά, κυκλοφορώντας αρχικά τα τραγούδια «I Forgot» και «Out Of My Head», έπειτα από την πολυετή παρουσία της στο μόντελινγκ και την υποκριτική.

Τους τελευταίους μήνες έχει μιλήσει ανοιχτά για τη νέα σχέση της με το σώμα και τη σεξουαλικότητά της, ενώ με αφορμή τη φωτογράφιση για το «Playboy» είχε δηλώσει ότι «έχει πολλή πλάκα να είσαι γυμνή», εξηγώντας πως αυτή τη φορά αισθάνθηκε ότι η απόφαση ήταν περισσότερο δική της.

«Αγαπώ την αίσθηση ελευθερίας που νιώθω όταν έχω τον έλεγχο της σεξουαλικότητάς μου και του σώματός μου», είπε. «Για πρώτη φορά, αντί να γδύνομαι για μια εταιρεία ή για ένα περιοδικό, ένιωσα ότι αυτό ήταν δική μου επιλογή. Φυσικά, ήταν πάντα επιλογή μου, αλλά τώρα το ένιωσα απελευθερωτικό. Αυτό είναι για εμένα σέξι» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

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ΔΕΥΤΕΡΑ 07.09.2026 13:08
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ADVERTORIAL

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