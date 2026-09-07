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07.09.2026 09:52

Νίκος Οικονομόπουλος: Ο εκνευρισμός στη σκηνή και τα νοήματα στους συνεργάτες του – «Κλεισ’ τα» (Video)

07.09.2026 09:52
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Εκνευρισμένος εμφανίστηκε ο Νίκος Οικονομόπουλος σε συναυλία του στη Λαμία. Σε βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, ο τραγουδιστής φαίνεται να κάνει έντονες κινήσεις προς τους συνεργάτες του την ώρα που ερμήνευε.

Σε στιγμιότυπα που κατέγραψαν θεατές, φαίνεται ιδιαίτερα ενοχλημένος ενώ τραγουδά το κομμάτι «Κοίτα να μαθαίνεις», κουνώντας παράλληλα τα χέρια του και δείχνοντας στα άτομα της παραγωγής τι έπρεπε να κάνουν.

«Κλεισ’ τα», ακούγεται να λέει ο τραγουδιστής, ωστόσο δεν γίνεται αντιληπτό τι ακριβώς προκάλεσε τον εκνευρισμό του.

@vasiaver Δεν νευριάζω ποτέ γενικά 😂#oikonomopoulos #fyp ♬ πρωτότυπος ήχος – Vasiaver
@ssofikonst #oikonomopoulos #lamia #nevra ♬ πρωτότυπος ήχος – Sophie

Η στιγμή που πέταξε τα ακουστικά

Αυτή δεν ήταν, ωστόσο, η μοναδική φορά που είδαμε τον Νίκο Οικονομόπουλο σε στιγμή έντασης σε συναυλία του.

Σε μια ακόμη εμφάνισή του, τον Αύγουστο και ενώ ερμήνευε το τραγούδι «Για κάποιο λόγο», διαπίστωσε δυσλειτουργία στον εξοπλισμό του και αμέσως απευθύνθηκε στους μουσικούς λέγοντας: «Κλείσατε και τα μικρόφωνα. Τα κλείσατε όλα. Πάρτε τα όλα, δεν τα θέλω!».

Στη συνέχεια, αποσύνδεσε τα ακουστικά του και πέταξε ένα τμήμα του εξοπλισμού στο δάπεδο της σκηνής, χωρίς, ωστόσο, να διακόψει το πρόγραμμά του.

@_sisilen @Nikos Oikonomopoulos OFFICIAL #oikonomopoulos #fyp ♬ πρωτότυπος ήχος – elenawwa

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